Топ-менеджера московской компании уволили за загрузку документов в DeepSeek

Директора по продажам московской компании уволили за небрежное обращение с конфиденциальной информацией. Одно из обвинений заключалось в том, что сотрудница загрузила служебные документы в нейросеть DeepSeek. Суд встал на сторону работодателя.



Увольнение за доверие ИИ

Московская инженерная компания уволила директора по продажам за разглашение коммерческой тайны, в том числе через нейросеть DeepSeek, пишут «РИА Новости». Название компании не уточняется.

Уволенная сотрудница через суд пыталась оспорить формулировку увольнения и заменить ее на расторжение трудового договора «по соглашению сторон», что дало бы ей право претендовать на существенную компенсацию в размере 5 млн руб. На компенсацию в 400 тыс. руб. по мировому соглашению сотрудница не согласилась.

Суд встал на сторону работодателя, не увидев оснований для признания оспариваемого приказа об увольнении незаконным. Суд пришел к выводу, что истица действительно грубо нарушила трудовые обязанности в виде разглашения сведений коммерческой и служебной тайны.

Претензии работодателя

Директором по продажам с окладом 800 тыс руб. в месяц теперь уже бывшая сотрудница проработала менее полугода. Работодатель уличил ее в том, ряд служебных документов из внутреннего защищенного ресурса она загрузила в китайскую нейросеть DeepSeek, что создало угрозу перехвата этих сведений.

Unsplash - Solen Feyissa DeepSeek стал одной из причин увольнения без компенсации сотрудницы московской компании

Кроме того, пересылая служебные документы по корпоративной почте, она ставила свою личную электронную почту в скрытую копию и разгласила коммерческую тайну в ходе переговоров с поставщиком, после чего контрагент перестал выходить на связь. Еще одним доводом компании-работодателя в суде было то, что истица систематически не выполняла планы продаж.

«Суд приходит к выводу, что... у истца отсутствовала производственная необходимость извлекать информацию, содержащуюся в локальных защищенных носителях работодателя, направлять ее на внешний адрес электронной почты, не контролируемый работодателем, а также размещать ее на ресурсе стороннего сервиса DeepSeek», — указано в материалах дела.

Угроза конфиденциальности переписок с DeepSeek

Обсуждение служебных вопросов с DeepSeek действительно может быть небезопасным. В июле 2026 г. CNews писал о том, что переписки пользователей с этой популярной китайской нейросетью оказались доступны в поисковой выдаче Google. Перейдя по ссылкам, можно было просмотреть названия документов, которые пользователь отправлял, и все вопросы, которые он задавал, а также ответы от нейронной сети.

Причиной утечки стала ошибка в настройках прав доступа. ИТ-разработчики не позаботились о корректной настройке, и поисковая онлайн-система смогла проиндексировать конфиденциальные данные. Неправильная настройка сайта или базы данных может привести к утечке информации, не предназначенной для широкой публики.

В июне 2026 г. аналитики «МТС Линк» исследовали паттерны использования ИИ-сервисов в работе и повседневной жизни россиян. 78% россиян применяют ИТ-инструменты в работе и личной жизни. Только 35% из использующих ИИ на работе россиян заявляют, что работодатели обучают их взаимодействию с искусственным интеллектом. Из них 12% отметило, что обучение не включает в себя информацию об ИТ-угрозах и основах безопасности данных при работе с нейронными сетями, а треть проходит обучение реже, чем раз в квартал.