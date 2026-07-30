Конференция CNews «Эффективная ИБ-стратегия в эпоху цифровой трансформации» состоится 17 сентября 2026 года

Конференция CNews «Эффективная ИБ-стратегия в эпоху цифровой трансформации» состоится 17 сентября 2026 годаCNews приглашает принять участие в конференции «Эффективная ИБ-стратегия в эпоху цифровой трансформации» 17 сентября.
С докладами выступят:
Игорь Галушкин, начальник отдела мониторинга и аудита информационных ресурсов, Департамент городского имущества города Москвы;
Дмитрий Ляхов, директор по информационной безопасности, «Грузовичкоф»;
Евгений Руденко, директор по кибербезопасности, Rambler&Co;
Дмитрий Воронцов, руководитель отдела защиты приложений, «А101»;
Дмитрий Бабчук, руководитель направления ИБ и ИТ-инфраструктуры, Flowwow.
Основные вопросы конференции:
- Каковы показатели объема ИБ-отрасли в России и темпы её ежегодного прироста?
- Каким образом переформатировался рынок после ухода зарубежных вендоров?
- Какие ключевые факторы обеспечивают рост рынка кибербезопасности в России?
- С какими наиболее острыми препятствиями сталкивается индустрия на современном этапе?
- Какое влияние на рыночную конъюнктуру оказывают требования государственных органов (ФСТЭК, ФСБ) и законодательство о КИИ и защите данных?
Технологии безопасности
- Какие продуктовые группы и сервисные модели (лицензионное ПО, «железо», аутсорсинг SOC) наиболее востребованы?
- Каков уровень конкурентоспособности и инновационного потенциала российских ИБ-решений на фоне мировых аналогов?
- Какие инструментальные решения (нейросети, облака, поведенческий анализ) сейчас наиболее востребованы у отечественных заказчиков?
- Какова роль интеллектуальных алгоритмов в процессах автоматического выявления киберугроз и оперативного реагирования?
- Существуют ли в портфелях российских разработчиков уникальные технологии, способные претендовать на роль мировых «прорывных» стандартов?
- Какие тенденции развития центров противодействия кибератакам наиболее характерны для российского сегмента MSSP?
Запросы заказчиков
- Каково соотношение между облачными (SECaaS) моделями и классической инсталляцией решений внутри периметра (on-premise) в российском корпоративном секторе?
- Какие технологические классы (Endpoint Security, предотвращение утечек, межсетевые экраны нового поколения или AppSec) формируют основной объем спроса у отечественных клиентов?
- Наблюдается ли сдвиг в предпочтениях заказчиков от точечных «best-of-breed» решений к экосистемным ИБ-платформам?
- Насколько актуальна проблема нехватки квалифицированных ИБ-специалистов и какие стратегии (образовательные программы, автоматизация) используются для компенсации этого разрыва?
Проекты и решения
- В каких направлениях удалось полностью заместить иностранные ИБ-продукты?
- Какую роль в трансформации рынка играют крупнейшие ИТ-холдинги и телеком-гиганты, активно развивающие собственные ИБ-вертикали?
- В чем заключаются конкурентные достоинства российских ИБ-решений по сравнению с международными аналогами?
- Какие вертикальные рынки (финтех, госсектор, промышленность) выступают главными драйверами развития российского рынка кибербезопасности?
- Насколько ответственно относятся к вопросам ИБ малые и средние компании?
Будущее информационной безопасности
- Какие сценарии развития отечественной ИБ-индустрии просматриваются на среднесрочную перспективу (3–5 лет)?
- Какое влияние на архитектуру киберзащиты в России окажет распространение промышленного интернета вещей (IIoT), сетей нового поколения (5G) и перспектива появления квантовых вычислений?
- Насколько масштабна стратегия выхода российских вендоров на дружественные зарубежные рынки?
- Каким образом курс на технологическую независимость трансформирует фундаментальные подходы к обеспечению информационной безопасности государства и бизнеса?
- Какие ключевые показатели эффективности (KPI) и бизнес-метрики сегодня приоритетны для российских директоров по безопасности (CISO) при обосновании возврата инвестиций в защиту активов?
По дополнительным вопросам обращайтесь по e-mail: zvonova@itzconf.ru, Александра Звонова.