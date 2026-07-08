Аудитория YouTube в России продолжает расти, несмотря на «замедления»

С января по май 2026 г. дневной охват на YouTube вырос на 4%, до 22,4 млн человек, хоть работу ИТ-платформы в России ограничивают с 2024 г. По мнению экспертов, охваты YouTube продолжают расти из-за сформировавшейся аудитории, накопленного контента, качества сервиса, в частности, рекомендательных алгоритмов.

Положительная статистика

В России продолжили расти дневные охваты YouTube несмотря на ограничения, пишет «Коммерсант».

Дневная аудитория большинства видеосервисов в России в январе-мае 2026 г. выросла, следует из данных в исследовании группы компаний (ГК) «Родная речь». Лидерами по-прежнему остаются YouTube и «VK Видео», при этом наблюдается рост интереса к «Яндекс Видео».

Эксперты связывают такую динамику с уже сформировавшейся крупной пользовательской базой YouTube, а также с преимуществами российских видеоплатформ, интегрированных в крупные экосистемы, писал CNews.

Согласно результатам исследования, дневной охват YouTube вырос на 4% и составил 22,4 млн человек. Дневной охват «Яндекс Видео» увеличился на 7,5% — до 6,1 млн пользователей. Исследование ГК «Родная речь» не учитывает динамику охватов видеосервиса «VK Видео».

Pixabay - yousafbhutta Аудитория YouTube в России продолжает расти, несмотря на замедления от властей

У запрещенных медиаплатформ темпы роста меньше, чем до замедлений, но аудитория не уходит из каналов, говорит генеральный директор digital-агентства D-Agency Игорь Демидов. Этому способствует то, что среди обычного населения растет осведомленность о методах обхода ограничений, объясняет он. Пока российские видеоплощадки не вырастят собственных креаторов, не решат проблему рекомендательных алгоритмов и не накопят библиотеки, разрыв по качеству смотрения сохранится, даже если по формальным охватам у российских видеоплатформ будет преимущество, заключает эксперт.

Разговоры о замедлении или даже закрытии YouTube в России активно велись с 2022 г., тогда это подавалась как ответная мера на блокировки каналов российских ведомств, например, Госдумы, блогеров, музыкантов и других. В конце 2023 г. россиян предупредили, что работа видеосервиса может замедлиться из-за износа ИТ-оборудования, принадлежащего Google. Ограничения в отношении YouTube ввели летом 2024 г., а в марте 2026 г. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала рекламу на YouTube и в Telegram незаконной, но решила не запрещать ее до конца 2026 г.

Российские сервисы доминируют

По информации VK, что дневная активная аудитория «VK Видео» за первое полугодие 2026 г. достигла 42 млн пользователей (без учета просмотров на сторонних ИТ-площадках). В компании подчеркнули, что сервис остается одним из крупнейших видеоресурсов на рынке. В январе 2026 г. VK отчитывался о 42,2 млн человек против 41,1 млн в декабре 2025 г.

В «Яндексе» напомнили, что «Яндекс Видео» — не отдельный сервис, а тематический поиск по видео внутри «Поиска»: «Видеоролики ранжируются по единым принципам поиска, чтобы пользователь получал наиболее релевантный результат».

У Rutube, согласно данным ГК «Родная речь», охваты сократились на 13,6%, до 7,2 млн человек. Снижение охватов у Rutube объясняется стабилизацией аудитории, говорит директор Института современных медиа Кирилл Танаев. Rutube трудно дается привлечение UGC-контента (пользовательского), поэтому ему сложно конкурировать с «VK Видео» и его дистрибуцией через соцсеть VK, соглашается директор по коммуникациям «Рейтинга Рунета» Ася Шабалина.

Аналитики объясняют рост популярности российских видеосервисов удобством доступа и тесной интеграцией в крупные экосистемы. Ослабление позиций части зарубежных площадок они связывают с действующими ограничениями и устойчивой привычкой аудитории использовать инструменты обхода блокировок.

Ограничение доступа к контенту

YouTube начал запрещать смотреть видео с включенным virtual private network (VPN)-сервисом у части пользователей в России, информировал CNews. Американский видеохостинг начал ограничивать доступ к отдельным видео для российских пользователей с включенным VPN. У ряда каналов новые ролики либо вовсе не отображаются, либо при попытке просмотра появляется предупреждение с рекомендацией отключить сервис обхода блокировок. Ограничения в первую очередь затрагивают каналы с международными спортивными трансляциями и ТВ-премьерами, где контроль за соблюдением эксклюзивных прав наиболее строгий. Таким образом ИТ-платформа борется с нелегальным показом контента в регионах, где права на трансляцию не были приобретены.

В ряде случаев вместо воспроизведения видео появляется предупреждение с требованием отключить VPN или Proxy-сервис, чтобы «YouTube мог предлагать наиболее подходящий контент». Кроме того, на некоторых каналах новые видео перестали отображаться в разделе «Новое». Ограничения в первую очередь затрагивают каналы, транслирующие контент с региональными лицензионными ограничениями. Среди них — официальные трансляции «Формулы-1», Олимпийских игр, а также некоторые ТВ-премьеры.

Механизм ограничений реализован не по странам, а по конкретным правам на конкретный контент, поэтому у одного пользователя видео открывается, а у другого нет, говорит ведущий инженер CorpSoft24 Михаил Сергеев. YouTube смотрит на IP, страну аккаунта, платежные данные, историю локаций и признаки VPN, объясняет он. Для российских пользователей это означает, что часть контента с региональными правами может чаще не открываться через VPN, заключает он.