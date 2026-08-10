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Российский ИИ-рынок только начинает разгоняться, но уже превысил 316 миллиардов

Объем российского ИИ-рынка вырос на 29,7% по итогам 2025 г. и составил 316,1 млрд руб., удвоившись за два года. В базовом сценарии отечественный рынок искусственного интеллекта вырастет до 830 млрд руб. к 2030 году, а в консервативном — до 582 млрд руб., предупреждают аналитики AIANA. Российский ИИ-рынок навряд ли займет заметную долю в глобальном масштабе в ближайшие годы из-за геополитических факторов, считают также эксперты.

Аналитика по рынку

Объем российского рынка искусственного интеллекта (ИИ) вырос на 29,7% по итогам 2025 г. и составил 316,1 млрд руб., пишет «Коммерсант». Российский рынок с 2023 г. удвоился, крупнейшим сегментом стало ИИ-оборудование, а ключевым потребителем — бизнес.

По данным аналитического агентства AIANA, российский ИИ-рынок в 2025 г. вырос на 29,7% и достиг 316,1 млрд руб. С 2023 г. его объем удвоился, отмечают авторы исследования. «За средним темпом прячется смена фаз — деньги, которые вчера уходили в закупку ИТ-оборудования, сегодня уходят в аренду мощностей и во внедрение», — подчеркивают они.

Аналитики подсчитали, что в 2026 г. на рынке работает 883 компании. Большинство из них — 386 — предлагают готовые ИИ-продукты под конкретную задачу. Однако на эту группу приходится лишь 22,6% выручки.

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Photogenica - Denis_Vostrikov
Российский ИИ-рынок только начинает разгоняться, но уже превысил 316 млрд руб.

Самый крупный сегмент по выручке — ИИ-оборудование (31,1%), в нем заняты 148 компаний. Основным клиентом ИИ-компаний, согласно исследованию, остается business-to-business (B2B)-сектор — на него приходится 71,9% выручки, а еще 15,6% обеспечивают частные клиенты, а 12,5% — государственные заказчики.

Прогнозы по сценариям

По базовому прогнозу AIANA, к 2030 г. рынок достигнет 830 млрд руб. при сохранении высокой ключевой ставки и текущего уровня геополитических рисков. Оптимистичный сценарий предполагает рост до 1,12 трлн руб. при опережающем снижении ключевой ставки, ослаблении геополитических рисков, формировании собственной технологической базы и выходе отечественных ИИ-решений за пределы внутреннего контура.

Консервативный сценарий ограничивает рост рынка 582 млрд руб. Он предполагает повышение ключевой ставки Центральным банком России, усиление санкций, ограничение доступа к зарубежным вычислительным ресурсам, ИИ-инфраструктуре и ИИ-моделям, а также растущие издержки. Эти факторы увеличивают цены на конечные ИТ-решения, снижают спрос на ИИ-услуги, замедляют внедрение и консервируют технологическое отставание. «В пятилетней перспективе инфраструктура под ИИ будет переходить в облака, рынок начнет консолидироваться, и мы увидим настоящих технологических гигантов в ИИ-сфере», — прогнозирует основатель AIANA Данила Егоров.

По одним из последних данных Statista, объем мирового ИИ-рынка в 2025 г. составил около $254,5 млрд.

Пересмотр трендов

Рынок смещается от ИТ-разработки самих ИИ-моделей к прикладным ИИ-решениям на их основе, прежде всего к ИИ-агентам и виртуальным сотрудникам, считает директор по продуктам MWS AI (входит в МТС Web Services) Максим Волошин. «Главным сдерживающим фактором станет дефицит ИТ-компетенций. Дополнительные ограничения связаны с доступом к вычислительной инфраструктуре и капиталу. Санкции усложняют доступ к ИИ-технологиям, а небольшой по сравнению с США венчурный рынок ограничивает возможности новых ИТ-команд привлекать инвестиции и быстро масштабироваться», — добавляет он.

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«Одним из самых перспективных направлений становится агентизация бизнес-процессов. В отличие от чат-ботов и ассистентов, ИИ-агент способен самостоятельно достигать цели, планируя и выполняя последовательность задач», — отмечает директор центра технологического бизнеса Сбербанка Андрей Кутуков.

«В 2026 г. именно крупный бизнес обладает одновременно тремя необходимыми ресурсами: деньгами, данными и масштабом процессов, на котором инвестиции в ИИ могут окупаться», — объясняет партнер инвестиционно-технологической компании Zarya Ventures Александр Пономарев. Для частного потребителя, по его словам, ситуация иная: «На фоне слабого роста экономики и высокой стоимости денег российский business-to-consumer (B2C)-рынок значительно чувствительнее к цене. Пользователь готов активно пользоваться ИИ, но хуже готов отдельно за него платить».

До глобального масштаба еще далеко

Российский ИИ-рынок в ближайшие годы вряд ли сможет занять заметную долю в глобальном масштабе, считает партнер технологической практики «ТеДо» Максим Иванов. «Это обусловлено в первую очередь геополитическими факторами. Однако локально российский ИИ-рынок может стать полностью суверенным и заметным в ключевых промышленных и корпоративных ИИ-решениях», — отмечает он.

Антон Денисенко

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