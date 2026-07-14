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По всему миру отключен домен Telegram

Короткий адрес мессенджера Telegram — t.me — не работает из-за ограничений со стороны оператора доменной зоны .me, которая принадлежит Черногории. Домен фактически отключен от глобальной системы DNS, но причины этого пока неизвестны. Это означает, что короткие ссылки на каналы, чаты и профили перестали открываться в обычных браузерах.

ИТ-сбой в работе

Короткие ссылки мессенджера Telegram формата t.me перестали работать из-за ограничений, установленных оператором доменной зоны.me. Домен временно исключен из системы domain name system (DNS) т.е. система доменных имен. Первым на это обратило внимание издание «Код Дурова».

14 июля 2026 г. короткий адрес мессенджера Telegram — t.me — перестал работать по всему миру из-за ограничений со стороны оператора доменной зоны .me (ME — это национальный домен Черногории). Домену, согласно данным сервиса WhoIs (сетевой протокол прикладного уровня), один из крупнейших регистраторов доменных имен, а также хостинговая компания GoDaddy поставила признак serverHold для домена. То есть он был фактически отключен от глобальной системы DNS.

Это означает, что короткие ссылки на каналы, чаты и профили перестали открываться в обычных браузерах. ИТ-сбой не связан с блокировками Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) или российских провайдеров.

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Unsplash - Oberon Copeland
В Telegram перестали работать короткие ссылки по всему миру по непонятной причине

Telegram — это кроссплатформенный мессенджер, разработанный компанией Telegram Messenger LLP. Его основателем является российский предприниматель Павел Дуров, известный также как создатель социальной сети «ВКонтакте». Проект был запущен в 2013 г. и быстро завоевал популярность благодаря акценту на скорость, безопасность и конфиденциальность переписки. Мессенджер доступен на всех основных платформах: iOS, Android, Windows, macOS и Linux, а также имеет веб-версию.

Возможные причины

Администрация Telegram произошедшее пока не комментировала. Отключение от ИТ-системы DNS может происходить из-за юридических споров, требований правоохранительных органов, внутренних проверок или из-за технических сбоев, предполагают эксперты.

Домен остается закрепленным за Telegram, а срок его официальной регистрации истекает только в мае 2035 г.

Положительные моменты

Внутри самого приложения Telegram ссылки t.me продолжают функционировать, а домен telegram.me, который находится в той же доменной зоне и у того же регистратора, и сайт telegram.org работают в штатном режиме.

При этом, у некоторых пользователей ссылки все еще могут открываться благодаря локальному кэшу устройства, с которого пользователь заходит на сайт, или интернет-провайдера.

Действующие ограничения в России

С лета 2025 г. в Telegram и WhatsApp* (принадлежит Meta*, которая признана в России экстремистской и запрещена) были ограничены видеозвонки, а в феврале 2026 г. источники CNews сообщили, что российские власти решили начать замедление Telegram.

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Спустя две недели появились слухи о блокировке мессенджера — по данным источников, она ожидалась к началу апреля 2026 г., но стартовала на месяц раньше. Пользователи в разных регионах России (Московская, Сахалинская, Ростовская, Омская, Крым) начали активно сообщать жаловаться в сети о том, что Telegram недоступен ни в каком виде.

*WhatsApp* (принадлежит Meta*, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Дополнение

В середине дня 14 июля 2026 г. домен t.me вновь заработал.

* Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. по реализации продуктов социальных сетей Facebook и Instagram входит в перечень организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации экстремистскими

Антон Денисенко

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