Россия теряет рынок интернет-коммерции. Продавать в интернете желающих все меньше – боятся комиссий и БПЛА

В России всего за год на четверть сократилось количество новых бизнесов в сфере онлайн-торговли, а число ликвидаций старых выросло на 20%. Продавцы уходят с рынка из-за низкой доходности, в том числе на фоне высоких комиссий маркетплейсов. Многих отпугивает ситуация с БПЛА.

Покупатели есть, продавцов нет

В России зафиксирован значительный отток желающих торговать в интернете. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на статистику сервиса Rusprofile, по итогам первой половины 2026 г. (1 января – 30 июня) число новых зарегистрированных компаний, связанных с онлайн-коммерцией, рухнуло на 25% год к году, составив 58,2 тыс.

В то же время число ликвидаций уже существующих компаний в этой сфере, наоборот, резко выросло. За тот же период из стало на 19,6% больше – свой бизнес закрыли 76,4 тыс. предпринимателей.

Говорить о полном исчезновении российского рынка е-коммерции как явления пока рано, поскольку к 30 июня 2026 г. работающих в этой сфере организаций было зарегистрировано в общей сложности 456,7 тыс. Однако тревожные сигналы все равно поступают – за полгода таких фирм стало на 4,9% меньше. Более того, это в принципе первое сокращение, зафиксированное с начала 2021 г., то есть за пять лет.

Можно, а зачем

Россияне, рассматривающие возможность открытия бизнеса в сфере онлайн-торговли, часто отказываются от этого, как только понимают, сколько им придется платить за различные услуги, связанные с этим. Далеко не последнюю роль в этом играют маркетплейсы, регулярно и по любым поводам повышающие свои комиссии. К примеру, летом 2026 г. на фоне топливного кризиса взлетели расценки Wildberries на логистику.

Фото: FreePik Многие россияне больше не хотят торговать в онлайне

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на статистику сервиса «МойСклад», приток продавцов на маркетплейсах только в июне 2026 г. упал на 57% год к году. В компании отмечают, что и запуск, и сохранение такого бизнеса стали весьма сложной задачей на фоне роста комиссий онлайн-площадок и увеличением всех прочих затрат, включая логистику, которая, по подсчетам «МоегоСклада», с начала топливного кризиса выросла в цене в два-три раза.

Защищать некому и некого

Новейший негативный фактор, заставляющий одних отказываться от открытия бизнеса в сфере электронной коммерции, а других – закрывать имеющийся, это атаки БПЛА. На это изданию указал генеральный директор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей Алексей Молодых.

Напомним, в течение второй половины июля 2026 г. они прилетели как минимум в 11 логистических объектов Wildberries – одного из крупнейших российских маркетплейсов. К примеру, 29 июля 2026 г. был атакован склад в Рязани, а днем позже – в Пензе и Сарапуле.

За несколько дней до первых атак Wildberries изменил свою оферту, сняв с себя всю ответственность перед продавцами за порчу и уничтожение товара в случае ударов по его складам. Позже его примеру последовали Ozon, «Яндекс Маркет» и «Мегамаркет».

По словам Алексея Молодых, очень часто у продавцов, чей товар сгорел в результате атак БПЛА на склад маркетплейса, нет финансовой возможности закупить новый и перезапустить бизнес.

Дальше будет хуже

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты полагают, что ситуация с количеством игроков на российском рынке электронной коммерции продолжит ухудшаться. В частности, партнер One Story Ольга Сумишевская уверена, что в ближайшем будущем игроков станет на 5-10% меньше, притом в первую очередь за счет «продавцов с низкомаржинальными товарами в бюджетном ценовом сегменте.

Аналогичного мнения придерживается и Алексей Молодых. По его прогнозам, если общая ситуация в сегменте е-коммерции не улучшится, то рынок онлайн-торговли потеряет еще 10-15% активных продавцов.

Эволюция неизбежна

Издание приводит статистику Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в которой говорится, что в январе-мае 2025 г. оборот онлайн-торговли в России составил 5,9 трлн руб., увеличившись на 18,4%. За весь 2025 г. рост был на уровне 29,4% год к году, но это не так хорошо, как может показаться.

Для примера, рост оборота в 2024 г. был равен 60,3% год к году. Данные за первую половину 2026 г. АКИТ пока не приводит.

Новых продавцов могут отпугнуть налеты БПЛА на склады Wildberries, что еще сильнее уменьшит их число в обозримом будущем.



Оставшиеся игроки, видя, что происходит со складами Wildberries, начнут менять формат своего бизнеса. В частности, эксперты компании «МойСклад» полагают, что они начнут переходить на хранение товаров на собственных складах, а также все активнее переходить на «альтернативные» и «нишевые» маркетплейсы.

По прогнозам главы Ассоциации представителей электронной торговли Алексея Москаленко, происходящее «повлияет на весь рынок, и количество отраслевых платформ вырастет», пишет «Коммерсант».