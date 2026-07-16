RuStore продан. VK без предупреждения избавился от главного суверенного магазина приложений для Android

Холдинг VK договорился о продаже магазина приложений RuStore, который развивал с 2022 г. Это российский аналог Google Play, в нем аккумулируются программы для Android, а с недавних пор еще и для «Авроры». Покупатель – руководитель компании-разработчика. Все детали сделки строго засекречены.



Новый хозяин

Отечественный интернет-магазин приложений для Android и «Авроры» RuStore сменил владельца. Об этом CNews сообщил холдинг VK, ранее известный как Mail.ru Group, который развивал RuStore с 2022 г.

VK избавился от 100-процентной доли в магазине, то есть он полностью перешел под контроль нового хозяина. VK заявил CNews, что им стал Дмитрий Панкрушев, которого холдинг называет «генеральным директором компании-разработчика стора».

Почти все детали об этой сделке засекречены. Представители VK отказались отвечать на вопросы о сумме сделки, причинах продажи, кто еще был в списке претендентов на покупку, а также сохранит ли холдинг какую-либо связь с RuStore после выполнения всех условий соглашения.

Как сообщил CNews сооснователь аналитической компании Dsight Арсений Даббах, продажа RuStore менеджменту его компании-разработчика может являться попыткой вывести RuStore из-под западных санкций. Напомним, власти Евросоюза в июле 2026 г. наложили на весь холдинг VK санкции из-за мессенджера «Макс», который считают шпионским ПО.

VK.com RuStore сменил владельца

«При отсутствии раскрытых параметров сделки можно говорить лишь о вероятных мотивах совершения сделки. Один из них – классическое выделение зрелого бизнеса. Сервис уже вышел за рамки вспомогательного проекта и требует автономности, гибкого управления и собственной финансовой ответственности, – сказала CNews Светлана Лебедева, партнер INTELLECT. – Для VK это также может быть инструментом оптимизации структуры активов и перераспределения ресурсов в пользу ключевых направлений. При этом продажа не обязательно означает разрыв связей и вполне может продолжать интеграцию с VK. Не исключено также, что сделка связана с минимизацией санкционных рисков. Санкционный контекст у сделки все же присутствует: RuStore создавалось в ответ на ограничения иностранных платформ, которые удаляли или ограничивали российские приложения. Сделка может рассматриваться как способ снизить регуляторные и операционные риски для значимого ИТ-актива через изменение структуры владения. В результате RuStore получает большую автономию, а материнская компания — более управляемый и устойчивый портфель».

Приоткрыть завесу тайны

Также в VK не ответили на вопрос CNews, как называется компания, которая занимается разработкой RuStore. Во всех официальных документах на сайте RuStore, включая пользовательское соглашение и соглашение о конфиденциальности, на момент выхода материала упоминалось лишь одно юрлицо – ООО «ВК», напрямую связанное с холдингом VK.

Однако редакция CNews обнаружила, что, по данным сервиса «Контур.Фокус», в Москве в феврале 2023 г. была зарегистрирована компания ООО «Много Приложений». Ее уставный капитал – 100 тыс. руб. а основной вид деятельности – «Разработка компьютерного программного обеспечения» (код ОКВЭД – 62.01).

Дмитрий Панкрушев занял пост генерального директора этой компании с первого дня ее работы. С июля 2024 г. ее единственным владельцем является связанная с VK компания ООО «Компания Вк», генеральный директор которой – Елена Багудина. К моменту выхода материала сведения о действующем гендиректоре «Много Приложений» были недоступны ни в ЕГРЮЛ, ни в смежных сервисах.

Как сообщал CNews, с июля 2026 г. Багудина находится под персональными санкциями Евросоюза за связь с мессенджером «Макс», который в Европе считают шпионским ПО. Разработкой «Макса» занимается VK через одну из своих многочисленных «дочек» – АО «Инвестиционная Компания "Коммуникационная Платформа"».

VK покупал «Много Приложений» постепенно. CNews писал, что в феврале 2024 г. он получил 70-процентную долю в ней. До 100% его доля выросла спустя три месяца, а предыдущий владелец компании, фирма «Рэдмэдробот», выбыла из ее капитала.

«Много Приложений» – прибыльный актив. Выручка компании за 2025 г. составила 1,4 млрд руб., увеличившись на 12% год к году, а чистая прибыль – 48,2 млн руб.

Чем известен RuStore

RuStore заработал в мае 2022 г. и за минувшие четыре года стал крупнейшим российским магазином приложений для Android, аналогом Google Play. Конкуренты в стране у него пока остались, например, запустившийся на несколько дней раньше RuStore проект NashStore.

С недавних пор в RuStore также есть приложения и для российской ОС «Аврора», за которой через свою «дочку» «Открытая мобильная платформа» стоит оператор «Ростелеком». Впрочем, пока что софта для нее совсем немного – всего лишь чуть больше 200 программ.

В отличие от нацмессенджера «Макс», RuStore не продвигают путем замедления конкурирующих сервисов. Google Play к моменту выхода материала работал в России без каких-либо ограничений, равно как и Xiaomi Store, Samsung Galaxy Store и Huawei AppGallery.

При этом, по данным РБК, с ноября 2022 г. RuStore входит в список обязательных к предустановке российских приложений на смартфоны и другие умные устройства. Однако пока что его в любой момент можно удалить, хоть сразу после первого включения нового гаджета – в прошивку он не встраивается.

Также к моменту выхода материала пользоваться им можно было без регистрации и авторизации, что позволяет не оставлять в нем свой «цифровой след». Сотрудник CNews убедился в этом, вручную установив RuStore на запасной смартфон. В таком режиме «инкогнито» поддерживается не только установка новых приложений, но и обновление тех, что были скачаны ранее.

«Прибыльные и качественные активы не продают без каких-либо причин. Применительно к RuStore возможны несколько вариантов – сказал CNews Владислав Варшавский, управляющий партнер ЮК «Варшавский и партнеры». – Первый, на мой взгляд, маловероятный. Актив продается из-за низких финансовых показателей. Думаю, что это не так. Исходя из данных публичной отчетности у RuStoreидет как рост выручки за 2025 г., так и прирост пользователей. Второй вариант, который, на мой взгляд, более правдоподобен – разграничение бизнесов применительно к дальнейшему санкционному давлению на ВК. Выведя RuStore за периметр ООО «ВК», риски санкционных ограничений в некотором смысле купируются, поскольку исчезает прямая связь между ВК и RuStore».