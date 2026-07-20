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Облачное подразделение Amazon выставило клиентам счета на триллионы долларов

Клиенты Amazon Web Services получили сообщения о превышении лимитов и счета — кто на несколько сотен миллионов долларов, а кто и на триллион. Оказалось, что это результат ошибки ПО крупнейшего глобального облачного сервиса.

Проблема с ценообразованием

Подразделение Amazon — Amazon Web Services (AWS) — направило клиентам счета за несуществующее превышение лимитов. Суммы доплат за использование облачных услуг в этих счетах составили от сотен тысяч до триллионов долларов, пишет Register.

AWS признала «проблему с ценообразованием за единицу товара в подсистеме расчета предполагаемых платежей» а также то, что Cost Explorer из-за сбоя «отображает неточные данные».

После нескольких попыток исправить ошибку представители Amazon заявили, что выявили первопричину и устранили основную проблему, объяснить которую они отказались. Компания сообщила, что начала заполнение данных в консоли управления затратами для исправления платежных данных

Миллиарды и триллионы долларов за облачные услуги

Расходы одного из пользователей услуг AWS в июне составили всего $0,19, а счет пришел на примерно $2,5 млн. Другие клиенты рассказали, что получили счета на суммы от $126 тыс. до нескольких миллиардов и даже $2,5 трлн за месяц.

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Amazon
Клиенты облачного подразделения Amazon очень удивились, получив счета за услуги на миллиарды и даже триллионы долларов

В Amazon заверили, что цифры, отображаемые в учетных записях являются неточными оценками, а не фактическими списаниями средств и попросили не беспокоить техническую поддержку.

«Отображаемые примерные суммы к оплате не отражают фактическое использование и расходы», клиентам не нужно предпринимать никаких действий, например, заваливать портал поддержки заявками с информацией, которую там и так знают, прокомментировали в AWS.

ИИ не справляется с управлением инфраструктуры Amazon

AWS за последнее время не менее двух раз сталкивалось с крупными сбоями в работе онлайн-сервиса, к которым привели ошибки, связанных с его собственными ИТ-системами, использующими ИИ. Об этом CNews писал в феврале 2026 г.

Один из ИТ-сбоев произошел в декабре 2025 г., когда программисты-люди разрешили ИИ-агенту Kiro внести несколько изменений при разработке одного из ИТ-компонентов. Система на базе ИИ, способная действовать автономно, определила, что наилучшим решением будет удалить и заново создать рабочую среду. Неполадки в Amazon устраняли в течение 13 ч.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Другой сбой в работе AWS осенью 2025 г. привел к отключению на долгие часы значительной части интернета. Миллионы сайтов перестали работать или открывались с большой задержкой. Это случилось в том числе, потому, что гигантская часть Всемирной паутины так или иначе завязана на облачные сервисы Amazon. Она хоть и не монополист на этом рынке, но является крупнейшим игроком на нем с долей 30% по итогам II квартала 2025 г.

Причина проблем может заключаться в неправильной кадровой политике Amazon, которая уволила около 40% DevOps-инженеров Amazon Web Services и заменила их не просто ИИ, а экспериментальной нейросетью, стабильность которой была явно под вопросом. Ей доверили управлять инфраструктурой AWS и она, судя по тому, как лихорадило Всемирную паутину в 20-х числах октября 2025 г., со своей задачей не справилась. В июле 2025 г. Amazon объявила, что в кратчайшие сроки отправит искать новую работу несколько сотен сотрудников AWS. CNews также писал об увольнениях в AWS в апреле 2024 г.

Анна Любавина

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