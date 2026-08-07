Хозяева Instagram* и Facebook* заплатят миллиард долларов за вред, нанесенный детям

Судья штата Нью-Мексико обязал компанию Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России) выплатить более $900 млн после того, как присяжные признали ее виновной в неспособности защитить несовершеннолетних пользователей от материалов сексуального характера и в попустительстве действиям «интернет-хищников» на своих онлайн-платформах. Кроме того, ИТ-компанию обязали внедрить новые меры безопасности — в частности, скрывать количество «лайков» под публикациями для всех несовершеннолетних пользователей по умолчанию.

Судебное решение

Американскую компанию Meta (компания признана экстремистской организацией на территории России) обязали выплатить более $900 млн за вред детям от социальных сетей, пишет The Wall Street Journal. ИТ-компанию обязали внедрить новые меры безопасности.

В августе 2026 г. суд штата Нью-Мексико обязал Meta выплатить в общей сложности $942 млн по делу о вреде несовершеннолетним пользователям. Из этой суммы $375 млн составляют ранее назначенные гражданские штрафы, а еще $567 млн ИТ-компания должна направить в специальный фонд по устранению последствий причиненного вреда.

Согласно судебному решению, алгоритмы Facebook и Instagram (обе принадлежат организации Meta, которая признана экстремистской на территории России), способствовали развитию у детей депрессии, тревожности, нарушений сна и проблем с учебой. Кроме того, суд штата Нью-Мексико пришел к выводу, что ИТ-платформы повышали риски сексуальной эксплуатации и вымогательства от «интернет-хищников» в отношении несовершеннолетних.

Unsplash - Brett Jordan Meta заплатит $942 млн за вред, который Instagram и Facebook нанесли детям

«Интернет-хищники» — это взрослые люди, которые используют соцсети, чаты или игры, чтобы втереться в доверие к детям и подросткам для их сексуального преследования, шантажа или вовлечения в опасные действия.

Помимо финансовых санкций, Meta обязали внедрить более строгие механизмы проверки возраста пользователей. ИТ-компания должна совершенствовать ИТ-инструменты выявления детей младше 13 лет, запрашивать подтверждение возраста у подозрительных аккаунтов и удалять неподтвержденные профили в течение 30 дней. Кроме того, Meta обязали внедрить новые меры безопасности — в частности, скрывать количество «лайков» под публикациями для всех несовершеннолетних пользователей по умолчанию.

Ответчик вину не признает

«Мы не согласны с решением суда и намерены его обжаловать», — говорится в заявлении Meta.

Представители Meta добавили, что ИТ-компания усердно работает над тем, чтобы пользователи были в безопасности, и открыто говорит о трудностях, связанных с выявлением и удалением злоумышленников и вредоносного контента.

Финансовый ущерб по делу в Нью-Мексико остается относительно небольшим для Meta: прибыль компании в 2025 г. составила около $60 млрд. Однако решение стало очередным юридическим вызовом для технологического гиганта.

Попытки урегулирования

В 2026 г. Meta сталкивается с тысячами аналогичных исков от частных лиц, школ и прокуроров других штатов, которые обвиняют ее в приоритете бизнес-роста над безопасностью детей. Только за II квартал 2026 г. судебные издержки Meta составили $2,4 млрд, сообщали в июле 2026 г. представители ИТ-гиганта.

Дело в Нью-Мексико стало лишь первым, в котором решался вопрос о том, должны ли соцсети нести ответственность за контент, размещаемый на их ИТ-платформах.

«Этот процесс о защите детей, поддержке семей и о том, чтобы одна из крупнейших технологических компаний мира не могла безнаказанно извлекать прибыль из практик, ставящих под угрозу молодых людей», — заявил генеральный прокурор Нью-Мексико Рауль Торрес (Raul Torres).

Распределение штрафа

Около трех четвертей из фонда на сумму $567 млн должны быть направлены на лечение психических расстройств; эти средства должны быть распределены до 2031 г.

Оставшиеся деньги распределят между программами, посвященными информированию и профилактике, мониторингу и оценке, взаимодействию и координации, а также реализации и оценке эффективности.

Meta также будет обязана дважды в год представлять суду отчеты о ходе выполнения предписанных мер.

* Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. по реализации продуктов социальных сетей Facebook и Instagram входит в перечень организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации экстремистскими