Нейросети погубили главный ресурс программистов со всего мира. Его сломали сами разработчики в пику ИИ

Форум для программистов Stack Overflow на некоторое время перешел в режим «Только для чтения» – разработчики не могли задавать новые вопросы, а их коллеги лишились возможности отвечать на ранее размещенные. Это был ответ разработчиков на засилье нейросетей – программисты чаще стали консультироваться с ИИ, нежели с друг с другом. Stack Overflow стремительно гибнет – число вопросов сократилось в разы, с сайта уходят люди из самых разных стран, и Россия в этом плане не исключение.

Искусственный интеллект лучше естественного

Портал для программистов Stack Overflow перешел в режим «Только для чтения» (Read Only) в ответ на то, что разработчики все чаще просят о помощи не своих коллег, а нейросети. В таком режиме они не могли ни задавать новые вопросы, ни отвечать на старые, но не по своей воле, а по решению владельцев сервиса.

Смысл акции владельцы Stack Overflow не раскрыли. Отсутствие возможности задавать вопросы на этом ресурсе, вероятно, подтолкнуло программистов еще активнее консультироваться с нейросетями. Режим «Только для чтения» был отключен спустя примерно 12 часов после активации. Вероятно, это было сделано в знак протеста против засилья нейросетей

Важно отметить, что количество новых вопросов Stack Overflow действительно сократилось, притом многократно. Теперь программистам помогают ChatGPT, Claude и им подобные сервисы, и ждать, пока им помогут другие разработчики, они больше не хотят.

Уходит целая эпоха

Stack Overflow функционирует с 2008 г. Согласно статистике портала, максимальное число ежемесячно активных пользователей составило 51 млн.

pvproductions / FreePik Нейросеть отвечает на вопросы программистов быстрее самих программистов

В статистике также отмечено, что активнее всего программисты просили коллег о помощи в 2014 г. – тогда они оставляли на сайте в пределах 200 тыс. вопросов каждый месяц. Для сравнения, в к концу 2025 г. их число упало до 3-4 тыс.

Нет никаких сомнений в том, что сейчас все дело именно в нейросетях, но надо отметить, что существуют и другие причины, которые авторы не раскрывают. Так, к ноябрю 2022 г., а это месяц запуска самой известной нейросети ChatGPT, количество новых вопросов от программистов обвалилось до 109 тыс. в месяц. Нельзя исключать, что здесь руку могли приложить не генеративные нейросети в классическом их понимании, а ассистенты программиста, к примеру, Copilot, который заработал летом 2021 г.

Безуспешные попытки сопротивления

Бить тревогу владельцы Stack Overflow стали в 2023 г. В частности, они запретили компаниям, владеющим генеративными нейросетями, бесплатно брать с форума информацию для обучения своего искусственного интеллекта. Впрочем, в 2024 г. компания OpenAI, создатель ChatGPT, сумела договориться со Stack Overflow. По договору любые ответы программистов, размещенные на страницах Stack Overflow, могут быть использованы для обучения ChatGPT, чтобы она могла давать более качественные советы по разработке ПО своим пользователям.

Функциональность портала восстановлена. Надолго ли?

Отдельный запрет, хотя и временный, был введен и для самих участников форума. Программистов ненадолго лишили возможности публиковать сгенерированные нейросетями, особенно ChatGPT, ответы на вопросы. Аргументировано это было тем, что многие такие ответы были неправильными, а у модераторов ресурса не хватало времени на их проверку.

Ничего не помогает

В начале 2025 г. появилась информация о вероятном скором закрытии Stack Overflow на фоне засилья генеративных нейросетей. В мае 2025 г. Stack Overflow решил внедрить систему вознаграждения специалистов и возможность создания персонализированных страниц, чтобы вернуть пользователей, которых он растерял из-за ИИ.

Впрочем, пока ничего из придуманного Stack Overflow к росту популярности ресурса не привело. Количество вопросов продолжает падать, как продолжается и переход программистов к использованию нейросетей.

Всемирный тренд не обошел стороной и российских разработчиков. Как сообщал CNews, пишущие на Java отечественные программисты с каждым разом все реже обращаются за помощью к своим коллегам на Stack Overflow и все чаще задают вопросы нейросетям, тратя меньше времени на получение нужного ответа. К началу августа 2026 г. для 73% российских Java-программистов ИИ стал полноценной заменой Stack Overflow.