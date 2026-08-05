Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная коммерция» состоится 15 сентября 2026 года

Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная коммерция» состоится 15 сентября 2026 года15 сентября 2026 г. CNews проведет конференцию «Цифровизация ритейла и электронная коммерция».
С докладами выступят:
Георгий Хотьян, начальник отдела разработки бэк-офис систем, «Детмир-Тех»;
Евгений Михальский, директор по продукту, «Читай-Город — Буквоед»;
Иван Будник, директор по электронной коммерции и цифровой трансформации, Gulliver Group;
Ольга Белоусова, директор по электронной коммерции, Madame Coco;
Карина Садова, руководитель направления AI, X5 Digital;
Олег Гришко, главный архитектор ИТ, «Сбер Еаптека»;
Игорь Татаренко, директор департамента Мастер Дата, «Русклимат»;
Юрий Романов, директор коммерческих продуктов, S7 TechLab;
Элина Клименко, заместитель генерального директора, Фонд «Московский инновационный кластер».
Вопросы к обсуждению:
Цифровизация и традиционная торговля
- Как современные технологии меняют привычный нам облик обычных магазинов?
- Какие технологии сильнее всего влияют на то, как мы покупаем и продаем товары сегодня?
- В чем обычные магазины всё еще выигрывают у интернет-площадок, а в чем они им проигрывают?
- Почему сегодня магазинам жизненно важно продавать товары и в интернете, и в реальности одновременно?
- Как правильно «подружить» сайт компании и её физические магазины, чтобы покупателю было максимально удобно?
Технологии для розничных сетей
- Какие технологии помогают магазинам подстраиваться под вкусы конкретного покупателя?
- Как анализ больших данных помогает сетям решать, что выложить на полки и сколько товара везти со склада?
- Нужны ли в обычных магазинах технологии дополненной реальности (AR) и виртуальные шлемы?
- Как приложения в телефоне и бонусы заставляют нас возвращаться в магазин снова и снова?
- Кто из известных брендов смог удачно встроить интернет-сервисы в работу своих обычных магазинов?
Электронная коммерция
- Какие технологии помогают интернет-магазинам не проиграть в жесткой борьбе с конкурентами?
- Чего люди ждут от интернет-покупок сегодня и как меняются их требования?
- Какие новинки в логистике и доставке «до двери» помогают интернет-магазинам и маркетплейсам обходить соперников?
- Как искусственный интеллект помогает покупателям быстрее решать проблемы на сайтах?
- Как надежная защита личных данных и карт влияет на наше желание покупать на той или иной площадке?
Проблемы и решения
- Какие необычные виды бизнеса рождаются, когда обычная торговля смешивается с интернетом?
- Что мешает маленьким магазинам начать продавать товары по-новому, через цифровые каналы?
- Какие риски для частной жизни возникают из-за того, что магазины собирают о нас так много информации?
- Как датчики и интернет-технологии помогают торговым центрам оптимизировать расходы?
- Как гиганты вроде Wildberries или Ozon меняют правила игры и что из-за них приходится делать обычным магазинам?
Будущее цифровой торговли
- Как мы будем ходить за покупками через 10 лет, если технологии продолжат развиваться так же быстро?
- Смогут ли небольшие магазины стать полностью цифровыми и современными?
- Есть ли будущее у магазинов без продавцов и касс, где оплата списывается автоматически?
- Как покупка товаров прямо в ленте новостей или через блогеров меняет отношение к шопингу?
- Как будет выглядеть обычный поход за хлебом или одеждой через 10 лет?
К участию приглашаются представители розничных сетей, интернет-магазинов и маркетплейсов, ИТ-компаний, разрабатывающих или внедряющих цифровые решения в ритейле, а также аналитики и независимые эксперты.
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 24 000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: zabrodina@itzconf.ru, Забродина Елена.