Российский заменитель YouTube недосчитался серверов и требует миллиарды с их поставщика

Российский видеохостинг Rutube добивается выплаты неустойки у «МТ-Интеграция» за срыв поставок серверов. В суде сразу пять исков, четыре из которых закрыты от публики, а общая сумма по ним – в пределах 3,5 млрд руб. Rutube – это российский аналог YouTube, появившийся на год позже американского сервиса. Сейчас он быстро развивается на фоне замедления YouTube в России.

Серверов нет, возьмем деньгами

Отечественный видеосервис Rutube подал пять судебных исков против системного интегратора «МТ-Интеграция», который входит в холдинг «Инвестмир», пишет Forbes. Общая сумма взыскания – около 3,5 млрд руб., причем четыре иска из пяти рассматриваются в формате закрытого судебного заседания.

По информации издания, причиной подачи исков стал срыв поставок серверов, которые должны стать частью внутренней архитектуры Rutube. Они не были отгружены в срок, и «МТ-Интеграция» винит в этом санкции США.

Со стороны Rutube в разбирательстве участвует компания «Руформ» (юрлицо сервиса, которая входит в цифровые активы «Газпром-Медиа Холдинга»). Интегратор «МТ-Интеграция» известен, в том числе, как экс-владелец телеком-оператора «МаксимаТелеком». Как сообщал CNews, в 2023 г. он продал его «Ростелекому».

После этой сделки холдинг «Инвестмир» и входящие в него компании переключились на разработку и внедрение различных ИT-решений, то есть переквалифицировались в интегратора. Закупки, срыв сроков по которым стал причиной подачи сразу пяти исков, проходили в 2024 г., когда Rutube активно развивал свою сеть доставки контента (CDN, content delivery network).

© kjekol / Фотобанк Фотодженика Rutube остался без серверов в самый пик своего развития

Напомним, в 2024 г. в России был почти полностью замедлен YouTube.

Нечего пенять на США

Один из исков против интегратора был подан в сентябре 2025 г., указанная в нем сумма неустойки – 855 млн руб. Ее размер оценивался из расчета 1% от суммы контракта за каждый день просрочки – договор на поставку был подписан 23 октября 2024 г., а сами поставки должны были быть осуществлены не позднее 21 января 2025 г.

«МТ-Интеграция» попросила отозвать иск ввиду того, что в декабре 2024 г. США ввели санкции против полупроводниковой отрасли Китая, что и стало причиной срыва сроков поставки.

По данным Forbes, суд ответил отказом, подчеркнув, что ИТ-отрасль КНР под санкциями с 2020 г., просто их количество постепенно увеличивается. Но при этом суд уменьшил размер неустойки ровно в 10 раз, до 85 млн руб., воспользовавшись специальной статьей, «которая позволяет судам «срезать» неустойку по своему усмотрению», отмечает Forbes.

Этому иску предшествовали еще три. Самый первый датирован 20 июня 2025 г. – он рассматривался в закрытом режиме, а требуемая сумма неустойки по нему – 99 млн руб.

Второй иск был подан 31 июля 2025 г. на сумму 1,1 млрд руб., однако суд сократил ее до 220 млн руб.

Третий иск отправился на рассмотрение 10 сентября 2025 г., в нем прописана неустойка в размере 1,3 млрд руб. Дело рассматривалось в закрытом режиме, и Rutube полностью проиграл его.

Последний на момент выхода материала иск компании «Руформ» к интегратору «МТ-Интеграция» был подан 15 декабря 2025 г. В нем говорится о несостоявшейся поставке 40 серверов на 138,8 млн руб. «Из-за этой просрочки «Руформ» потребовалось арендовать серверные мощности на сумму 3,7 млн руб.», – пишет Forbes.

Поначалу компания «Руформ» требовала компенсацию в размере этих же 3,7 млн руб., но позже повысила требования почти в 20 раз – до 72,2 млн руб. В удовлетворении иска было отказано.

Дело-то житейское

Адвокат и партнер DS Law Мария Калинина сообщила Forbes, что срыв сроков поставок высокотехнологичного оборудования стал чуть ли не стандартной практикой. По ее словам, они «происходят у большинства поставщиков и импортеров, санкции действительно приводят к регулярному срыву контрактов на разных этапах».

«То, что удавалось привезти в Россию еще вчера, сегодня уже невозможно или требует пересмотра сроков. Некоторые покупатели идут навстречу, находят компромисс», – добавила она.

Адвокат, советник практики «Интеллектуальная собственность» юридической компании Impravo Татьяна Кархалева отметила, что суд не расценил санкции, упомянутые интегратором, как форс-мажор. «Ссылки на санкции как причину невозможности исполнить обязательства – сейчас достаточно распространенное явление. Вместе с тем суд оценивает эти доводы по ряду критериев: как именно обстоятельства форс-мажора были описаны в договоре, чем подтверждается их наступление, какие меры предприняло лицо, которое на них ссылается, для их преодоления», – сказала она Forbes.