CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Россияне возненавидели сайты с объявлениями. Их жадность не знает границ

Жители России признались в нелюбви к сайтам с объявлениями. Современные тенденции на таких ресурсах их раздражают – все стало слишком дорого. При этом альтернатив у них не так уж много, и потому россияне вынуждены пользоваться сервисами, которые вызывают у них лишь негатив.

Слишком дорого

Репутация российских классифайдов (сайтов с объявлениями) стала портиться. Как пишет Forbes, подавляющее большинство россиян, кто хоть раз продавал или сдавал в аренду недвижимость на этих ресурса, очень недовольны ими.

70% продавцов жилья отметили, что такие сервисы стали непомерно дорогими. Примерно такое же количество человек (68%) при этом считают, что без них попросту невозможно найти покупателя или арендатора, уточняет издание со ссылкой на исследование компании «Ванта Груп».

Об этом говорят как частные продавцы, так и риелторы. Эксперты «Ванта Груп» собирали статистику в апреле и мае 2026 г.

73% респондентов сошлись во мнении, что за последние годы классифайды задрали цены на свои услуги. При этом самих ресурсов по продаже недвижимости в стране не так уж много, а основной трафик и вовсе сосредоточен всего лишь на четырех из них. В лидерах – «Авито», которым пользуются 90% опрошенных для продажи или сдачи в аренду жилья. За ним следуют «Циан» (62%), «Домклик» (45%) и «Яндекс Недвижимость» (33%).

А куда вы денетесь-то?

Россияне в массе своей отмечают, что за последние годы стоимость размещения и продвижения объявлений на российских классифайдах выросла слишком сильно. При этом услугами по продвижению пользуются большинство – 63% опрошенных.

obyavy_700.jpg

© olenka-2008 / Фотобанк Фотодженика
Альтернатив у классифайдов в России почти не осталось

Такие услуги всегда платные. Они подразумевают, что сайт с объявлениями в обмен на деньги пользователя будет активнее показывать его другим людям – оно будет чаще появляться в рекомендациях, его будут выделять цветом, чтобы оно было заметнее в ленте, и пр.

Но парадокс в том, что россияне, негодуя по поводу алчности сайтов с объявлениями, продолжают пользоваться ими и отдавать им свои деньги. Как сообщили Forbes в «Ванта Груп», «опыт вынужденного пользования становится для рынка нормой».

Недостатков не просто много, а очень много

Опрошенные россияне перечислили внушительное количество недостатков современных сайтов с объявлениями. В числе тех, что упоминаются наиболее часто – это «приоритет алгоритмов в пользу платных публикаций».

На деле это означает, что сайты показывают пользователям в первую очередь те предложения, за продвижение которых было заплачено. Об этом говорят 34% респондентов.

Это второй по популярности ответ – на первом месте оказалась «высокая конкуренция между объявлениями». На этот недостаток указали 36% опрошенных.

О высокой стоимости размещения и продвижения объявлений говорят 33% участников опроса, притом как частных лиц, так и риелторов. У последних к классифайдам накопилось еще больше претензий.

В частности, риелторы жалуются, что в последнее время снизилось число откликов на объявления, размещенные на классифайдах – это отметили 23% респондентов. Непрозрачные правила работы сайтов с объявлениями раздражают 20% опрошенных. К таковым они относят, помимо прочего, внезапные блокировки как отдельных объявлений, так и аккаунтов, и часто без внятных причин.

Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2026» и «Импортозамещение года 2026»
Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2026» и «Импортозамещение года 2026» цифровизация

Отметим, что данные «Ванта Груп» учитывают отзывы только продавцов и арендаторов недвижимости. Однако у тех, кто продает на классифайдах обычные товары, скорее всего, тоже есть жалобы.

К примеру, россияне наверняка недовольны высокими комиссиями за доставку товаров и минимальными квотамиы на размещение бесплатных объявлений в различных категориях. Сотрудник CNews на личном опыте убедился, что «Авито» позволяет бесплатно разметить три-четыре объявления о продаже спортивных тренажеров в месяц, а за остальные требует деньги. Также за доставку товаров из этой категории «Авито» часто берет не сотни рублей, как в других, а тысячи – например, доставка обычного кистевого эспандера весом около 1 кг и размерами в упаковке 25х20х10 см в мае 2026 г. могла обойтись ему примерно в 3000 руб. при расстоянии между населенными пунктами около 400 км. При этом стоимость самого эспандера была в пределах 2000 руб.

Выбора у россиян нет?

Результаты опроса «Ванта Груп» показали, что весь внушительный список претензий к класифайдам не перевешивает желание россиян размещать на них свои объявления. Возвращаться к публикации предложений в бумажных газетах с объявлениями, как это было распространено в начале XXI века, они не торопятся, по крайней мере, в вопросах продажи и аренды жилья.

«Сервисы объявлений остаются основным каналом поиска покупателей и арендаторов», – пишет Forbes. Вот только о высокой конверсии, размещенные на популярных в стране классифайдах, россияне могут лишь мечтать.

В «Ванта Груп» отмечают, что лидером в этом плане является «Авито». На этом портале покупателя или арендатора жилья смогли найти лишь 54% частных продавцов и 64% риелторов.

Все номера журналов CNews стали доступны в библиотеке им. Ленина
Все номера журналов CNews стали доступны в библиотеке им. Ленина

У второго сервиса в этом рейтинге сервиса показатели конверсии существенно ниже – 21% у частных пользователей и 22% у риелторов.

«Лояльность здесь пока держится на охвате и привычке: конкуренция за впечатления и удобство пользователя на рынке классифайдов по сути еще впереди», – заявили Forbes представители «Ванта Груп».

Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

SD-WAN и ИИ: о чем говорили на «Сетевом лете»

Wildberries в шесть раз взвинтила цену на перевозки между складами

Половина клиник России ведет дела через Telegram. Им грозят штрафы

«Яндекс» создал карту наличия бензина и очередей на заправках. Воспользоваться может каждый

На российских «Госуслугах» зарегистрировались почти 5 миллионов иностранцев

Криворукие программисты удалили с главного сайта Linux эталонный код ядра

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro Max: большой и мобильный

Самые полезные гаджеты для похода: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад
Показать еще