В киберкомандовании США массовая гибель сотрудников

В киберкомандовании США зафиксирована серия трагических инцидентов. Все случаи были зафиксированы в июле 2026 г. ушли из жизни как минимум пять специалистов. Источники Bloomberg связывают произошедшее с ростом нагрузки в киберподразделении, в том числе из-за конфликта в Иране. По данным источников, эти смерти вызвали обеспокоенность у американских законодателей и военных руководителей.

Происшествия на рабочем месте

В киберкомандовании США за месяц произошла серия трагических инцидентов, пишет пишет Bloomberg. Причиной ухудшения психологического состояния сотрудников могли стать возросшая нагрузка.

Подразделение кибервойск вооруженных сил США изучает «необычно высокое» число случаев трагических инцидентов среди военнослужащих, зафиксированных этим летом. Как передает Bloomberg со ссылкой на правительственных чиновников и осведомленные источники, с начала июня по начало июля 2026 г. по причинам, запрещенным к упоминанию российским законодательством, погибли пять человек, проходивших службу в кибернетическом командовании США или имевших к нему непосредственное отношение.

Magnific - aleksandarlittlewolf В киберкомандовании США расследуют всплеск серии трагических инцидентов среди военных из-за переработок

По информации Bloomberg, в июне 2026 г. глава киберкомандования направил сотрудникам письмо, в котором подтвердил три таких случая. Позднее, согласно публичным записям, произошло еще два. Эти события вызвали серьезную тревогу у американских законодателей и у руководства секретного киберподразделения, отвечающего за защиту национальных компьютерных систем и проведение киберопераций против иностранных противников.

Источники указывают, что озабоченность чиновников связана с психологическим состоянием военных ИТ-специалистов, чья нагрузка резко выросла за прошедший год. Причиной называют обострение зарубежных конфликтов, которое требует от сотрудников киберкомандования интенсивной круглосуточной работы.

Принимаемые меры

В соответствии с последним американским законом об ассигнованиях на оборону на всех объектах кибернетического командования уже действуют штатные психологи, призванные решать проблему стресса на рабочем месте до конца 2026 г.

Тем не менее нынешняя серия инцидентов ставит под вопрос эффективность существующих мер поддержки и побуждает военное руководство искать дополнительные подходы к сохранению психического здоровья личного состава.

Объединенная структура командований

Кибервойска вооруженных сил США — это кибернетическое командование США или киберкомандование было создано в 2009 г. Это одно из 11 объединенных боевых командований Министерства обороны (Минобороны) США, которое отвечает за все операции США в киберпространстве. В 2018 г. получило статус полноценного боевого командования, а до этого было подчинено стратегическому командованию.

Командующий киберкомандованием обычно одновременно является директором Агентства национальной безопасности (АНБ). В состав киберкомандования входят киберподразделения всех видов вооруженных сил США: армейское киберкомандование; флотское киберкомандование (10 флот); киберкомандование военно-воздушных сил (ВВС); киберкомандование корпуса морской пехоты; киберподразделения космических сил и береговой охраны.

Основные задачи: защита компьютерных сетей и информационных систем Минобороны; проведение наступательных киберопераций против иностранных противников; поддержка обычных военных операций (сухопутных, воздушных, морских) с помощью ИТ-средств; cдерживание и противодействие кибератакам на критическую инфраструктуру США.