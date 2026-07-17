Русская смекалка в действии. В России появился навигатор, позволяющий экономить бензин за счет правильных маршрутов

«Яндекс» встроил в «Навигатор» функцию подбора маршрута с минимальным расходом топлива в качестве ответа на бензиновый кризис, в котором погрязла вся страна. На таких маршрутах меньше светофоров и более плавный скоростной режим. Аналогичное новшество внедрили и в «Карты».

Налево поедешь – бензин весь потратишь

Интернет-гигант «Яндекс» сообщил CNews о внедрении в «Навигатор» нового сервиса, позволяющего строить маршруты не по расстоянию или времени, а по количеству топлива, которое уйдет на его преодоление. Приложение поможет выбрать путь, проезд по которому меньше всего ударит по бензобаку и в итоге позволит реже стоять в очередях на заправках.

Нововведение «Яндекса» – это ответ компании на топливный кризис, в котором оказались десятки миллионов россиян по всей России. В стране не хватает бензина, и автомобилисты вынуждены часами, а иногда и днями стоять в очередях на заправки.

Часто бывает так, что топливо на АЗС заканчивается, что превращает проведенные в очереди за часы в бездарно потраченное время. К тому же на большинстве заправок сейчас введены лимиты топлива – от 15 до 30 литров в зависимости от региона. В отдельных регионах бензин физлицам и компаниям вообще не продают.

Яндекс Чем меньше расход топлива, тем реже посещения заправок

А в последние дни стоящие в очередях за бензином водители столкнулись с новой напастью. Дорожные камеры начали выписывать им штрафы за стоянку в неположенном месте.

Новый сервис «Яндекса», позволяющий строить более экономичные маршруты, в теории, даст возможность реже стоять в очередях за счет меньшего расхода топлива. Сами маршруты подбираются за счет дорог, где более плавный скоростной режим, и где меньше всего светофоров.

Пока не для всех

Нововведение доступно пользователям «Яндекс Навигатора» и «Яндекс Карт». Однако воспользоваться им, похоже, могут пока не все пользователи.

Редакция CNews обнаружила, что экономичные маршруты недоступны в большинстве российских населенных пунктов, включая крупные. К примеру, в Москве «Навигатор» и «Карты» предлагают их, а в Казани, Саратове и Волгограде на момент выхода материала выбрать их было нельзя.

Экономичные маршруты доступны не везде

Редакция CNews обратилась к представителям «Яндекса» с вопросом о сроках запуска нововведения в других городах, помимо Москвы, и ожидает ответа.

Туда не езжай – там топлива нет

В дополнение к экономичным маршрутам «Яндекс» внедрил в «Навигатор» и «Карты» информацию об очередях и наличии топлива на заправках. Информацию об этом теперь можно посмотреть прямо в карточке заправки. Если есть топливо и машин мало, то тут же можно построить маршрут до нее.

Как сообщал CNews, аналогичный сервис в начале июля 2026 г. стал доступен в приложениях «Яндекс Заправки» и «Яндекс Go». Однако и этой опцией могут воспользоваться пока далеко не все жители России.

Яндекс Информация о заправках

«Информация о наличии топлива и очередях в «Картах», «Навигаторе», Go и «Заправках» сейчас доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе, Челябинске», – сказали CNews представители «Яндекса».

«По мере поступления регулярных и достоверных данных функция заработает и в других населенных пунктах», – добавили в «Яндексе», не назвав точные сроки запуска.

engin akyurt / Unsplash Находить плюсы в нынешней ситуации с топливом очень непросто

И это несмотря на то, что «Яндекс» собирает данные о ситуации на российских заправках из самых разных источников. Среди них – сведения о заказах топлива в «Заправках» и Go, информация от таксистов в приложении «Про». Также источником выступают сами водители: тем, кто заправился или проехал мимо АЗС, «Яндекс» в своих приложениях предлагает пройти короткий опрос о ситуации с топливом и очередями.

С небольшим опозданием

«Яндекс» не успел первым в стране создать общедоступный сервис с информацией о наличии топлива и очередей на российских заправках. На несколько дней его опередил россиянин Евгений Чудов, в конце июня 2026 г. запустивший сервис «ГдеБЕНЗ».

Этот проект позволяет россиянам отмечать на карте заправки и сообщать о проблемах с топливом и очередями на них. Он работает прямо в браузере не требует установки отдельного приложения, к тому же в Google Play есть несколько программ под названием «ГдеБЕНЗ», и в их описании Чудов не упоминается.

Название - одно, приложения - разные

К плюсам сервиса «ГдеБЕНЗ» можно отнести тот факт, что он работает даже в небольших населенных пунктах. Например, в городе Пыть-Ях с населением на 1 июня 2026 г. около 39,5 тыс. человек было отмечено несколько заправок – на одних указано, что топливо есть, на других, судя по данным водителей, оно отсутствует.

Информацию добавляют сами водители

Важно подчеркнуть – 16 июля 2026 г. сотрудник CNews на своем опыте убедился, что при блокировках мобильного интернета «ГдеБЕНЗ» перестает открываться в сетях всех операторов сотовой связи из «большой четверки». Иными словами, в так называемые «белые списки» сервис, по всей видимости, пока не внесен.