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Безопасники бьют тревогу. В сервисах ИИ двукратный рост ИТ-уязвимостей

Эксперты по кибербезопасности сообщили о двукратном росте числа уязвимостей в сервисах с технологиями искусственного интеллекта. Средний уровень их критичности составил 8 баллов из 10 по шкале CVSS. Всего специалисты центра исследования киберугроз «Солар» обнаружили в открытых источниках 681 сообщение о новых веб-уязвимостях и способах их эксплуатации, что на 60% больше, чем в I квартале 2026 г., когда было зафиксировано лишь 426 таких сообщений.

Рост ИТ-уязвимостей

Число ИТ-уязвимостей в сервисах с технологиями искусственного интеллекта (ИИ) выросло более чем вдвое, пишет РБК. На ИИ-сервисы пришлось около 5% сетевых ИТ-уязвимостей.

По данным группа компаний (ГК) «Солар», специализирующаяся на информационной безопасности (ИБ), число ИТ-уязвимостей в ИИ-сервисах во II квартале 2026 г. выросло более чем в два раза — с 16 до 33.

Средний же уровень критичности выявленных ИТ-уязвимостей составил восемь баллов из 10 по международному стандарту оценки серьезности компьютерных уязвимостей (CVSS). Это указывает на высокую потенциальную опасность большинства обнаруженных проблем, отмечают эксперты «Солар».

Всего специалисты центра исследования киберугроз зафиксировали в открытых источниках 681 сообщение о новых веб-уязвимостях и способах их эксплуатации. Это на 60% превышает показатель I квартала 2026 г., когда было зарегистрировано 426 таких сообщений.

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Эксперты по кибербезопасности бьют тревогу из-за двукратного роста ИТ-уязвимостей в сервисах искусственного интеллекта

По данным «Солар», на ИИ-сервисы пришлось около 5% от общего числа сетевых ИТ-уязвимостей. Проблемы были выявлены, в частности, в Langflow, Spring AI, NocoBase, n8n, OpenClaw, OpenClaude и Crawl4AI. Некоторые из обнаруженных ИТ-уязвимостей позволяли хакерам обходить механизмы авторизации и ограничения доступа, получать права ИТ-администратора, а также внедрять вредоносный код.

Самым уязвимым ИТ-продуктом, по оценке ИБ-специалистов, остается WordPress: на него пришлось 18% всех сетевых уязвимостей. Большинство обнаруженных проблем можно было использовать удаленно через интернет, чаще всего — по протоколу HTTP. При этом 74% ИТ-уязвимостей имели высокий или критический уровень опасности.

Автоматические обновления

Аналитик центра исследования киберугроз Solar 4RAYS Сергей Беляев рекомендовал компаниям своевременно обновлять программное обеспечение (ПО), однако подчеркнул необходимость осторожного подхода к автоматическим обновлениям в 2026 г.

«Важно помнить о таком риске, как кибератака через цепочку поставки. Автообновления допустимы для критически важных ИТ-компонентов, однако для библиотек и зависимостей в продуктивной среде следует обеспечить отложенное обновление с ручным контролем и предварительным тестированием всех изменений», — предупреждает Беляев.

Утечки в поисковые системы

Параллельно с ростом числа уязвимостей в ИИ-сервисах внимание привлекла ситуация с нейронной сетью Claude. Как писал CNews, в сеть попали переписки и документы пользователей этой ИИ-системы — материалы стали доступны через поисковую выдачу Google. Речь шла о контенте, опубликованном с помощью функции создания публичной ссылки. В выходные пользователи Reddit и социальной сети X массово сообщали, что такие страницы легко находятся через Google.

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Сама же проблема была связана с функцией Share Chat, как утверждают эксперты, которая позволяет формировать публичную ссылку на переписку или файл, созданный в Claude. При активации этой функции ИИ-сервис предупреждал пользователя о том, что контент сможет увидеть любой человек, у которого есть соответствующая ссылка.

Представитель Anthropic в комментариях для Axios и TechCrunch подчеркнул, что компания не передает Google или другим поисковым системам списки чатов и файлов. В Anthropic пояснили, что материалы могут попасть в поисковую выдачу только в том случае, если сам пользователь сделал ссылку публичной и разместил ее на ресурсе, который индексируется поисковыми системами.

Антон Денисенко

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