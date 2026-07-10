Россияне возненавидели сайты с объявлениями. Их жадность не знает границ

Жители России признались в нелюбви к сайтам с объявлениями. Современные тенденции на таких ресурсах их раздражают – все стало слишком дорого. При этом альтернатив у них не так уж много, и потому россияне вынуждены пользоваться сервисами, которые вызывают у них лишь негатив.

Слишком дорого

Репутация российских классифайдов (сайтов с объявлениями) стала портиться. Как пишет Forbes, подавляющее большинство россиян, кто хоть раз продавал или сдавал в аренду недвижимость на этих ресурса, очень недовольны ими.

70% продавцов жилья отметили, что такие сервисы стали непомерно дорогими. Примерно такое же количество человек (68%) при этом считают, что без них попросту невозможно найти покупателя или арендатора, уточняет издание со ссылкой на исследование компании «Ванта Груп».

Об этом говорят как частные продавцы, так и риелторы. Эксперты «Ванта Груп» собирали статистику в апреле и мае 2026 г.

73% респондентов сошлись во мнении, что за последние годы классифайды задрали цены на свои услуги. При этом самих ресурсов по продаже недвижимости в стране не так уж много, а основной трафик и вовсе сосредоточен всего лишь на четырех из них. В лидерах – «Авито», которым пользуются 90% опрошенных для продажи или сдачи в аренду жилья. За ним следуют «Циан» (62%), «Домклик» (45%) и «Яндекс Недвижимость» (33%).

А куда вы денетесь-то?

Россияне в массе своей отмечают, что за последние годы стоимость размещения и продвижения объявлений на российских классифайдах выросла слишком сильно. При этом услугами по продвижению пользуются большинство – 63% опрошенных.

© olenka-2008 / Фотобанк Фотодженика Альтернатив у классифайдов в России почти не осталось

Такие услуги всегда платные. Они подразумевают, что сайт с объявлениями в обмен на деньги пользователя будет активнее показывать его другим людям – оно будет чаще появляться в рекомендациях, его будут выделять цветом, чтобы оно было заметнее в ленте, и пр.

Но парадокс в том, что россияне, негодуя по поводу алчности сайтов с объявлениями, продолжают пользоваться ими и отдавать им свои деньги. Как сообщили Forbes в «Ванта Груп», «опыт вынужденного пользования становится для рынка нормой».

Недостатков не просто много, а очень много

Опрошенные россияне перечислили внушительное количество недостатков современных сайтов с объявлениями. В числе тех, что упоминаются наиболее часто – это «приоритет алгоритмов в пользу платных публикаций».

На деле это означает, что сайты показывают пользователям в первую очередь те предложения, за продвижение которых было заплачено. Об этом говорят 34% респондентов.

Это второй по популярности ответ – на первом месте оказалась «высокая конкуренция между объявлениями». На этот недостаток указали 36% опрошенных.

О высокой стоимости размещения и продвижения объявлений говорят 33% участников опроса, притом как частных лиц, так и риелторов. У последних к классифайдам накопилось еще больше претензий.

В частности, риелторы жалуются, что в последнее время снизилось число откликов на объявления, размещенные на классифайдах – это отметили 23% респондентов. Непрозрачные правила работы сайтов с объявлениями раздражают 20% опрошенных. К таковым они относят, помимо прочего, внезапные блокировки как отдельных объявлений, так и аккаунтов, и часто без внятных причин.

Отметим, что данные «Ванта Груп» учитывают отзывы только продавцов и арендаторов недвижимости. Однако у тех, кто продает на классифайдах обычные товары, скорее всего, тоже есть жалобы.

К примеру, россияне наверняка недовольны высокими комиссиями за доставку товаров и минимальными квотамиы на размещение бесплатных объявлений в различных категориях. Сотрудник CNews на личном опыте убедился, что «Авито» позволяет бесплатно разметить три-четыре объявления о продаже спортивных тренажеров в месяц, а за остальные требует деньги. Также за доставку товаров из этой категории «Авито» часто берет не сотни рублей, как в других, а тысячи – например, доставка обычного кистевого эспандера весом около 1 кг и размерами в упаковке 25х20х10 см в мае 2026 г. могла обойтись ему примерно в 3000 руб. при расстоянии между населенными пунктами около 400 км. При этом стоимость самого эспандера была в пределах 2000 руб.

Выбора у россиян нет?

Результаты опроса «Ванта Груп» показали, что весь внушительный список претензий к класифайдам не перевешивает желание россиян размещать на них свои объявления. Возвращаться к публикации предложений в бумажных газетах с объявлениями, как это было распространено в начале XXI века, они не торопятся, по крайней мере, в вопросах продажи и аренды жилья.

«Сервисы объявлений остаются основным каналом поиска покупателей и арендаторов», – пишет Forbes. Вот только о высокой конверсии, размещенные на популярных в стране классифайдах, россияне могут лишь мечтать.

В «Ванта Груп» отмечают, что лидером в этом плане является «Авито». На этом портале покупателя или арендатора жилья смогли найти лишь 54% частных продавцов и 64% риелторов.

У второго сервиса в этом рейтинге сервиса показатели конверсии существенно ниже – 21% у частных пользователей и 22% у риелторов.

«Лояльность здесь пока держится на охвате и привычке: конкуренция за впечатления и удобство пользователя на рынке классифайдов по сути еще впереди», – заявили Forbes представители «Ванта Груп».