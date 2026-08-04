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Российский разработчик получил патент США на распознавание документов в браузере

Российский разработчик ПО Smart Engines вложил $5 млн в создание алгоритма для распознавания документов, который работает в браузере. Технология получила патент США.

Вложения в технологии

Как стало известно CNews, российский разработчик технологий компьютерного зрения Smart Engines инвестировал $5 млн в создание нового ИИ-алгоритма. Он позволяет распознавать документы, платежные реквизиты и QR-коды напрямую в браузере: без установки приложений и передачи данных вовне. Компания получила патент США на эту разработку, сообщил CNews представитель компании.

В новом патенте защищен способ оптимизации вычислений при работе нейросетей: вместо формирования большого промежуточного массива данных алгоритм заранее планирует порядок вычислений и загружает необходимые блоки информации непосредственно в быстрый кэш процессора.

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jcomp / FreePik
Smart Engines вложил $5 млн в свое ПО для распознавания в браузере

«Перенос искусственного интеллекта в веб-среду требует принципиально более эффективных алгоритмов: система должна быстро работать на обычном устройстве, при ограниченном объеме памяти и без мощного графического ускорителя», — пояснил Сергей Усилин, исполнительный директор Smart Engines. По его словам, алгоритм на 10–20% ускоряет свертку — одну из наиболее ресурсоемких операций компактных квантованных нейросетей, необходимых для выполнения сложных вычислительных операций в условиях ограниченных мощностей.

Внедрение в банках

Развитие технологии связано с изменением рынка цифровых сервисов, пояснили в компании. После ограничений доступа к мобильным приложениям российских компаний браузер стал одним из ключевых каналов взаимодействия бизнеса с клиентами. Сегодня распознавание документов и реквизитов используется не только для идентификации пользователей, но и в повседневных банковских сценариях — платежах, переводах и работе с QR-кодами, отмечают там.

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Технологию Smart Engines уже используют ВТБ, ВБРР и ПСБ для операций в интернет-банках. ВТБ, например, применяет решения компании для распознавания в веб-версии сервисов, а также в мессенджере MAX.

После внедрения технологии в интернет-банк ВБРР банк зафиксировал кратный рост транзакционной активности при оплате по QR-коду, номеру телефона и переводах по реквизитам карты, а также улучшение пользовательского опыта, отметили в компании.

О разработчике

Smart Engines — российская компания-разработчик искусственного интеллекта, основана в 2016 г. учеными в сфере распознавания символов, изображений и обработки документов. По данным компании, её технологиями пользуются 70% жителей России и более 275 млн человек по всему миру. По итогам 2024 г. компания заработала 830 млн руб., что на 80% выше, чем по итогам 2023 г. За 10 лет системы распознавания документов принесли разработчику более 2 млрд руб.

Новый патент стал 20-м американским патентом Smart Engines. Всего портфель интеллектуальной собственности компании включает 80 российских, 20 американских и два евразийских патента в области искусственного интеллекта и компьютерного зрения.

Кристина Холупова

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