Москвичам интернет не нужен? Столица России в хвосте по объему мобильного трафика

Москва оказалась на восьмом месте рейтинга городов по объему потребления мобильного трафика на одного абонента. В ней проживают 12 млн человек, а она уступила городам, в которых нет и полумиллиона и жителей. И дело тут не в шатдаунах – проблема давняя, началась в 2024 г., когда блокировок мобильного интернета не было.

Обойдемся без интернета

Москва опустилась на восьмую строчку рейтинга городов по объему потребления мобильного интернета в расчете на одного абонента, сообщили CNews представители компании «Экомобайл». Впереди нее города, в большинстве которых проживают до полумиллиона человек, а в одном – до 200 тыс. Более того, столица вполне могла оказаться на девятой строчке – она обошла Санкт-Петербург лишь на несколько сотен мегабайт.

Согласно статистике «Экомобайл» за 2024-2026 гг., в Москве среднее потребление мобильного интернета за этот период составило 56,2 ГБ на человека в месяц. Для сравнения, в Уфе абонент потреблял в среднем 132 ГБ в месяц, то есть более чем вдвое больше, нежели в столице. Но при этом в Уфе к концу 2025 г. проживало около 1,2 млн человек (данные Росстата), тогда как в Москве – 13,3 млн (Мосстат). Причины отставания Москвы аналитики «Экомобайл» не приводят.

Лидеры и аутсайдеры

В тройку лидеров рейтинга «Экомобайл» вошли Тверь и Астрахань с показателями 96,1 ГБ и 88,7 ГБ соответственно. За ними следуют Карачаево-Черкесская Республика, Тула и Норильск с результатом немногим более 80 ГБ на пользователя ежемесячно.

Фото: © Rawpixel / Фотобанк Фотодженика Жители столицы оказались весьма экономными в плане потребления мобильного трафика

Население Тулы на 2025 г. – около 412 тыс. человек, Астрахани – примерно 465 тыс. человек, Тулы – в пределах 456 тыс. человек, Норильска – 182 тыс., Карачаево-Черкесской Республики – около 468 тыс.

Иными словами, все эти города уступают Москве по численности населения в десятки раз, но обходят ее по объему потребления мобильного интернета в расчете на одного абонента.

За Москвой в этом рейтинге идут Санкт-Петербург (55,4 ГБ), Якутск, Екатеринбург и Калуга (по 50 ГБ). Почти в конце списка находятся Кострома, Вологда и Чита с результатами в пределах 17-20 ГБ. «Разница между регионами с самым высоким и самым низким уровнем потребления превышает шесть раз», – сказали CNews представители «Экомобайл».

«Еще несколько лет назад считалось, что основными драйверами роста мобильного интернета остаются Москва и Санкт-Петербург. Однако сегодня мы видим, что цифровая активность все меньше зависит от размера города», – сказал CNews основатель «Экомобайл». Игорь Жиленко.

Шатдауны не виноваты

В России с весны 2025 г. почти каждый день случаются блокировки мобильного интернета – то в одном регионе, то в другом, то сразу в нескольких. Редакция CNews обратилась к «Экомобайл» с вопросом, повлияли ли они на статистику по городам, в частности, по Москве, и ожидает ответа.

Напомним, Санкт-Петербург несколько раз лишался мобильного интернета в декабре 2025 г., а также в январе и феврале 2026 г., а в марте 2026 г. без него оставили Москву, притом почти на месяц.

Однако статистика «Экомобайл» учитывает период, когда Россия еще не дошла до массовых блокировок мобильного интернета. Для оценки ежемесячного уровня потребления использовались средние показатели, начиная с 2024 г., в том числе доступные данные за 2026 г.

Кому мобильный интернет нужнее

«Экомобайл» также составила рейтинг российских регионов с наиболее высокими темпами роста мобильного интернет-трафика в 2025 г. по сравнению с 2024 г. Москвы здесь нет ни в топ-3, ни в топ-5.

Лидерами здесь оказались Республика Дагестан (+74% год к году) и Чеченская Республика (+65%). Уфа расположилась на третьем месте с показателем 61%.

Следом идут Астрахань и Тверь, где рост составил 49% и 37% соответственно. В Москве объем мобильного интернет-трафика увеличился примерно на 9%, а вот Санкт-Петербурге, напротив, зафиксировано снижение на 11%.

Наиболее заметное снижение зафиксировано в Иваново (-43%), а также Вологде (-23%) и Костроме (-22%).