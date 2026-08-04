Создан бесплатный шрифт, который не могут прочитать нейросети. Он защищает сайты от сбора данных ИИ-ботами

ИТ-разработчики летом 2026 г. предложили новый способ защищать тексты на сайтах от сбора ботами с технологией искусственного интеллекта данных для обучения нейронных сетей. Посетитель страницы видит обычный авторский материал, но программа-скрейпер считывает из HTML-кода другие слова. Полученный текст сохраняет правильную грамматику, однако теряет исходный смысл и может испортить данные, на которых будут обучать новые нейронные сети.

Создание барьеров

Бесплатный шрифт научили защищать сайты от сбора данных для технологий искусственного интеллекта (ИИ), пишет TechSpot. Программисты попросту путают алгоритмы сбора данных для обучения ИИ.

В августе 2026 г. ИТ-разработчики ShieldFont представили оригинальный метод защиты текстового контента на сайтах от автоматического сбора для обучения нейросетей. Посетитель видит привычный авторский материал в обычном виде, а программа-скрейпер извлекает из HTML-кода совершенно иной набор слов. Получившийся текст сохраняет грамматическую правильность и выглядит логично связанным, однако полностью утрачивает первоначальный смысл. В результате данные, которые впоследствии используют для тренировки ИИ-моделей, оказываются испорченными.

При стандартном просмотре страница с ShieldFont выглядит абсолютно обычно. Человек читает существительные, глаголы, прилагательные и наречия ровно в том виде, в котором их написал автор. В исходном же HTML-коде содержатся другие слова. К примеру, фраза «удачи в чтении, бесполезный робот» т.е. «good luck reading this, you useless robot» после обработки превращается для скрейпера в «приятно это читать, ты, желтый барьер» т.е. «good comfort reading this, you yellow barrier». Проверить работу ИТ-системы можно через специальный онлайн-кодировщик.

DISA Global Solutions Программисты создали бесплатный шрифт с шифрованием для защиты сайтов от сбора ИИ‑ботами данных

ShieldFont не подставляет случайные символы. Алгоритм целенаправленно выбирает замену из той же грамматической и смысловой группы: существительное остается существительным, прилагательное не становится наречием. Согласно техническому описанию, словарь разделен примерно на 250 категорий с учетом части речи, значения, конкретности, числа, переходности глаголов, формы слова и степени сравнения прилагательных.

В среднем ИТ-технология меняет около четверти слов. Итоговый текст выглядит достаточно связным, чтобы автоматический сборщик принял его за необычный, но пригодный для обработки материал. Если же скрейпер отвергнет загрузку из-за странности контента, это тоже сработает как защита — текст просто не попадет в обучающую выборку.

Основные методы

В основе лежит механизм подстановки глифов GSUB шрифтов OpenType. Обычно GSUB применяют для создания лигатур или автоматической замены последовательностей символов. ShieldFont расширяет этот принцип до целых слов: в HTML может стоять «журналист», а браузер с помощью специального шрифта покажет посетителю «дочь».

Авторы подготовили три готовых словаря замен и выложили на GitHub подробную инструкцию по созданию собственных вариантов. Индивидуальные соответствия между словами заметно усложняют обратный инжиниринг защиты. Размер шрифта для настольных документов составляет около 5 МБ, а сжатая веб-версия с полным словарем занимает примерно 800 КБ.

Стандартный шрифт ShieldFont создан на основе модифицированной гарнитуры Optik датской студии Playtype. ИТ-проект разработали дизайнеры амстердамской студии Seneda & Abrucio совместно со ИТ-специалистами Playtype.

Полной защиты нет

Полной защиты от целенаправленного сбора технология не дает. Скрейпер может сделать скриншот страницы и распознать текст через OCR, анализировать уже отрисованное содержимое вместо HTML-кода либо скачать сам шрифт вместе со словарями GSUB. Изучив подстановки, ИИ-система сможет восстановить исходные слова.

Определенные риски

Использование ShieldFont несет и определенные риски для поисковой оптимизации и доступности. Поисковые роботы читают HTML и могут проиндексировать подмененный текст. Сложности возникают у онлайн-переводчиков, функций копирования и вставки, а также у программ экранного доступа. ИТ-разработчики предусмотрели отдельный режим для скринридеров, однако обработка в этом случае занимает больше времени.

Авторы не претендуют на то, чтобы полностью остановить подготовленного и мотивированного оператора. Задача ShieldFont — замедлить массовый несанкционированный сбор, повысить затраты скрейперов и лишить собранные тексты предсказуемости. До загрузки страницы автоматическая ИИ-система не знает, применяется ли защитный шрифт и какой именно словарь подстановок выбран владельцем сайта.

Доступна для всех

Технология уже доступна в предварительной альфа-версии. Онлайн-кодировщик позволяет сразу генерировать защищенный HTML-код для вставки. Также выпущен компонент для React и варианты подключения через CSS и CDN. Подробные инструкции по установке опубликованы на официальном сайте ShieldFont и в репозитории проекта на GitHub.