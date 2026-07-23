В кредитных iPhone при просрочке платежа будут работать только звонки, часы и настройки

В коде бета-версии iOS 27 обнаружен механизм, позволяющий ограничивать работу устройств, оформленных в рассрочку, при нарушении условий оплаты. Механизм предусматривает блокировку большинства функций iPhone до устранения задолженности, сохраняя доступ только к ограниченному набору приложений. Должникам оставят доступ только к звонкам, настройкам, часам, Apple «Кошелек» и App Store.

Режим ограниченной функциональности

Apple будет ограничивать работу iPhone, купленных по программе лизинга в США, в случае просрочки платежей, пишет AppleInsider. Пользователям-должникам оставят доступ только к звонкам, настройкам, часам, Apple «Кошелек» и App Store.

По информации AppleInsider, в операционной системе (ОС) iOS 27 появилась новая ИТ-система управления устройствами App Managed Features (MDM). Она дает возможность авторизованному приложению финансового партнера регистрировать iPhone и периодически контролировать статус заключенного договора.

В случае нарушения финансовых обязательств устройство может автоматически перейти в «Ограниченный режим». В этом режиме блокируется доступ к большинству приложений и онлайн-сервисов.

Лизинг — это финансовая аренда имущества с правом последующего его выкупа. По сути, это симбиоз долгосрочной аренды и целевого кредита: лизинговая компания покупает нужный вам актив и передает его во временное пользование, а вы выплачиваете его стоимость частями.

Unsplash - Abhijeet Barak Apple будет ограничивать работу iPhone в случае просрочки платежей по лизингу, пользователям оставят доступ только к звонкам, настройкам и часам

При включении на iPhone «Ограниченного режима» пользователю останутся доступны лишь отдельные системные приложения — «Кошелек», «Часы», «Настройки», App Store, а также ряд других. Сохранить работоспособность смогут и программы, обеспечивающие критически важные уведомления (в том числе «Сообщения», «Дом» и приложения медицинского или охранного назначения). Решение о дополнительных исключениях будет принимать финансовый партнер пользователя-заемщика.

Кроме того, в коде iOS обнаружен механизм Partner Finance Lock (PFL). Он предназначен для предотвращения сброса настроек, перепродажи или разборки устройства на комплектующие. Функция интегрирована с сервисом «Локатор», однако по мнению ИТ-разработчиков Apple, финансовые организации не получают доступ к геолокационным данным. ИТ-интеграция служит исключительно для сохранения блокировки после возможной перепродажи или разборки аппарата.

Совместный бизнес

В мае 2026 г. Bloomberg предупреждал о возможном запуске в США совместной с банком Klarna программы лизинга Apple Upgrade, которая позволит приобретать в рассрочку iPhone, Mac, iPad и Apple Watch.

При этом в предрелизной версии iOS 26.6 журналисты Bloomberg указанных функций не обнаружили. Издание отмечает, что компания Apple может внедрить их в финальную сборку системы, а все найденные возможности пока основаны на бета-версии iOS 27 и до официального релиза могут быть изменены.

Массовый выпуск устройств

Apple собирается выпустить пять новых iPhone до 2027 г., писал CNews. Apple в 2026 г. представит также обновленные модели iPad Pro и переработанный базовый MacBook Pro.

Летом 2026 г. руководство Apple поручило своим поставщикам подготовиться к производству 10 млн складных смартфонов в 2026 г. вместо ранее прогнозировавшихся 7-8 млн единиц.

Компания Apple заблаговременно обеспечила себя компонентами для выпуска около 80 млн складных устройств, которые войдут в линейку новых моделей и будут представлены во второй половине 2026 г. Благодаря этому Apple сможет лучше справиться с возможным дефицитом поставок по сравнению с китайскими конкурентами — Xiaomi, Oppo и Vivo, которые были вынуждены сократить годовые производственные планы до менее чем 100 млн единиц.

Apple заблаговременно обеспечивает себя поставками микросхем памяти на фоне их глобального дефицита, вызванного бурным развитием центров обработки данных (ЦОД) для искусственного интеллекта (ИИ), как предупреждал CNews. В 2026 г. из-за нехватки чипов памяти вся отрасль сталкивается с ростом цен на эти компоненты, поясняют эксперты.