Санкции взяли новую высоту. «Макс», «Вконтакте» и «Одноклассников» выгнали из главного магазина приложений для Android

Из официального магазина приложений для Android Google Play пропали почти все приложения холдинга VK, включая почтовый клиент Mail.ru, соцсеть «Вконтакте» и нацмессенджер «Макс». Google пока не комментирует происходящее. Месяц назад то же сделала Apple, и российские чиновники намерены отомстить ей за это. Чем они ответят Google, пока неизвестно.

Недоступно на вашем устройстве

Интернет-гигант Google удалил из своего магазина приложений Play софт российского холдинга VK. Как обнаружила редакция CNews, к моменту выхода материала некоторые приложения, например, «VK Знакомства» и «VK Музыка» все еще можно было скачать из этого каталога, но большинство были недоступны.

К примеру, невозможно установить нацмессенджер «Макс», приложение соцсети «Вконтакте» почтовый клиент Mail.ru, а также «VK Видео». Также удалены «Облако Mail», «Дзен», «VK Мессенджер» «VK Звонки», VK Admin, VK Play, VK Teams, «VK Почта», «Юла», «Маруся».

Это означает, что обновляться все перечисленные приложения тоже не будут, покуда Google не восстановит их в своем каталоге.

Фото: © Primakov / Фотобанк Фотодженика Приложения VK удалили из Google Play

Google продолжила удалять приложения VK по мере подготовки этого материала. Так, приложение соцсети «Одноклассники» поначалу было доступно в Google Play, а позже исчезло.

Комментарий VK

В редакцию CNews поступил комментарий холдинга VK. «Приложения VK и МАХ исчезли из Google Play. Установленные сервисы и приложения работают в обычном режиме без ограничений», – говорится в нем. Почему разработчики продолжают называть «Макс» на иностранный манер, они не уточняют, хотя его название русифицировали еще в конце апреля 2026 г.

Приложения удалялись постепенно, одно за одним

«Напоминаем, что приложения VK и МАХ доступны для установки в RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и других магазинах приложений для Android. Обновления приложений также работают в обычном режиме – необходимо нажать «Обновить» на сервисном уведомлении о новой версии или зайти в вышеперечисленные сторы», – добавили разработчики.

Также VK подчеркнули, что уведомления в исчезнувших приложениях продолжат работать. «Пользователи Android-устройств продолжат получать пуш-уведомления о сообщениях, событиях и звонках в МАХ и приложениях VK».

История повторяется

Нынешняя волна исчезновений приложений VK началась в первых числах июня 2026 г. с подачи компании Apple. Она удалила из своего магазина нацмессенджер «Макс», а через три недели сделала то же с остальным софтом VK.

К середине июля 2026 г. ни одно из удаленных приложений в App Store не вернулось. Как сообщал CNews, российские чиновники вынашивают планы по отмщению Apple за такой «проступок».

Напомним также, что 13 июля 2026 г. Евросоюз ввел санкции против VK и его «дочки», АО «Инвестиционная компания "Коммуникационная платформа"», которая занимается разработкой нацмессенджера «Макс».

Почему это важно

В адрес Google угрозы расправы за удаление софта VK из магазина Play со стороны российских чиновников к моменту выхода материала не звучали. Однако нельзя забывать, что Play – это основной магазин приложений в экосистеме Android.

Вернутся ли приложения, вопрос открытый

Основной, но в то же время не единственный. В отличие от Apple, Google позволяет запускать сторонние магазины, благодаря чему, в том числе, в мае 2022 г. появился российский RuStore.

Это означает, что удаление того или иного ПО из Google Play для большинства пользователей едва ли является проблемой. Часто удаленное приложение можно скачать из стороннего каталога, в крайнем случае, установить вручную через АРК-файл. Такую опцию активно продвигают многие российские компании, чьи приложения за последние четыре года исчезли из Google Play. К примеру, на днях сотрудник CNews установил на свой Android-смартфон фирменные приложения «Т-Банка», Сбербанка и «Авито», скачанные в виде АРК-дистрибутива с официальных сайтов этих организаций.

А как же домен

16 июля 2026 г. пользователи соцсети «Вконтакте» начали получать уведомления от VK о переезде с домена vk.com на vk.ru. Холдинг уверяет, что на этом домене «Вконтакте» работает «быстрее и надежнее».

Домен vk.com пока работает

Стоит отметить также, что основным доменом принадлежащей VK соцсети «Вконтакте» на протяжении 14 лет является vk.com. На него сеть окончательно переехала в 2012 г. а до этого она использовала адрес vkontakte.ru

В сентябре 2025 г. начался обратный переход, только на новый домен vk.ru, о чем VK уведомил разработчиков. С 1 октября 2025 г. все API-интеграции и авторизации доступны только через него. Например, теперь вместо vk.com/dev используется vk.ru/dev, а вместо api.vk.com – api.vk.ru.

Домен vk.ru тоже

Доменной зоной .com – управляет американский регистратор Verisign. Иными словами крупнейшая российская соцсеть больше 10 лет использовала в качестве основного адреса домен в зоне, подконтрольной компании из государства, наличествующего в списке «недружественных». К моменту выхода материала домен vk.com продолжал функционировать корректно – его пока не отключили и не разделегировали.