Один против миллиарда. Telegram удалили из магазина приложений для iPhone по вине единственного человека

Apple удалила Telegram из App Store, отреагировав на действия всего лишь одного пользователя мессенджера, хотя им пользуются более миллиарда человек. Виновник публиковал запрещенные в подавляющем большинстве стран материалы, связанные с несовершеннолетними, и Apple решила разобраться с этим, не дожидаясь действий со сторон модераторов Telegram. Позже мессенджер вернули в магазин Apple.

Нашли крайнего

В ночь с 3 на 4 августа 2026 г. по Москве фирменное приложение мессенджера Telegram кратковременно исчезло из каталога Apple App Store. За этим стояла сама Apple – она удалила утилиту, так как нашла в мессенджере запрещенный контент, связанный с несовершеннолетними.

Как пишет агентство Reuters, противоправные материалы распространял всего-навсего один пользователь Telegram, и именно из-за него мессенджер был удален из магазина Apple. Другими словами, действия всего одного человека существенно усложнили жизнь сотням миллионов пользователей Telegram, поскольку удаление приложения из App Store означает невозможность его установки на iPhone и iPad – других магазинов в экосистеме Apple нет. В общей сложности число ежемесячно активных пользователей Telegram, с учетом владельцев устройств на Android, превышает 1 млрд.

Мы все починили

Как пишет Reuters, представитель Apple подтвердил временное удаление Telegram, заявив, что в ходе проверки было обнаружено содержимое, нарушающее правила Apple.

Grok AI Apple способна удалить из App Store даже приложение с миллиардной аудиторией

«Приложение было впоследствии восстановлено после того, как разработчик оперативно удалил контент и заблокировал пользователя, который его опубликовал», – добавил представитель Apple.

Из этого следует, что за то, что Telegram был возвращен в App Store весьма оперативно, стоит благодарить не саму Apple, а модераторов мессенджера. В то же время пока нет данных, почему они не обнаружили и не удалили противоправный контент до того, как Apple начала действовать, и почему Apple нашла его раньше.

Отметим, что Telegram, регулярно заявляет о политике нулевой терпимости к запрещенным материалам, связанным с несовершеннолетними. За первые семь месяцев 2026 г. мессенджер удалил почти 338 тыс. групп и каналов за распространение подобного контента.

Представители Telegram решили прокомментировать то, как Apple обошлась с фирменным приложением мессенджера. «Я уверен, что в будущем эта позиция будет в равной степени применяться ко всем остальным приложениям в магазине, верно? Apple», – говорится в публикации в официальном блоге Telegram, размещенном в соцсети Х (заблокирована в России)

История повторяется

Произошедшее – это как минимум второй случай за 13 лет существования Telegram, когда в модерацию контента на этой площадке вмешивается Apple. Аналогичная история произошла в 2018 г. – на тот момент мессенджеру было пять лет. В том же году, к слову, Telegram впервые попытались заблокировать в России, но безуспешно.

В 2018 г. Apple поступила точно так же – как пишет Reuters, она нашла в мессенджере некий «неприемлемый контент» (inappropriate content) и удалила его фирменное приложение из App Store. Позже оно было восстановлено в каталоге, но лишь после того, как Telegram усилил меры безопасности.

По примеру «Макса»

За два месяца до исчезновения Telegram из App Store в схожей ситуации оказался отечественный нацмессенджер «Макс», развиваемый холдингом VK. Apple удалила его из своего магазина, притом без объяснения причин.

Но если Telegram вернулся в App Store спустя всего несколько часов, то «Макс» все еще недоступен там – удалили его в начале июня 2026 г. Позже аналогичные меры были применены ко всем приложениям холдинга VK, а еще через несколько недель так же поступила и компания Google. При этом Telegram из своего магазина Google Play она не удаляла.