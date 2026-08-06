В интернете появилась спецреклама для ИИ-ботов. Живые люди ее не видят

Реклама для ИИ-ботов

Интернет-версия авторитетного американского журнала Time начала демонстрировать рекламу поисковым ботам с поддержкой ИИ, которую обладатели естественного интеллекта в обычных условиях увидеть не могут, пишет The Register.

Разницу в версиях сайта для людей и ИИ-веб-краулеров обнаружил программист-фрилансер из Германии по имени Винсент Шмальбах (Vincent Schmalbach), о чем и написал в своем блоге.

Сайт Time, как и некоторые другие информационные ресурсы способен отдавать содержимое не только в виде HTML, удобного для человека, но и в формате Markdown – чистого текста с базовым форматированием, который предпочтителен для поисковых роботов. Как выяснил Шмальбах, некоторые страницы сайта Time в Markdown-версии имеют специальные рекламные вставки, отсутствующие в HTML-версии.

Такие вставки могут представлять собой ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ) или «факты» о бренде, которые указывают на его особенности и подчеркивают его преимущества. Как отмечает The Register, в таких случаях FAQ имеет пометку «спонсорский контент», что указывает на коммерческий характер материала. Тем не менее у исследователя созданного журналом Time механизма может сложиться впечатление, что он предназначен для «скармливания» контента ИИ-веб-краулеру вперемешку с рекламой для последующей выдачи пользователям чат-ботов, задавших соответствующий вопрос.

Photogenica - Pixinooo Журнал Time теперь показывает специальную рекламу ИИ-ботам

По словам Шмальбаха, специальные версии страниц Time доступны не всем поисковым роботам. К примеру, стандартный поисковый робот Google, занимающийся автоматической индексацией Всемирной паутины, рекламу «не видит» и обрабатывает HTML-версии. Сканирующим ботам нейросетей ClaudeBot, OAI-SearchBot и PerplexityBot сайт выдает модифицированныe Markdown-версии. Зато блокируются обращения GPTBot и ChatGPT-User, которые компания OpenAI применяет для обучения своих больших языковых моделей и для выкачки информации из Сети по запросу пользователей чат-бота ChatGPT соответственно. Эксперименты Шмальбаха показали, что в последнем случае сервер Time возвращает ошибку HTTP с кодом 406 (Not Acceptable).

Замаскироваться под поискового робота

Просмотреть «заточенную» под ИИ-ботов версию страницу может и человек. Для этого лишь нужно изменить параметр User-Agent используемого браузера на соответствующий существующему ИИ-веб-краулеру. HTTP-заголовок User-Agent передается серверу от клиентского приложения, например, веб- браузера, при подключении. В нем может содержаться название и версия приложения, ОС устройства и язык, выбранный в качестве системного. Именно благодаря подмене User-Agent Шмальбаху удалось обнаружить Markdown-версию отдельных страниц сайте Time.

The Register убедился в том, что этот метод работает. Так, статья, посвященная 300 лучшим изобретениям 2025 г. по версии Time (Time’s Best Inventions of 2025) при обращении под видом ClaudeBot компании Anthropic в Markdown-формате содержит рекламу онлайн-банка Ally Bank. Этот же партнер фигурирует в числе спонсоров материалу о наиболее значимых создателях контента 2026 г. по версии журнала.

Примечательно, что реклама подобного рода не встречается в новостных материалах – во всяком случае, The Register обнаружить контрпримеры не удалось. Таким образом, вероятно, подобный подход к размещению рекламы Time использует в материалах, выпускаемых в рамках спецпроектов, которые дольше сохраняют актуальность.

Партнерство Time с Mobian и будущее ИИ-поиска

По сообщению издания Digiday, Time начала дублировать некоторые страницы своего сайта в формате Markdown с июня 2026 г. с целью повышения привлекательности публикуемых материалов для сканирующих Сеть ИИ-ботов. Кроме того, в числе партнеров издания теперь значится компания Mobian, которая оказывает услуги адаптации рекламных объявлений под запросы ИИ-агентов.

Глава и основатель Mobian Джона Гудхарт (Jonah Goodhart) не скрывает, что в рамках предоставляемых услуг его компания стремится оказывать влияние на ИИ-помощников и управлять тем, какую именно информацию они транслируют пользователям о брендах, оплачивающих ее услуги.

Представители Time и Mobian сообщили Digiday, что в рамках их партнерства издание впервые размещает рекламу, ориентированную непосредственно на поисковые роботы с ИИ, а в работе находятся и другие проекты такого плана.

Иными словами, если интернет продолжит свое развитие в данном направлении, возможно, пользователю вскоре станет непросто отличить, какие результаты ИИ-поиска действительно релевантны, а какие являются продуктом сторонних манипуляций с датасетом языковых моделей, подытоживает The Register.

Впрочем, не все владельцы сайтов рады сканирующим ИИ-ботам. Как ранее писал CNews, некоторые из них разрабатывают и внедряют ПО, которое позволяет противостоять ботам ИИ-компаний, без спроса собирающим данные для обучения их моделей. Софт загоняет ботов в ловушки из бесконечного числа «пустых» страниц и «скармливает» им бессмысленный текст для отравления датасета и ухудшения свойств модели в дальнейшем.