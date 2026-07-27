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Конференция CNews «Цифровые технологии в финансовом секторе» состоится 8 сентября 2026 года

CNews приглашает 8 сентября 2026 г. принять участие в конференции «Цифровые технологии в финансовом секторе».

С докладом выступят:

Илья Клементьев, генеральный директор компании «СКБ Техно»;
Армен Амирханян, директор по развитию искусственного интеллекта, Московская биржа;
Николай Ермачков, директор по развитию ИТ-сервисов розничного бизнеса, УК «Альфа – Капитал»;
Ксения Митрофанова, директор департамента корпоративной архитектуры, «ОТП Банк»;
Кирилл Когтев, исполнительный вице-президент - начальник Департамента розничной экосистемы и цифровых партнерств, Газпромбанк;
Дмитрий Лукьянов, управляющий директор, Департамент процессинга и платежных технологий, Газпромбанк;
Дмитрий Злодив, начальник отдела развития инновационных финансовых технологий и сервисов, «ПСБ Банк»;
Виталий Пелых, ио руководителя ЦК Архитектуры. Корпоративный архитектор, «БКС Мир инвестиций»;
Александра Храмцова, руководитель направления развития и трансформации сети, Департамент управления сетью АО «Альфа-Банк»;
Владислав Человечков, руководитель по развитию технологий Smart Branch, ИТ лидер, Департамент разработки цифровых сервисов АО «Альфа-Банк».

Основные темы конференции

Российский рынок

  • Насколько глубоко цифровые сервисы вошли в жизнь россиян и как мы выглядим на фоне мировых лидеров?
  • Что заставляет российские банки так активно вкладываться в ИТ и онлайн-инструменты?
  • Какие правила или технические сложности мешают финансовым инновациям развиваться еще быстрее?
  • Как именно Банк России подталкивает отрасль к цифровому будущему и зачем нужны его проекты?
  • Кто в России уже не может жить без мобильных банков, а кто до сих пор предпочитает наличные или отделения?

Технологии цифрового банкинга

  • Как изменился рынок финтеха в России после прекращения работы зарубежных поставщиков ПО и оборудования?
  • На какие технологии сегодня делают ставку российские финансисты в первую очередь
  • Как банки используют ИИ и большие данные, чтобы предлагать клиентам именно то, что им нужно, и вовремя отсеивать сомнительных заемщиков?
  • С помощью каких современных инструментов банки защищают деньги и личные данные людей от хакеров и мошенников?
  • Что сейчас модно в дизайне банковских приложений и какие функции стали обязательными для удобства пользователя в России?

Импортозамещение и цифровизация

  • Как на практике выглядит переход банков с зарубежного софта на российский и с какими трудностями они сталкиваются?
  • Какие именно российские ИТ-продукты смогли стать достойной альтернативой иностранному ПО?
  • Где банки берут современные серверы и «железо» для работы своих сервисов, когда доступ к мировым брендам ограничен?
  • Как меняются привычки обычных людей и что именно в их запросах заставляет банки внедрять всё новые цифровые сервисы?
  • Насколько хорошо россияне разбираются в цифровых услугах и умеют ли они распознавать уловки современных кибермошенников?

Проекты и решения

  • Как внедрение открытых API подстегивает конкуренцию и помогает создавать сервисы, объединяющие счета разных банков в одном приложении?
  • Зачем банки превращаются в «магазины на диване», предлагая доставку еды, билеты в кино или страховки?
  • В чем главная разница между цифровой гонкой банковских гигантов и попытками небольших региональных банков автоматизировать свои услуги?
  • Насколько быстро в России приживаются цифровые финансовые активы (ЦФА) и как традиционные банки помогают выпускать и продавать эти новые формы «криптоакций»?
  • Как бизнес решает проблему международных расчетов с помощью финтеха, когда обычные валютные переводы оказываются заблокированы?

Цифровое будущее

  • Каким эксперты видят будущее российского финтеха на горизонте ближайших лет и какие темпы роста ожидаются?
  • Укрепится ли власть банков-гигантов или на рынке появится место для новых узкоспециализированных стартапов?
  • С какими неожиданными трудностями могут столкнуться цифровые финансы в России в ближайшее время?
  • Как будет выглядеть «идеальный» банковский сервис через 5 лет и какие новые функции в нем станут стандартом?
  • Какие новые законы и правила необходимы, чтобы технологии развивались быстрее, а пользователи чувствовали себя защищенными?

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: ntelicheva@itzconf.ru, Наталья Теличева.

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