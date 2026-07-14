Власти дали россиянам 7 дней, чтобы прочитать юридически значимые электронные сообщения

Госдума утвердила закон, предполагающий создание «Почтой России» платной системы электронной почты для юридически значимых сообщений и открытие в ней почтовых ящиках для граждан и организаций. Сообщение будет считаться доставленным, если получатель в течении семи дней с момента его отправки зайдет в свой личный кабинет на Портале Госуслуг. При этом законодатели добавили альтернативу в виде Max.

Закон о поддержке «Почта России»

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о поддержке «Почты России». Документ в виде поправок в Закон «О почтовой связи» и другие законы был разработан Правительством и в июне 2026 г. прошел первое чтение в Госдуме.

Как объяснял министр цифрового развития Максут Шадаев, необходимо компенсировать выпадающие доходы «Почты России», связанные с сокращением объемов трансграничной торговли и ростом числа пунктов выдача заказов маркетплейсов. Ожидается, что благодаря принятию данного закона доходы федерального бюджета вырастут на 9,5 млрд руб.

Электронная почта от «Почты России»

Основная идея, с помощью которой планируется повысить доходы «Почты России» - это электронная почтовая система (ЭПС). Норма о ее создании уже была в варианте законопроекта, утвержденного в первом чтении, но во втором чтении она была значительной степени переработана.

«Почта России» Госдума утвердила закон о создании «Почтой России» платной системы электронной почты для юридически значимых сообщений

Согласно нынешней редакции документа, «Почта России» создаст электронную почтовую систему, которая будет использоваться для приема и доставки заявлений, уведомлений, извещений, требований и иных юридически значимых сообщений, а также для направления информации о почтовых отправления и почтовых переводах денежных средств на ЕПГУ (Единый портал государственных и муниципальных услуг)

В первой редакции законопроекта говорилось, что оператором ЭПС станет одна из организаций федеральной почтовой связи (ФПС, к которым относятся «Почта России» и почтовые операторы новых регионов), которую выберет Правительство.

Правительство утвердит положение об ЭПС, включая порядок использования системы, порядок подключений к ней пользователей, полномочия участников электронного взаимодействия, функции и полномочия оператора ЭПС, порядок и сроки хранения информации в ЭПС, порядок информационного взаимодействия ЭПС с ЕПГУ, порядок информирования адресатов о поступлении им почтового отправления, получения согласия адресатов на получение почтового отправления в ЭПС и отказа адресатов от получения юридически значимых сообщений на ЕПГУ.

В случае, если законодательство предполагает отправку органами государственной и муниципальной власти, Центробанком, госкомпаниями и подконтрольными государством компаниями юридически значимых сообщений с использованием инфраструктуры электронного правительства, такие сообщения должны направляться с помощью ЭПС.

Но есть ряд исключений: направление юридически значимых сообщений через единую систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) и информационные системы указанных органов и организаций; направление сообщений посредством SMS; направления сообщений через национальный мессенджер Max (в случаях, установленных законодательством); направления юридически значимых сообщений с помощью ПО, используемого для электронного документооборота в соответствии с Налоговым кодексом; случаев, предусмотренных законами «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» и «О государственном контроле и муниципальном контроле в РФ»; случае направления юридически значимых сообщений Центробанком и рассмотрения Центробанком обращений граждан.

Согласно норме, добавленной в ходе рассмотрения документа во II чтении, юридически значимые сообщения считаются доставленными юридическим и физическим лицам на ЕПГУ, если данное лицо вошло в свой личный кабинет на ЕГПУ в течении семи дней после размещения юридически значимых сообщений. Если у данного лица нет личного кабинета на ЕПГУ, или сообщение не было доставлено на ЕПГУ, «Почта России» осуществляет преобразование в регистрируемое письмо юридически значимого сообщения и осуществляет его доставку в порядке, установленного правилами оказания услуг почтовой связи.

