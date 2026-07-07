Платежную систему «Яндекса» выгнали из iPhone

Приложение «Яндекс Пэй» для iPhone и iPad больше нельзя скачать из App Store в ряде стран, кроме России. Причины удаления не раскрываются. Ранее санкциям со стороны Apple подвергся холдинг VK, но его приложения были массово удалены даже из российской версии App Store.

«Яндекс», на выход

Приложение платежной системы «Яндекс Пэй» пропало из зарубежных версий магазина приложений Apple App Store. В России оно доступно.

Это означает, что при смене региона на Россию в настройках iPhone и iPad возможность скачать «Яндекс Пэй» из App Store появится. А вот если выбрать другую страну, то найти это приложение в каталоге Apple не выйдет.

Как сообщал CNews свой платежный сервис «Пэй» интернет-гигант «Яндекс» запустил в марте 2021 г. на заре своего существования он носил название Yandex Pay и представлял собой замену сервиса «Яндекс Деньги».

Приложение «Яндекс Пэй» позволяет полностью контролировать все списания, произведенные при помощи одноименного платежного сервиса. В нем отображаются все привязанные к профилю банковские карты, баланс виртуальной карты «Пэй», история всех транзакций и пр.

© evgris / Фотобанк Фотодженика Другие приложения «Яндекса» пока не затронуты

Даже если попытаться скачать это приложение из App Store по прямой ссылке, вне российского региона сделать это не получится. Пользователь увидит на экране своего гаджета сообщение следующего содержания: «Это приложение сейчас недоступно в вашей стране или в вашем регионе».

Первым внимание на это обратил профильный российский портал iPhones.ru. Он пишет, что «Apple удалила приложение «Яндекс Пэй» из App Store в разных странах, кроме России», не уточняя, в каких именно странах мира скачать это приложение возможным более не представляется.

К моменту выпуска материала Apple никак не комментировала свое решение. Иными словами, причина «высвобождения» App Store от «Яндекс Пэй» пока остается неизвестной.

Не все так страшно?

Удаление «Яндекс Пэй» из иностранных версий App Store при его одновременной доступности в российском каталоге приложений Apple едва ли сильно навредит пользователям. По крайней мере, такого мнения придерживаются в самом «Яндексе».

Представители российского интернет-гиганта сообщили РБК, что платежная система «Яндекс Пэй» «оказывает услуги лишь на территории России».

«Яндекс Пэй» в российском App Store

Это может означать, что за пределами российских границ доступность приложения «Яндекс Пэй» в App Store не так уж важна, ведь одноименного сервиса там нет. А при нахождении внутри страны достаточно будет поменять регион на Россию, после чего приложение вновь появится в каталоге, пока Apple его не удалила.

Также «Яндекс Пэй» пока можно установить и на устройства под управлением Android, не прибегая к стандартным хитростям – к смене региона, использованию сторонних магазинов приложений или файлов АРК. «Приложение «Яндекс Пэй» по-прежнему доступно в App Store и Google Play в России и стабильно работает – его можно как скачать, так и обновить в российских сторах», – говорится в официальном сообщении «Яндекса» (цитата по РБК).

Редакция CNews направила в «Яндекс» вопросы о возможных причинах такого решения Apple и о вероятности удаления «Яндекс Пэй» из российских версий App Store и Google Play и ожидает ответа.

Санкции против российских ИТ-гигантов

Apple не в первый раз удаляет приложения крупных российских ИТ-корпораций из своего каталога. К примеру, с весны 2022 г. это регулярно происходит с ПО Сбербанка.

«Яндексу» в этом смысле пока досталось меньше всех, чего не скажешь о холдинге VK. В июне 2026 г. Apple по щелчку пальцев удалила все его ключевые приложения, и начала она с нацмессенджера «Макс», лишив российских владельцев iPhone и iPad возможности установить его, а также получать уведомления о сообщениях.

Спустя несколько дней из Apple разом исчезли приложения соцсетей «Вконтакте» и «Одноклассники», почтовый клиент Mail.ru, лента «Дзен», а также приложения других сервисов VK, включая «VK Музыку», «VK Видео», «VK Мессенджер» и «VK Знакомства»

С момента удаления «Макс» прошло больше месяца, а с исчезновения других приложений VK из App Store – около двух недель. Apple пока не спешит восстанавливать их, а российские власти тем временем ищут способы отомстить ей за то, что она наводит свои порядки в своем же магазине приложений.

Как сообщал CNews, в конце июня 2026 г. депутат Госдумы от Республики Крым и член комитета по безопасности Михаил Шеремет выступил с инициативой наказать Apple за ее действия. «Считаю, что нам стоит применить ответные меры к компании Apple за удаление российских приложений, если там не осознают и не признают ошибочность своей политики», – сказал депутат в беседе с агентством «РИА Новости».

Что примечательно, это заявление Шеремет сделал 27 июня 2026 г., а это суббота, выходной день.