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| Фото: © VitalikRadko / Фотобанк Фотодженика |

Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная коммерция» состоится 15 сентября 2026 года

15 сентября 2026 г. CNews проведет конференцию «Цифровизация ритейла и электронная коммерция».

С докладами выступят:

Георгий Хотьян, начальник отдела разработки бэк-офис систем, «Детмир-Тех»;
Евгений Михальский, директор по продукту, «Читай-Город — Буквоед»;
Иван Будник, директор по электронной коммерции и цифровой трансформации, Gulliver Group;
Юрий Романов, директор коммерческих продуктов, S7 TechLab;
Олег Гришко, главный архитектор ИТ, «Сбер Еаптека»;
Элина Клименко, заместитель генерального директора, Фонд «Московский инновационный кластер».

Вопросы к обсуждению:

Цифровизация и традиционная торговля

  • Как современные технологии меняют привычный нам облик обычных магазинов?
  • Какие технологии сильнее всего влияют на то, как мы покупаем и продаем товары сегодня?
  • В чем обычные магазины всё еще выигрывают у интернет-площадок, а в чем они им проигрывают?
  • Почему сегодня магазинам жизненно важно продавать товары и в интернете, и в реальности одновременно?
  • Как правильно «подружить» сайт компании и её физические магазины, чтобы покупателю было максимально удобно?

Технологии для розничных сетей

  • Какие технологии помогают магазинам подстраиваться под вкусы конкретного покупателя?
  • Как анализ больших данных помогает сетям решать, что выложить на полки и сколько товара везти со склада?
  • Нужны ли в обычных магазинах технологии дополненной реальности (AR) и виртуальные шлемы?
  • Как приложения в телефоне и бонусы заставляют нас возвращаться в магазин снова и снова?
  • Кто из известных брендов смог удачно встроить интернет-сервисы в работу своих обычных магазинов?

Электронная коммерция

  • Какие технологии помогают интернет-магазинам не проиграть в жесткой борьбе с конкурентами?
  • Чего люди ждут от интернет-покупок сегодня и как меняются их требования?
  • Какие новинки в логистике и доставке «до двери» помогают интернет-магазинам и маркетплейсам обходить соперников?
  • Как искусственный интеллект помогает покупателям быстрее решать проблемы на сайтах?
  • Как надежная защита личных данных и карт влияет на наше желание покупать на той или иной площадке?

Проблемы и решения

  • Какие необычные виды бизнеса рождаются, когда обычная торговля смешивается с интернетом?
  • Что мешает маленьким магазинам начать продавать товары по-новому, через цифровые каналы?
  • Какие риски для частной жизни возникают из-за того, что магазины собирают о нас так много информации?
  • Как датчики и интернет-технологии помогают торговым центрам оптимизировать расходы?
  • Как гиганты вроде Wildberries или Ozon меняют правила игры и что из-за них приходится делать обычным магазинам?

Будущее цифровой торговли

  • Как мы будем ходить за покупками через 10 лет, если технологии продолжат развиваться так же быстро?
  • Смогут ли небольшие магазины стать полностью цифровыми и современными?
  • Есть ли будущее у магазинов без продавцов и касс, где оплата списывается автоматически?
  • Как покупка товаров прямо в ленте новостей или через блогеров меняет отношение к шопингу?
  • Как будет выглядеть обычный поход за хлебом или одеждой через 10 лет?

К участию приглашаются представители розничных сетей, интернет-магазинов и маркетплейсов, ИТ-компаний, разрабатывающих или внедряющих цифровые решения в ритейле, а также аналитики и независимые эксперты.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 24 000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: zabrodina@itzconf.ru, Забродина Елена.

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