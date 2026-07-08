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Криворукие программисты удалили с главного сайта Linux эталонный код ядра

Ошибка в настройке сайта kernel.org привела к удалению архивов с эталонным кодом ядра Linux. Они исчезли за считанные секунды, а на их восстановление ушло четыре дня. Все архивы возвращены на законное место, но за время их переноса из резервных копий пострадало несколько сторонних сервисов, привязанных к kernel.org.

Нормально делай, нормально будет

Ответственные за работу сайта kernel.org на протяжении четырех суток восстанавливали архивы с эталонным кодом ядра Linux, которые были удалены в результате ошибки при конфигурировании нового первичного зеркала kernel.org. Что примечательно, на удаление потребовалось в десятки тысяч раз меньше времени, чем на восстановление – они были утрачены за считанные секунды.

Kernel.org – это очень важный ресурс в экосистеме Linux. Он представляет собой главный веб-ресурс для распространения в Сети исходного кода ядра Linux. Как сообщал CNews, именно на нем новые версии ядра Linux появляются в первую очередь.

Как пишет портал OpenNet, ошибка, которая привела к удалению архивов, была допущена не только при настройке нового первичного зеркала. Программисты также напортачили во время внедрения новых параметров в инфраструктуру, на которой держится в принципе вся работа первичных и вторичных зеркал kernel.org. Как результат, удаленными оказались буквально все данные в каталоге kernel.org/pub/.

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Это далеко не только архивы всех эталонных версий ядра Linux, которое в начале июля 2026 г. обновилось до версии 7.1.3. Наряду с ними были утрачены файлы со списками изменений, а также все патчи к ядру Linux.

Моментальные последствия

Ошибка конфигурации kernel.org привела к полному удалению не основных архивов, а только их резервных копий на зеркалах сайта. Однако этого хватило, чтобы не только опустошить каталоги kernel.org/pub/, но к примеру, еще и вывести из строя браузерные тесты openQA в Fedora Linux. На это обратил внимание «Хабр».

Разработчики Fedora годами использовали kernel.org/pub/ в качестве основного источника файлов, связанных с ядром Linux и патчами к нему. Они считали его надежным и стабильным и потому не использовали альтернативные ресурсы.

О проблеме с kernel.org 2 июля 2026 г. на портале social.kernel.org сообщили представители Linux Foundation. «Произошла неприятная ошибка при изменении инфраструктуры зеркалирования основного/вторичного ядра kernel.org, в результате чего дерево /pub неожиданно опустело. Данные не были утеряны, лишь копии публичных зеркал. В настоящее время идет процесс восстановления, однако удаление осуществляется быстро, а восстановление – медленно», – написали они.

Медленно – это половина недели

Работы по восстановлению удаленных копий архивов и патчей действительно заняли довольно продолжительное время. Об успехе процедуры в ИT-службе Linux Foundation отрапортовали лишь 6 июля 2026 г.

Иными словами, весь процесс растянулся на четыре календарных дня. При этом нет гарантии, что за это время он был завершен именно полностью.

Почему разработчикам потребовалось на восстановление так много времени при том факте, что инфраструктура не подвергалась атакам хакеров и в целом не была повреждена, к моменту выхода материала не раскрывалось.

Редкий случай

В целом, подобные инциденты с удалением всех архивов с кодом Linux, пусть и из копий, случаются крайне редко. Да и в целом сообщество СПО сталкивается с подобными проблемами очень нечасто.

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Обычно неприятности в той или иной степени связаны с создателем Linux Линусом Торвальдсом (Linus Torvalds). К примеру, ему ничего не стоит довести одних ключевых разработчиков до белого каления и спровоцировать их покинуть сообщество, а других – назвать «кучкой русских троллей» и поддержать их массовое изгнание из комьюнити.

Также Торвальдс был пойман на том, что иногда он забывает публиковать новые версии ядра Linux, в результате чего те выходят с задержкой.

Геннадий Ефремов

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