«Почта России» будет взимать плату за направление юридически значимых сообщений физическим и юридическим лицам через ЕПГУ. Размер платы установит Правительство. Плата не будет взиматься в случаях: направления юридически значимых сообщений органами государственной и муниципальной власти, Центробанком, госкомпаниями, подконтрольными государствам компаниями, юридическими лицами, наделенными отдельными государственными полномочиями, при осуществлении ими функций, предусмотренных законодательством о государственной социальной помощью; направление юридически значимых сообщений государственными и муниципальными предприятия и учреждениями; направления информации о размещении в ГИС ЖКХ (государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства); гражданам информации юридически значимых сообщений и информации о ходе и результатах оказания мер социальной защиты; направления платежных документов в соответсвии с Жилищным кодексом.

Электронные почтовые ящики для граждан и организаций

Кроме того, Минцифры должно создать на ЕПГУ сервис, обеспечивающий возможность обмена посредством ЭПС юридически значимых сообщений и иных документов и сообщений юридическими и физическими лицами, зарегистрированными в ЕСИА («Единая система идентификации и аутентификации, обеспечивающий информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных в электронной форме»).

Указанным лицам должны быть созданы электронные почтовые ящики. Порядок их создания, а также порядок приостановления доступа к ним и удаления, которым будет заниматься Минцифры, установит Правительство.

В случаях, когда условиями законов, нормативных актов и сделки предполагается направление юридически значимых сообщений в электронной форме с использованием инфраструктуры электронного правительства, такие сообщения также должны направляться в электронные почтовые адреса указанных лиц. Исключениями являются: случаи, когда законами или условиям сделки предусмотрено направление сообщений через Max (при условии использования данными лицами менеджера Max); направления юридически значимых сообщений через ПО, предусмотренное для электронного документооборота в соответсвии с Налоговым кодексом; случаи, когда условия сделки предусматривают иные способы доставки юридически значимых сообщений (при условий согласия адреса на получение юридически значимых сообщений данным способом, выраженным в письменной форме); направления юридически значимых сообщений органами государственной и муниципальной власти, Центробанком, госкомпаниями; направления юридически значимых сообщений в соответствии с законами «Об организации предоставления государственных и мунипальынх услуг», «О порядке рассмотрения обращения граждан РФ» и «О государственной и муниципальной контроле»; направления юридическим значимых сообщений Центробанком и направления Центробанком результатом обращений граждан.

Юридически значимое сообщение считается доставленным лицу, если оно вошло в свой почтовый ящик в течение семи дней с момента его отправки. В случае, если оно не было доставлено, «Почта России» осуществляет его доставку в соответсвии с правилами оказания услуг почтовой связи. Для обмена юридически значимыми сообщениям и иные сообщения и документами юридические и физические лица получат возможность поиска адресов в ЭПС. Физические лица будут вправе установит перечень лиц, от которых они будут получать юридически значимые сообщения, за исключениям сообщений от органов госвласти и госкомпаний.

Правительство установит порядок и сроки взимания платы на использование электронного почтового ящика, а также порядок распределения данной платы, в том числе для обеспечения развития ЭПС и обеспечения финансово-хозяйственной деятельности «Почты России». Плата не будет взиматься с органов государственной, региональной и муниципальной власти.

Плата будет взиматься Минцифры. Плата будет взиматься ежемесячно за использование электронного ящика с индивидуальных предпринимателей (ИП) и юридических лиц, за исключения государственных и муниципальных предприятий и учреждений, Центробанка и юридических лиц, наделенных государственными полномочиями. Также плата будет взиматься за направление сообщений посредством ЭПС физическим и юридическим лицами и ИП за исключением юридических лиц, наделенных государственными и публичными полномочиями и Центробанка.

В случае, если плата за электронный ящик не была внесена, Минцифры приостанавливает доступ данного лица к ящику до моменты нанесения платы. Согласно поправкам в Закон «О государственной регистрации юридических лиц и ИП», юридические лица и ИП должны будут при заявлении о государственной регистрации направлять в Минцифры данные о своих адресах электронной почты.

