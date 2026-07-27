Россия возвращается во времена AliExpress. В стране бешено выросли заказы техники из-за рубежа

Россияне стали на 28% активнее заказывать технику за рубежом, нежели годом ранее. При этом они отдают предпочтение более доступным моделям. Такая модель потребления позволяет сэкономить – за границей техника часто стоит дешевле, чем в российской рознице, к тому же там можно найти и купить что-либо эксклюзивное. Страна уже проходила через подобное – в начале 2010-х все рекорды популярности бил китайский маркетплейс AliExpress, где миллионы россиян заказывали смартфоны, планшеты и многое другое. Сейчас в лидерах США, а Китай теряет долю рынка.

Своя розница не нравится

Жители России вернулись к массовым заказам электроники из-за рубежа, пишет «Коммерсант» со ссылкой на статистику CDEK.Shopping. Количество таких заказов выросло более чем на четверть всего за год, но при этом россияне все чаще смотрят в сторону менее дорогих устройств.

На это указывает резкое падение среднего чека. По итогам первой половины 2026 г. он составил 45,9 тыс. руб., что сразу на 17% ниже, чем годом ранее. Едва ли это означает, что техника стала дешеветь – она, напротив, постоянно дорожает из-за перманентного дефицита чипов памяти.

Россияне нарастили число заказов техники за рубежом сразу на 28%. Это уже само по себе говорит о популярности транснационального вида покупок, но также стоит отметить, что в первой 2025 г. таких заказов было меньше на 4%, нежели в первом полугодии 2024 г.

freepik За рубежом часто и цены ниже, и выбор шире

Также в первом полугодии 2026 г. вырос и оборот зарубежной электроники – на 6% год к году.

Что покупают

Активнее всего россияне приобретают в зарубежных онлайн-магазинах наушники и различную аудиотехнику. На эти товары пришлась почти треть всех заказов за отчетный период – 32,15%.

Здесь налицо радикальные изменения предпочтений покупателей – всего год назад они чаще всего заказывали компьютеры и комплектующие, 35,98%. Сколько заказов приходится на них сейчас, «Коммерсант» не уточняет.

Смартфоны из-за рубежа россияне почти не заказывают – они составляют лишь 5,64% всех трансграничных покупок в первой половине 2026 г. впереди них – аксессуары для электроники (10,13%) и различные «умные» гаджеты (7,3%).

Если рассматривать рынок с точки зрения брендов, но на первом месте по популярности среди россиян – Apple с долей 28,59% заказов. В топ-5 входят Xiaomi, Ray-Ban, Asus и Oura, но их доли рынка издание не сообщает, отмечая лишь, что год назад Xiaomi в топ-5 не присутствовала.

Китайское нам не нужно

Для россиян годами было характерно заказывать технику, одежду и многое другое с китайских маркетплейсов. Например, знаменитый AliExpress был на пике популярности в России в первой половине 2010-х годов, когда на нем покупали все – от компьютеров и смартфонов до нижнего белья.

К середине 2026 г. лидером по числу заказов были США. Они занимают первое место, как и годом ранее, но их доля за это время существенно выросла – с 60,25% до 73,25%.

Китай, как год назад, находится на втором месте, но именно за счет него США нарастили свою долю – у него она упала с 32,26% до 21,67%.

В пятерку крупнейших поставщиков товаров в Россию также вошли Гонконг (3,23%), ОАЭ (1,43%) и Вьетнам (0,23%).

Маркетплейсы своего не упустят

Можно было бы предположить, что покупка россиянами товаров за рубежом негативно сказывается на работе российских маркетплейсов, но, по всей видимости, это не совсем так. Свою прибыль от этого они не упускают.

Так, по данным российского дистрибьютора 3Logic Group, рост числа заказанных товаров из-за рубежа происходит в первую очередь через системы Ozon Global и WB Global – первая принадлежит Ozon, за второй стоит Wildberries.

Сами маркетплейсы тоже подтверждают рост спроса на технику из-за рубежа. В Wildberries связывают это с укреплением курса рубля, «которое позволило продавцам предлагать импортную технику по более низким ценам», пишет «Коммерсант». В первую очередь это отразилось на сегментах смартфонов и компьютерной техники. «Покупатели все чаще рассматривают трансграничные покупки как способ приобрести модели и конфигурации, которые не представлены в России или доступны в ограниченном количестве», – сказали изданию представители Wildberries.