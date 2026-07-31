Россиянин получил в Wildberries бутылку воды за 100 рублей вместо видеокарты за 90 тысяч. Wildberries говорит, что это фейк

Россиянин заказал на Wildberries очень дорогую видеокарту GeForce RTX 5070 Ti, которая стоит около 120 тыс. руб., но получил вместо нее бутылку воды по цене около 100 руб. Узнать о подмене удалось заранее – при получении посылки в пункте выдачи. Процесс распаковки записан на видео и распространен в интернете, но в Wildberries утверждают, что запись сфабрикована.

Ценный природный ресурс

Житель России заплатил десятки тысяч рублей за бутылку питьевой воды, но против своей воли. Как пишет портал WCCFTech, он заказал на Wildberries видеокарту Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti Eagle OC ICE SFF 16G с 16 ГБ видеопамяти, которая в различных интернет-магазинах стоит в пределах 120 тыс. руб., однако самого ускорителя в посылке не оказалось.

В коробке из-под видеокарты обнаружилась бутылка воды. По всей видимости, кто-то положил ее, чтобы сымитировать вес видеокарты.

Информация о подлоге впервые была опубликована в заблокированной в России соцсети Х в профиле @oldValkyrie. К посту прикреплен видеоролик – получатель посылки решил проверить ее содержимое в пункте выдачи заказов.

Пост в профиле @oldValkyrie

На кадрах из видео видно, что внутри коробки из-под видеокарты находится бутылка объемом примерно 2 литра.

Комментарий Wildberries

Редакция CNews обратилась к Wildberries за комментарием по поводу произошедшего. Ниже без изменений приведен официальный ответ компании.

«Данное видео - специально сфабрикованный фейк (подделка – прим. CNews) , т.к. штатные камеры для видеофиксации в помещении ПВЗ направлены на зону распаковки товара. Здесь же велась преднамеренная съемка на мобильный телефон. Правоохранительные органы установят авторов фейка (подделки) и примут меры в соответствии с законодательством», – сообщили CNews представители Wildberries.

С ценой что-то не так

К моменту выхода материала не было установлено, сфабриковано видео или нет. Отметим, что в российской рознице карта Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti Eagle OC ICE SFF 16G с 16 ГБ видеопамяти на момент выхода материала карта стоила около 120 тыс. руб. Редакция CNews нашла ее в каталогах нескольких ритейлеров, включая DNS, но и в интернет-магазинах, например, в Online Trade, за нее просят столько же.

Как такая карта может стоит 90 тысяч рублей, пока неясно

Однако автор поста в X указывает, что карта была приобретена на Wildberries за 90 тыс. руб. Схожие по цене предложения действительно есть в каталоге маркетплейса – CNews обнаружил там такую карту за 95 тыс. руб., но с 12 ГБ видеопамяти, а не с 16 ГБ.

на Wildberries нет такой карты за 90 тысяч рублей

Как покупатель смог купить карту на 30 тыс. дешевле, чем в российской рознице, в посте @oldValkyrie не указано. Также там не отмечено, обратил ли он внимание на столь существенную разницу в стоимости.

Похожий случай

Покупка техники на маркетплейсах – это часто лотерея. 6 июля 2026 г. пользователь сайта VC под псевдонимом Wladimir Whyphiy опубликовал пост, в котором рассказал, что вместо видеокарты Nvidia GeForce RTX 5080, за которую он заплатил 114 тыс. руб., в коробке оказались две пачки крупы. Дату покупки он не указал.

vc Пост Wladimir Whyphiy

Пользователь подчеркнул, что на пункте выдачи проверил лишь целостность упаковки, а содержимое стал изучать дома, хотя и под камерой. Подлог вскрылся лишь тогда.

Wladimir Whyphiy без промедления подал заявку на возврат, но ее моментально отклонили. К второй заявке он приложил фотографии и видео, но ответ Wildberries был таким же.

Затем Wladimir Whyphiy, но тот сообщил, что провел проверку и выяснил, что товар был отправлен целым и без нарушений, после чего отклонил заявку.

После этого Wladimir Whyphiy вновь попытался добиться справедливости через службу поддержки Wildberries и заодно написал заявление в полицию. 6 июля 2026 г. он написал: «Прошло два месяца. У меня на руках – пара непринятых досудебных претензий и переписка с поддержкой. Видеокарты нет. Денег нет. А вдобавок с того же Wildberries приехала битая оперативная память за 40 000 рублей. Почти комбо, еще бы процессор от туда заказать поддельный, и был бы страйк».

Дефицитный товар

Подобная схема обмана давно стала классической. Очень часть покупателям вместо смартфонов, планшетов, ноутбуков и комплектующих приходят камни, кирпичи, кафельная плитка – словом, то, что по весу напоминает технику, которая должна быть в коробке. К примеру, в декабре 2025 г. CNews освещал случаи массового исчезновения планок оперативной памяти, заказанных в интернет-магазинах – вместо них приезжали пустые коробки.

Christian Wiediger / Unsplash Купить качественную видеокарту в России сейчас непросто, даже если приобретать новую

Для России подобная ситуация тоже не редкость. Мошенники практикуют такие схемы годами, притом кража может произойти на самых разных этапах доставки посылки – вовсе не обязательно, что виноват сам продавец. Украсть ценный товар может кто угодно – от работника склада, куда продавец привез посылку, до сотрудника пункта выдачи.

Притом от размера логистической компании вероятность исчезновения посылки не зависит – от такого не застрахованы даже клиенты крупнейших операторов. В феврале 2018 г. CNews писал о задержании шести сотрудников «Почты России» – они наворовали смартфоны, планшеты и другую технику из посылок на несколько миллионов рублей. Каждому из них грозило до 10 лет лишения свободы.

Спустя полгода, в ноябре 2018 г., по той же причине были задержаны еще семь работников «Почты России». При обыске у них было обнаружено более 400 смартфонов и других гаджетов. Примечательно, что эту группировку, как и предыдущую, поймали в Татарстане.