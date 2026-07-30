Россияне стали меньше играть в нелегальных онлайн-казино и делать ставки у нелегальных букмекеров

Доля брендов онлайн-казино, которые работают в теневом сегменте и не отчитываются перед регуляторами, в спросе на онлайн-гемблинг в России сократилась до 40% в июне 2026 г. Также, по их информации, это самый низкий показатель с 2018 г. Еще в январе 2026 г. на нелегальный сегмент онлайн-казино приходилось 47% совокупного интереса игроков. При этом у россиян растет доля у легальных букмекерских контор: в январе она составляла 52,8%, в июне — 60%.

Ограничение аудитории

Онлайн-казино и нелегальные букмекеры теряют популярность у российской аудитории, пишет «Коммерсант». Это следствие мер по закрытию каналов теневого вывода средств и ужесточения борьбы властей с дропперами.

Доля брендов онлайн-казино, которые работают в теневом сегменте и не отчитываются перед регуляторами, в структуре спроса на онлайн-гемблинг (индустрия азартных игр) в России снизилась до 40% по итогам июня 2026 г., об этом свидетельствуют данные аналитической платформы Blask, отслеживающей поисковый интерес игроков. Данный показатель стал самым низким с 2018 г., ведь еще в январе 2026 г. на нелегальный сегмент приходилось 47% совокупного интереса аудитории. Параллельно продолжает расти доля легальных букмекерских контор: если в январе она составляла 52,8%, то к июню достигла уже 60%.

Photogenica - Alex.S. Россияне стали меньше играть в онлайн-казино и прибегать к услугам нелегальных букмекеров

Пик популярности нелегального игрового сегмента за весь период наблюдений пришелся на январь 2024 г. Тогда объем рынка, по оценке Blask, достиг $839 млн за месяц. После отзыва лицензии у «Киви-банка», который фактически лишил серый сегмент одного из ключевых платежных каналов, показатель за год сократился почти на 70% — до $263 млн в декабре, писал CNews. Уже в июле 2024 г. легальный сегмент букмекерских контор впервые в истории наблюдений превзошел теневой по объему спроса, отмечают аналитики.

Несмотря на это, нелегальный рынок сумел частично восстановиться и в августе 2025 г. вернулся к объему $442 млн. Однако после ужесточения контроля за так называемыми дроп-схемами т.е. дроблением и выведением похищенных средств, снижение возобновилось. К июню 2026 г. оценка месячной выручки теневого сегмента опустилась до $316 млн.

Необходимы следующие шаги

«40% — это по-прежнему очень значительная серая зона. Тем не менее тренд первого полугодия в 2026 г. однозначен: спрос активно и довольно быстрыми темпами перетекает от теневых казино к лицензированным операторам», — отмечают в Blask.

По данным Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ), объем принятых ставок на спорт на легальном рынке букмекеров за 2025 г. вырос на 8,4% и составил 1,9 трлн руб. Целевые отчисления участников рынка также увеличились примерно на 8% — до 38 млрд руб. В ЕРАИ прогнозируют, что по итогам 2026 г. рынок букмекеров может сократиться на 4-5% из-за роста налоговой нагрузки на отрасль.

Серьезный удар по серому сегменту может нанести возможная легализация онлайн-казино в России, считает собеседник «Коммерсант» в одной из крупных букмекерских контор. Такая идея, включая создание специального оператора, который будет отчислять не менее 30% выручки от этой деятельности, ранее обсуждалась в Правительстве России.

Технические ограничения

На сокращение теневого сегмента заметно повлияла и системная блокировка сайтов, а также зеркал нелегальных казино и букмекеров, считает независимый беттинг-эксперт Алексей Ботика. Кроме того, он обращает внимание на активную маркетинговую кампанию легальных букмекеров во время прошедшего чемпионата мира по футболу. По его оценке, она положительно сказалась как на удержании текущих клиентов, так и на привлечении новых игроков. Рост оборота букмекеров в период мундиаля обеспечили высокая интенсивность ставок и увеличение их среднего размера, отмечали участники рынка. Аудитория, особенно новички, все чаще выбирает легальных букмекеров благодаря понятным и безопасным способам пополнения счетов, меньшим рискам и масштабному федеральному маркетингу, резюмирует эксперт.

Кроме того, в заблокированных социальных сетях и на различных онлайн-платформах по-прежнему размещается значительный объем рекламы нелегальных брендов, добавляет шеф-редактор отраслевого издания «РБ Бизнес» Борис Губкин.

Снижение поступлений

Вместе с тем беттинг-эксперт интернет-издания «Спортс» Владимир Прокофьев указывает на противоположный сигнал: размер комиссионных доходов небанковской кредитной организации (НКО) «Мобильная карта», юридическое лицо «Центра Учета Переводов Интерактивных Ставок» (ЦУПИС) — посредника, обеспечивающего расчеты между легальными букмекерами и их клиентами, за II квартал 2026 г. сократился на 8% в годовом выражении. Это, по его мнению, скорее опровергает тезис о массовом переходе аудитории в легальную плоскость. Большинство опытных игроков давно научились использовать virtual private network (VPN) и находить рабочие зеркала.

Крупнейшие в России букмекеры

По итогам 2025 г. крупнейшие букмекеры в России зафиксировали снижение чистой прибыли. Перечень букмекеров, работающих в стране, в течение года остался практически неизменным — деятельность продолжили все ведущие участники. Кроме того, список игроков пополнился компанией «Бет-М», которая начала принимать ставки в октябре 2025 г. Главным фактором, влияющим на сектор букмекерских услуг, является увеличение фискальной нагрузки. В частности, с 1 января 2024 г. ставка целевых отчислений букмекеров на развитие российского спорта поднялась с 1,5% до 2% от общего объема принятых депозитов, но не менее 30 млн руб. в квартал.

Лидером рейтинга российских букмекерских компаний в 2025 г. является Fonbet с выручкой в размере 712,4 млрд руб. и чистой прибылью на уровне 28,8 млрд руб. Для сравнения, в 2024 г. эти значения составляли соответственно 608,8 млрд руб. и 37,4 млрд руб.

Кроме того, в список ведущих игроков входят (выручка / чистая прибыль по итогам 2025 г.): BetBoom — 238,4 млрд руб. / 1,3 млрд руб.; OlimpBet — 72,3 млрд руб. / 1,1 млрд руб.; «Бетсити» — 70,6 млрд руб. / 2 млрд руб.; «МелБет» — 39,4 млрд руб. / 5,7 млрд руб.; Leon — 19,5 млрд руб. / убытки в размере 0,3 млрд руб.; «БалтБет» — 12,7 млрд руб. / 0,2 млрд руб.

По информации РБК, с 1 января 2026 г. в России изменилась базовая схема налогообложения букмекерских компаний: вводятся налог в 7% с разницы между собранными ставками и выплаченными выигрышами, а также налог на прибыль по стандартной для российской экономики ставке в 25%.