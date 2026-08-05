Индия угрожает Facebook* уголовкой за удаление публикации премьер-министра

Комитет по вопросам связи и информационных технологий парламента Индии выдвинул генеральному директору Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России) Марку Цукербергу (Mark Zuckerberg) трехдневный ультиматум, потребовав извинений за временное удаление публикации премьер-министра Нарендры Моди (Narendra Modi). В случае отказа выполнить требования индийские власти могут лишить Meta* статуса, который обеспечивает ИТ-компании правовую защиту, что может привести к уголовному преследованию руководителей ИТ-платформы.

Практика публичных извинений

Индия выдвинула Марку Цукербергу (Mark Zuckerberg) трехдневный ультиматум за временное удаление публикации, пишет India Today. ИТ-компании Meta (компания признана экстремистской организацией на территории России) может грозить уголовное преследование.

В августе 2026 г. Парламентский комитет Индии по связи и информационным технологиям предъявил генеральному директору Meta Марку Цукербергу ультиматум сроком на три дня. Депутаты требуют публичных извинений за кратковременное удаление публикации премьер-министра Нарендры Моди (Narendra Modi). Если же требования не будут выполнены в указанный срок, Индия намерена лишить Meta статуса, который обеспечивает ей правовую защиту Safe Harbour т.е. «безопасная гавань». В этом случае руководителям ИТ-платформы грозит уголовное преследование.

Unsplash - Brett Jordan Индия может лишить Meta статуса «безопасной гавани» из‑за удаления публикации Моди

Термин Safe Harbour в индийском налоговом законодательстве означает особый режим для международных компаний. Налоговая служба заранее фиксирует допустимый уровень маржи или прибыли по трансграничным сделкам. Благодаря этому бизнес освобождается от подробных проверок и существенно упрощает расчеты.

Ограничение контента

По информации India Today, речь идет о видеообращении Моди, размещенном в Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России) и Instagram (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России).

В ролике глава правительства пообещал жесткие меры в связи с утечкой документов на фоне студенческих протестов. Meta ненадолго заблокировала публикацию, а затем вернула ее после негативной реакции общества и властей.

В парламентской комиссии временное удаление ролика назвали «нападением на демократию».

Скандал из-за утечки данных

В мае 2026 г. в Индии разгорелся крупный скандал из-за утечки заданий медицинского экзамена NEET-UG, который сдавали более двух миллионов абитуриентов. Власти объявили о проведении переэкзаменовки, однако ситуация резко обострилась после заявления председателя Верховного суда Индии Сурьи Канта (Suri Katana). Судья сравнил часть безработной молодежи с «тараканами».

В ответ политический консультант Абиджи Дипке (Abidji Dipke) создал «Тараканью народную партию». Название стало двойной издевкой — и над судьей, и над правящей партией.

В июне 2026 г. «тараканьи» акции протеста прошли на площади Нью-Дели и в других городах страны. Столкновения с полицией, массовые задержания и голодовки активистов создали напряженную обстановку, вынудив власти начать переговоры с демонстрантами.

В итоге министр образования Дхармендра Прадхан (Dharmendra Pradhan) ушел в отставку, а в конце июля 2026 г. были приняты поправки в законодательство, ужесточающие наказание за утечку экзаменационных материалов.

* Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. по реализации продуктов социальных сетей Facebook и Instagram входит в перечень организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации экстремистскими