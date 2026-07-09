Половина клиник России ведет дела через Telegram. Им грозят штрафы

Половина российских медицинских организаций продолжает консультировать пациентов через Telegram, несмотря на действующие ограничения на передачу персональных данных через иностранные мессенджеры. Эксперты объясняют сохранение популярности Telegram привычками пользователей и удобной интеграцией мессенджера с CRM-системами медицинских организаций.

Коммуникация с клиентами

Российские медицинские клиники продолжают использовать Telegram для связи с пациентами, пишут «Ведомости». Наиболее популярной ИТ-площадкой для взаимодействия с клиентами в июле 2026 г. остается «Вконтакте».

Половина медицинских компаний в России все еще использует иностранный мессенджер Telegram для общения с клиентами, однако самым быстрорастущим каналом становится мессенджер «Макс», к таким выводам пришли аналитики ИТ-компании Naumen в исследовании цифровых каналов медицинских организаций. Само же исследование охватило 23 медицинские компании, среди которых «Медси», «Семейный доктор», «СМ-клиника», «Гемотест», CMD, «Инвитро» и другие, а также более 2,3 тыс. обращений клиентов с апреля по июнь 2026 г.

Согласно исследованию, если поддержку клиентов через Telegram оказывают 50% клиник и лабораторий, то в «Максе» уже работают 42% участников медицинского рынка. При этом общее присутствие медицинских организаций в этих каналах значительно выше: аккаунты в Telegram имеют 96% компаний, а в «Максе» — 67%. Это свидетельствует о том, что многие медицинские организации пока используют мессенджеры преимущественно как информационные площадки, а не как полноценные сервисные каналы, отмечают в Naumen.

Photogenica - diy13@ya.ru Половина российских клиник все еще ведет дела через иностранный мессенджер Telegram, им грозят штрафы до 100 тыс. руб.

Наиболее распространенным цифровым каналом поддержки клиентов среди медицинских организаций остается социальная сеть «ВКонтакте», где клиентов консультируют 83% компаний. 63% клиник общаются с пользователями через электронную почту, 29% — через форму обратной связи на сайте и 17% — в социальной сети «Одноклассники». При этом быстрее всего обращения обрабатываются в современных цифровых каналах: медианное время ответа в Telegram и «Максе» составляет восемь минут, а в чате на сайте — семь минут.

Бизнес-общение происходит там, где удобнее обеим сторонам, подчеркивает аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов. Кроме того, по его словам, программный интерфейс Telegram хорошо интегрируется в сustomer relationship management (CRM)-системы, используемые медицинскими компаниями, в то время как интеграция «Макса» еще находится в процессе.

Запрет на передачу данных

С 1 июня 2025 г. в России вступил в силу федеральный закон, ограничивающий использование иностранных мессенджеров для передачи данных организациями, работающими с персональной или конфиденциальной информацией. Фактически таким структурам (в первую очередь государственным компаниям и компаниям с государственным участием) запрещено использовать иностранные мессенджеры для консультаций клиентов, отправки коммерческих предложений, уведомлений о статусе заявок или заказов.

Медицинские организации работают с конфиденциальными данными, требующими максимальной защиты, подчеркивает ведущий эксперт Центра стратегической поддержки отечественных технологий Анастасия Безрукова. К таким относятся диагнозы, результаты анализов и истории лечения. По ее словам, использование Telegram для общения с клиентами в медицинских организациях может повлечь административные штрафы за нарушение правил обработки персональных данных. В таких случаях штраф может достигать 100 тыс. руб. как для организаций, так и для ответственных руководителей. Кроме того, это может привести к проблемам с лицензией, если использование мессенджеров не соответствует требованиям защиты данных, перечислила эксперт.

Клиентоориентированность бизнеса

Клиники продолжают работать в Telegram по простой причине — там находятся их клиенты, отмечает директор ИТ-компании EvApps Альфред Столяров. Бизнес всегда ориентируется на максимальный охват аудитории и не готов жертвовать выручкой ради перехода в новый канал.

«Большинство пользователей еще не прошли кривую изменений, то есть привычный ИТ-инструмент воспринимается ими как более удобный, даже если объективно это уже не так», — продолжает эксперт.

По его словам, «Макс» за последнее время существенно нарастил функциональность, и в июле 2026 г., особенно на фоне ограничений Telegram, эти два мессенджера уже можно всерьез сравнивать по удобству.

Несмотря на блокировки, большинство пользователей Telegram продолжают находить способы оставаться в привычном мессенджере, отмечает Сергей Вильянов. В то же время, по его словам, есть регионы, где Telegram сложно использовать на постоянной основе даже со всеми ухищрениями, и там доля «Макса» выше средней. «Бизнес-общение вообще никак не регулируется, и многие продолжают использовать даже WhatsApp* (принадлежит Meta*, которая признана в России экстремистской и запрещена), который внезапно начал работать у многих пользователей, хоть и медленно», — добавил он.

Столяров отмечает, что закон предусматривает ответственность за передачу через иностранные мессенджеры персональных данных (паспортных данных, Ф.И.О. в связке с номером телефона) и платежной информации. Однако, по его мнению, в большинстве случаев клиники могут этого избежать, поскольку канал нужен им преимущественно для консультаций и записи на прием, где достаточно указать номер телефона. «Основное препятствие для массовых штрафов — отсутствие четкого инструмента контроля. Точечно к переписке могут обратиться, но в 2026 г. проверять каждого врача в каждой клинике проблематично», — резюмировал эксперт.

*WhatsApp* (принадлежит Meta*, которая признана в России экстремистской и запрещена).

* Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. по реализации продуктов социальных сетей Facebook и Instagram входит в перечень организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации экстремистскими