Как «Почта России» заработает на электронных счетах на ЖКХ

В Жилищный кодекс вносятся изменения, согласно которым платежные документы за услуги ЖКХ и капитальный ремонт будут доставляться через ЕПГУ оператором ГИС ЖКХ, которым является «Оператор информационной системы» - совместное предприятие «Почты России» и «Интер РАО». Для этого плательщик должен выразить согласие на получение счетов через ЕПГУ и не относиться к категории лиц, которым, согласно установленному Правительством перечню, счета будут доставляться на бумажном носителе (но такие лица тоже смогут выразить согласие на получение счетов через ЕПГУ).

Дополнительные условия установит Правительство, они должны будут учитывать факт волеизъявления лица и уведомления данного лица. В случае несоблюдения таких условий поставщики коммунальных услуг должны будут направить счета в бумажной форме через операторов почтовой связи.

Платежный документ считается доставленным на следующий день после его поступления в личный кабинет лица на ЕПГУ. Во втором чтении была добавлена поправка, что дополнительно к указанному способу управляющие организации, товарищества собственников жилья, ресурсоснабжающие организации, региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными расходами, наймодатели государственного или социального жилья могут размещать счета за ЖКХ в личному кабинете плательщиков на сайтах своих информационных систем.

Организации, в пользу которых осуществляются платежи за ЖКХ, должны будут заключить возмездие договора с «оператором информационной системы». Размер платы за оказание услуг по доставке счетов будет утвержден Правительством. Он не должен быт ь ниже уровня, рассчитанного с учетом текущих расходов «Оператора информационной системы» на создание, эксплуатацию и модернизацию ГИС ЖКХ, а также включать в себя прибыль, рассчитанную исходя из принципа возмещения «Оператору информационной системы» ранее понесенных расходов на создание системы с учетом финансовой оценки этих расходов.

«Оператор информационной системы» должен будет оплатить расходы на использование инфраструктуры электронного Правительства в связи с доставкой платежных документов в электронной форме на ГИС ЖКХ. Средства от такой платы будут направляться на обеспечение финансово-хозяйственной деятельности «Почты России». При этом, согласно принятой во втором чтении поправке, в Москве будет действовать свой порядок доставки счетов за ЖКХ пользователям помещений в многоквартирных домах.

Средства, получаемые организациями ФПС в качестве приема платежей а ЖКХ, зачисляются ими на специальные банковские счета, открыты ими в качестве платежных агентов при осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц. Согласно поправкам в Закон «О банках и банковской деятельности», кредитная организация не имеет права взимать комиссионное вознаграждение за прием организациями ФПС платы за жилое помещении и коммунальные услуги, пеней за несвоевременное и неполное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги с использованием электронных средств платеж.

В Законе «О рекламе» меняется норма о запрете рекламы на квитанциях за ЖКХ. Теперь на квитанция можно будет размещать социальную рекламу, справочно-информационные сведения и иную рекламу, если такие квитанции доставляются организациями ФПС. Согласно принятым во втором чтении поправкам, организации ФПС будут считаться рекламораспространителями данной рекламы, при этом реклама не должна совмещаться или накладываться на обязательную информацию и занимать более одной от объема платежного документа.

«Почта России» и абонентские почтовые ящики

В первом чтении была принята норма, согласно которой абонентские почтовые ящики и почтовые ящики в многоквартирных домах могут использоваться только «Почтой России» (и другими ФПС) и иным операторами почтовой связи в случае наличия решения собрания собственников жилья для доставки платежных документов.

Во втором чтении данная норма была скорректирована. Теперь такие ящики также могут использоваться и собственниками и пользователями помещений в указанных многоквартирных домах. Кроме того, абонентским почтовыми ящиками смогут пользоваться управляющие организации, товарищества собственников жилья, ресурсоснабжающие организации, региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, наймодатели социального или государственного жилья, газораспределительные организациями, которым жильцами многоквартирных домов должна вноситься плата за ЖКХ. Иным лицам пользоваться абонентскими почтовыми ящика не разрешается.

