Налоговые уведомления гражданам будут приходить на «Госуслуги» автоматически

С 1 августа 2026 г. налоговые уведомления по имущественным налогам физических лиц начнут автоматически поступать в личные кабинеты пользователей на портале «Госуслуги». Это устраняет риск, что предприниматель узнает о начисленном налоге слишком поздно и получит пени, а также это удобнее для налогоплательщика, отмечают эксперты.

Автоматический режим

Россияне с 1 августа 2026 г. будут автоматически получать уведомления по налогам в личном кабинете «Госуслуг», пишет ТАСС.

С 1 августа 2026 г. налоговые уведомления по имущественным налогам физических лиц начнут автоматически поступать в личные кабинеты пользователей на портале «Госуслуги». Со слов главы комитета Государственная Дума (Госдумы) по малому и среднему предпринимательству Александра Демина, планируется переход на автоматическое направление налоговых уведомлений через портал «Госуслуги» с 1 августа 2026 г. Сейчас для получения уведомлений по налогам на «Госуслугах» требуется подавать специальное заявление, а уже с августа оно не потребуется.

Демин добавил, что уведомления будут выгружены на «Госуслуги» всем, у кого есть подтвержденная учетная запись. Но те, кто не пользуется «Госуслугами», все еще будут получать уведомление привычным способом — заказным письмом, пояснил депутат.

Photogenica - diy13@ya.ru Налоговые уведомления начнут приходить на «Госуслуги» автоматически С 1 августа 2026 г.

По оценке Александра Демина, переход к автоматическим уведомлениям — актуальное решение в том числе для российских предпринимателей, которые платят имущественные налоги и налог на доходы физических лиц (НДФЛ), как физические лица. Это устраняет риск, что предприниматель узнает о начисленном налоге слишком поздно и получит пени. Это также удобнее для налогоплательщика, поскольку не нужно разбирать бумажный документ или отдельно запрашивать данные — в электронном уведомлении сразу указаны идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), суммы по каждому налогу, итоговая сумма, сроки, уникальный идентификатор начисления (УИН) и сальдо единого налогового счета (ЕНС).

Доступно для каждого

По информации Федеральной налоговой службы (ФНС) России, для пользователей сервиса «Личный кабинет налогоплательщика» на официальном сайте ФНС порядок не изменится. Бумажные квитанции по почте продолжат получать только те граждане, у кого нет подтвержденного аккаунта на «Госуслугах» и доступа к электронным ИТ-сервисам ведомства.

Сроки по уплате имущественных налогов

Александр Демин напомнил, что срок уплаты имущественных налогов и НДФЛ за 2025 г. — не позднее 1 декабря 2026 г., по мнению депутата, поэтому времени разобраться с новым порядком достаточно.

«Важно уточнить, что уведомление считается полученным с момента его размещения в личном кабинете — непрочтение не освобождает от уплаты налога и не приостанавливает начисление пеней», — отметил Демин.

Порядок получения уведомлений

В ноябре 2025 г. Госдума изменила порядок получения налоговых уведомлений. По новым правилам, сообщения об имущественных налогах должны по умолчанию направляться на «Госуслуги» наряду с личным кабинетом налогоплательщика. До этого для получения уведомлений через портал требовалось отдельно подключить услугу.

Были внесены изменения в статью 52 Налогового кодекса (НК) России. Раньше приоритетный порядок получения таких уведомлений физическими лицами — личный кабинет налогоплательщика. На портал «Госуслуги» уведомление могли прийти, если налогоплательщик специально изъявил такое желание и подключил онлайн-услугу.

Речь идет об уведомлениях об уплате имущественных налогов и НДФЛ (в тех случаях, когда он не удерживается налоговым агентом — в частности, налог на доходы по вкладам).