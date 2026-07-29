Wildberries идет в Казахстан за новыми складами. В России никто в аренду не сдает

Wildberries намерена арендовать пустующие склады на территории Казахстана. Ей нужно как минимум 100 тыс. кв. м площади. В России ее склады атакуют беспилотниками один за другим, а местные сторонние арендодатели не готовы сотрудничать с маркетплейсом – риски слишком велики.

К соседям, но не за солью и мукой

Российский маркетплейс Wildberries начал поиск арендных складских помещений за пределами границ России. Как пишет «Коммерсант», выбор пал в первую очередь на Казахстан – в этой стране компания намерена занять все пустующие склады, утверждают собеседники издания на рынке недвижимости.

По подсчетам других источников, Wildberries ищет 100 тыс. кв. метров складских помещений. Причина «бегства» в другую страну всего одна – украинские беспилотники, которые влетают в один склад Wildberries за другим.

Первая атака произошла в ночь с 17 на 18 июля 2026 г. Беспилотники ударили по сладам в подмосковной Электростали и Котовске (Тамбовская область). Пострадали сотрудники Wildberries, есть летальные исходы.

© Primakov / Фотобанк Фотодженика Защитить свои российские склады от атак БПЛА Wildberries пока не успел

Через несколько дней украинские дроны попали в логистические объекты Wildberries в Краснодаре и Невинномысске. По данным РБК, в общей сложности на момент выхода материала было в той или иной степени повреждено около 10 объектов в разных регионах России – в Симферополе, Воронеже, Санкт-Петербурге и в перечисленных выше. 29 июля 2026 г. удар пришелся по складу Wildberries в Рязани.

Свои не помогут

Wildberries ищет склады в аренду еще и на территории России, утверждают источники «Коммерсанта» на рынке недвижимости. Однако здесь владельцы таких помещений связываться с маркетплейсом, похоже, не торопятся.

И дело тут вовсе не в отсутствии площадей. Собеседники издания уверены, что подписывать договор аренды с Wildberries никто не спешит в первую очередь потому, что не желает рисковать своими складами – БПЛА может прилететь и в них. К тому же базовый полис страхования крупных промышленных объектов исключает терроризм и атаки БПЛА, сказал изданию управляющий партнер IBC Global Станислав Станислав Ахмедзянов.

Стандартные полисы страхования складов Wildberries не покрывают ущерба от ударов БПЛА, пишет издание со ссылкой на RWB.

Комментарий Wildberries

Редакция CNews обратилась к представителям Wildberries с вопросами, какие еще страны, помимо Казахстана рассматриваются для размещения складов, и какие меры предпринимаются для защиты еще оставшихся складов в России. Ниже приведен официальный ответ группы RWB, в которую входит Wildberrries. Изменения в него не вносились.

«В странах присутствия компании ведется плановая работа по строительству логистических объектов, часть из них будет введена в эксплуатацию в ближайшее время. Все наши организационные усилия сейчас направлены на перераспределение товаров по различным складам для их более удобной оборачиваемости и экономической устойчивости наших партнеров», – сказали CNews представители RWB.

Иными словами, на вопросы CNews в RWB не ответили.

И аренда, и владение

Если Wildberries сможет найти складские помещения в аренду на территории Казахстана, то он приплюсует их к собственной инфраструктуре. Как пишет «Коммерсант», в настоящее время маркетплейс занят строительством сразу нескольких складов в этой стране.

Один из таких объектов площадью более 100 тыс. кв. м сейчас возводится в Алма-Ате. Другой объект, более крупный, на 160 тыс. кв. м, сооружается в Астане, его ввод в эксплуатацию предварительно запланирован на 2027 г.

Опрошенные изданием эксперты сомневаются, что Wildberries удастся арендовать складские помещения требуемой площади в Казахстане. Управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов заявил изданию, что к концу июня 2026 г. в стране не было «единого вакантного блока» на 100 тыс. кв. м. Он подчеркнул, что сейчас свободно в сумме около 130 тыс. кв. м, но эти объекты находятся в разных городах Казахстана.

Вынужденная мера

Если часть товаров российских продавцов, торгующих на Wildberries, отправится в Казахстан, далеко не факт, что это положительно скажется на сроках доставки и стоимости логистики. Такое мнение «Коммерсанту» озвучит генеральный директор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

При этом он упомянул, что Казахстан, как и Россия, числятся в составе Евразийского экономического союза, что позволяет относительно свободно перемещать товары между этими странами. Он добавил также, что на фоне этого часть товаров российских продавцов уже может находиться на складах в Казахстане, а казахстанских продавцов – в России.

С финансовой точки зрения аренда складов в Казахстане выгоды Wildberries не принесет, считают эксперты IBC Global и NF Group. По их словам, стоимость аренды в этой стране сравнялась с ценами в Москве – средняя стоимость аренды в Казахстане составляет 5,18 тыс. тенге (861 руб. по курсу ЦБ на 29 июля 2026 г.) за 1 кв. м в месяц или 10,3 тыс. руб. в год. В Москве и Подмосковье на конец июня 2026 г. арендная ставка составляла 10,5 тыс. руб. за 1 кв. м в год.