Во втором чтении была изменена норма, предполагающая разрешить «Почта России» (и другим организациям ФПС) привлекать субподрядчиков в оказанию услуг. Теперь сказано, что такие организации не смогут привлекаться для оказания услуг по доставке пенсий и иных пособий целевого значения. Субподрядчиками могут быть операторы почтовой связи и иные юридические лица и ИП, которые зарегистрированы в России, не признаны банкротами и в отношении которых не возбуждены дела по банкротству, При этом организации ФПС несут ответственность за неисполнение их субподрядчиками своих обязанностей.

Во втором чтении была добавлена поправка, согласно которой вносится изменения в статью Закона «О связи» о регулировании тарифов на услуги связи. Сейчас соответствующая норма говорит, что тарифы на услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи подлежат государственному регулированию в соответствии с законодательством о естественных монополиях, а перечень и порядок регулирования таких услуг определяется Правительством.

Теперь же статья будет изложена таким образом, что подлежат регулированию тарифы на услуги общедоступной электросвязи и универсальные услуги почтовой связи, оказываемые отдельным категориям граждан, перечень которых установит Правительство. К этому перечню также относятся органы государственной, региональной и муниципальной власти, Центробанк, госкорпорации, подконтрольные государству компании и юридические лица, наделенные государственными или публичными полномочиями.

Бесплатный пропуск SMS от «Почты России»

Также сотовые операторы должны будут незамедлительно и без взимания платы передавать SMS, направляемые ФПС через ЕПГУ о фактах поступления почтовых отправлений или почтовых переводов физическим или юридическими лицам и о совершении физическими и юридическими лицами, являющимися пользователями услуг почтовой связи, юридически значимых действий (перечень таких действий установит Правительство).

Согласно поправкам в Закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», «Почта России» сможет за плату оказывать услуги по приемку у заявителей и их представителей заявление на предоставление государственных и муниципальных услуг и по доставке результатов предоставления таких услуг в выбранные почтовые отделения. Получаемая таким образом плата будет направляться на обеспечение финансово-хозяйственной деятельности «Почта России» (и других ФПС). Согласно принятом во втором чтении поправкам, МФЦ (многофункциональные центры государственных и муниципальных услуг) смогут участвовать в данной деятельности при условия заключения соглашений с организациями ФПС, а часть получаемой ФПС платы будет направляться на обеспечение их деятельности.

Во втором чтении была добавлена поправка в Закон «О почтовой связи», согласно которой «Почта России» обеспечивает работы почтовых отделений согласно установленному Минцифры графику в целя обеспечения доступности услуг почтовой связи. Также «Почта России» ( и другие организации ФПС) будут осуществлять деятельность по доставке и выдаче пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан, сумма страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчетных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и другие социальные выплаты и выплаты целевого назначений с применением тарифа не более 1,5% от фактически доставленных сумм соответствующих выплат.

Также была принята поправка, согласно которой «Почта России» (и иные организации ФПС) будут иметь право на условиях договора перевозить почтовые отправления и денежные средства по всем маршрутам и линиями автомобильного, железнодорожного, воздушного, морского и речного транспорта в сопровождении работников организаций почтовой связи либо передавать почтовые отправления для перевозки под ответственность лиц, оказывающих почтовые услуги. Никакое лицо, оказывающее транспортные услуги, не сможем отказать в заключении договора на перевозку почтовых отправлений по регулярным междугородним и международным маршрутом следования его транспортных средств.

Во втором чтении была добавлена поправка в Закон «О транспортной-экспедиционной деятельности», согласно которой порядок осуществления транспортной-экспедиционной деятельности при перевозке периодических печатных изданий будет определять Минцифры.