На российских «Госуслугах» зарегистрировались почти 5 миллионов иностранцев

Почти 5 млн иностранных граждан зарегистрировались на портале «Госуслуг» и активно пользуются его онлайн-сервисами. В июле 2026 г. портал последовательно расширяет функционал для иностранных пользователей. Ежедневная аудитория «Госуслуг» более 14 млн человек, при этом более 80% граждан пользуются порталом с телефона.

Регистрация пользователей

На «Госуслугах» зарегистрировались почти 5 млн иностранных граждан, пишет ТАСС. Всего на портале в июле 2026 г. доступно более 1,6 тыс. государственных услуг.

На портале «Госуслуги» зарегистрированы почти 5 млн иностранных граждан, сообщил 9 июля 2026 г. заместитель председателя Правительства России Дмитрий Григоренко. По его словам, количество доступных государственных услуг и онлайн-сервисов на портале превышает 1,6 тыс.

Как отметил Григоренко, портал последовательно расширяет функционал для иностранных пользователей. «Зарегистрировано всего более 120 млн человек, более 95% граждан старше 14 лет. Ежедневная аудитория портала более 14 млн человек, при этом более 80% граждан пользуются порталом с телефона», — сказал он.

CNews Почти 5 млн иностранцев зарегистрированы на «Госуслугах», всего на портале зарегистрировано более 120 млн человек

«Иностранцы, надо признать, очень активно пользуются нашим порталом для оформления в том числе различного рода документов, справок и вообще получения других услуг, и им очень нравится», — заявил Григоренко.

Функционал портала расширяется благодаря интеграции искусственного интеллекта (ИИ). Например, цифровой помощник на базе отечественного ИИ — робот «Макс» — отвечает на запросы пользователей в режиме 24/7. В процессе находится внедрение ИИ в «жизненные ситуации».

Популярные услуги

Самой популярной «жизненной ситуацией» на портале «Госуслуги» является поступление в университет в онлайн-режиме, отметил вице-премьер. С момента запуска сервисом воспользовались более 13 млн человек. В 2026 г. через «Госуслуги» было подано более 2 млн заявлений на поступление в вузы, что на треть больше, чем в 2025 г.

Дмитрий Григоренко добавил и то, что как минимум каждый второй абитуриент подает заявление на поступление в вуз через портал «Госуслуги». Среди других наиболее востребованных жизненных ситуаций он назвал выход на пенсию, защиту от мошенников и услуги для многодетных семей.

На «Госуслугах» представлены тысячи услуг, которые охватывают все сферы жизни. Например, каждая вторая пара подает заявление на заключение брака в запись актов гражданского состояния (ЗАГС) через «Госуслуги». Для удобства онлайн-сервисы объединяют по принципу «жизненной ситуации» — рождение ребенка, строительство дома. На портале уже имеется 70 федеральных «жизненных ситуаций». Благодаря их внедрению сроки получения услуг и количество документов сократились на треть, а число очных визитов уменьшилось на 60%.

Запуск сервиса по проверке задолженностей

Из последних нововведений, в феврале 2026 г. на портале «Госуслуги» стал доступен сервис по проверке задолженностей как физических, так и юридических лиц, писал CNews. Информационный ресурс позволяет получить данные о наличии исполнительных производств, возбужденных Федеральной службой судебных приставов (ФССП) России.

С помощью сервиса пользователи могут узнать номер и дату возбуждения исполнительного производства, причину его открытия и сумму долга. ИТ-система также предоставляет информацию об отделе судебных приставов, ведущем дело, и фамилии конкретного сотрудника. В случае завершения производства можно уточнить дату и причину его окончания.

Для проверки данных физического лица достаточно ввести Ф.И.О., дату рождения и указать регион, где ведется производство. Чтобы получить информацию об организации, потребуется ее название, юридический адрес и регион ведения исполнительного производства.

Аналогичная функция реализована и на официальном сайте ФССП, где с 2012 г. работает сервис «Банк данных исполнительных производств». По данным пресс-службы ФССП, по итогам 2025 г. этим ресурсом воспользовались 138 млн пользователей.

Национальные проекты

Национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства.

Новые цифровые онлайн-сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые и ИИ-технологии. Обновленные национальные проекты реализуются по решению Президента России Владимира Путина с 2025 г.