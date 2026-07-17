Продал ненужное – нашел жену. Главный российский сервис объявлений превратится в сайт знакомств

«Авито» откроет новое направление бизнеса и частично превратится в сайт знакомств. Реализован он будет прямо в основном приложении сервиса, что позволит найти вторую половинку прямо в процессе продажи ненужной вещи или недвижимости.

И дейтинг, и коммерция

Россияне получат возможность знакомиться с людьми прямо в процессе продажи своих ненужных вещей или покупки нужных. Такую опцию им предоставит «Авито» – как пишет «Коммерсант», классифайд намерен запустить сервис знакомств, притом не отдельный, как это реализовал холдинг VK (у него есть отдельное приложение «VK Знакомства»), а прямо в своем основном приложении.

Точные сроки запуска нового проекта к моменту публикации материала не были объявлены. По данным «Коммерсанта», в настоящее время «Авито» лишь «изучает возможность» реализации сайта знакомств внутри своей платформы объявлений.

Об этом изданию заявили сразу несколько источников, осведомленных о планах компании. Представители «Авито» тоже подтвердили, что возможность превращения приложения классифайда в дейтинг-сервис находится на рассмотрении.

«Запуск или отмена будет зависеть от анализа рынка, оценки практик подобных сервисов и понимания актуального запроса от пользователей», – заявили изданию в «Авито».

Бесплатно или нет

Собеседники издания подчеркнули, что новый сервис «Авито» будет бесплатным. Однако они не стали уточнять, станут ли разработчики встраивать в него различные платные элементы, как это реализовали другие сайты знакомств, популярные в России и мире.

Sean Pierce / Unsplash Так ли необходим продавцам на «Авито» встроенный сервис знакомств - вопрос, на который пока нет ответа

Отметим также, что при первом приближении подача объявлений на «Авито» тоже бесплатная. Однако каждый, кто регулярно пользуется этим сервисом, знает о многочисленных подводных камнях этой бесплатности – лимиты на количество объявлений в различных категориях, квоты на контакты и пр.

Источники «Коммерсанта» отметили, что ключевым конкурентным преимуществом своего дейтинг-сервиса «Авито» собирается сделать безопасность. Она будет выражена, в числе прочего, в верификации профиля, однако пока нет данных, как именно это будет реализовано. Пока нельзя исключать вероятность, что придется подтверждать личность через «Госуслуги», о чем говорит один из собеседников издания.

Также в сервисе могут появиться специальные алгоритмы, блокирующие ботов и поддельные профили. «Помимо верификации, сервис получит рекомендательные технологии, которые «Авито» развивает для основного каталога объявлений», – пишет «Коммерсант», не уточняя, какие именно это технологии. Напомним, что продвижение объявлений, чтобы они были как можно выше в списке рекомендованных, в «Авито» стоит денег.

Пользователей никто не спросил?

К моменту выхода материала не уточнялось, собирала ли «Авито» статистику о заинтересованности своих пользователей в том, чтобы в привычном им приложении с объявлениями появился сервис знакомств. Не исключено, что аккаунт в дейтинге будет привязан к профилю в основном сервисе «Авито» с объявлениями.

«"Авито" предстоит много работы для конвертации пользовательской базы в новый сервис, так как многие будут против того, чтобы их склонность к знакомствам как-то отображалась в основном профиле», – сказал изданию аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов.

Редакция CNews обратилась к представителям «Авито» с вопросами о сроках запуска дейтинг-сервиса, верификации через «Госуслуги», причинах выхода на этот рынок и о том, проходил ли опрос пользователей. В компании от комментариев отказались.

Конкуренты опасности не видят

Компании, годами присутствующие на российском рынке дейтинг-сервисов, похоже, не напуганы потенциальным выходом «Авито» на эту арену.

«Я воспринимаю это не как серьезное новое направление, а скорее как попытку увеличить время внутри приложения, добавить еще один пользовательский сценарий и посмотреть на вовлечение», – сказала «Коммерсанту» соосновательница приложения для знакомств Twinby Вероника Яковлева.

Генеральный директор Mamba Андрей Бронецкий и вовсе не знает, что «Авито» сможет предложить пользователям в качестве конкурентного преимущества. Он сообщил изданию, что у компании «сильная экспертиза» в сфере борьбы с мошенниками, но при этом добавил, что «сама по себе обязательная верификация уже не является уникальным преимуществом».

Будет очень непросто

«Авито» рассматривает выход на совершенно новый для себя рынок, который давно поделен между другими игроками, часть которых существуют десятилетиями. Например, Mamba работает с 2003 г.

Есть и более молодые игроки, например, «VK Знакомства» (запуск в 2021 г.) и Twinby (2023 г.), однако они уже смогли занять значительную часть рынка.

«Коммерсант» приводит статистику Smart Ranking, согласно которой по итогам 2025 г. примерно 75% всего российского рынка дейтинг-сервисов удерживали всего три проекта – «VK Знакомства», Mamba и Twinby. Доли каждого из них издание не раскрывает.

В Mamba считают потенциальный выход «Авито» в сегмент дейтинг-сервисов весьма амбициозным шагом, отмечает издание. Причина – как раз в наличии давно устоявшихся и очень крупных игроков.

Для сравнения, в сегменте классифайдов у «Авито» к середине 2026 г. не было ни одного конкурента его уровня – существуют гораздо менее известные и распространенные проекты наподобие принадлежащей холдингу VK «Юлы», но по популярности среди россиян все они капитулируют перед «Авито».

Сейчас не время?

Многие аналитики считают, что российский рынок дейтинг-сервисов сейчас переживает не лучшие времена. По оценке Data Insight, в России объем именно платных сервисов знакомств рухнул с 11-12 млрд руб. в 2023 г. до 8-10 млрд руб. в 2025 г.

Интерес россиян к сайтам и сервисам знакомств, похоже, заметно угас. Статистика Mediascope гласит, что во второй половине 2025 г. средняя месячная аудитория у нескольких крупнейших сервисов упала на 4-14%. «Коммерсант» не уточняет, за какой период времени случился такой обвал – за полгода, год или больше.

Часть собеседников издания полагают, что шансы у «Авито» на рынке дейтинга все же есть. «Сокращение аудитории – это не уход людей из знакомств, а их переток в другие форматы. Пользователи устали от однотипных сервисов, высокой доли платных функций и большого количества фейковых профилей, поэтому новый игрок может занять свою нишу, если предложит иной качественный пользовательский опыт», – сказал изданию директор практики «Потребительский сектор и АПК» компании Strategy Partners Роман Самойлов.