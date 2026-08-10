Вы слишком жадные. Продавцы требуют от Ozon и Wildberries снизить комиссии и отключить скидки

Союз продавцов маркетплейсов требует снизить комиссии на площадках и убрать принудительные скидки. Он простит помощи напрямую у государства – своими силами продавцы не могут совладать с растущими поборами.

Они хотят слишком многого

Российские предприниматели, торгующие на Ozon, Wildberries и других маркетплейсах, обратились к властям страны с просьбой помочь им разобраться с высокими комиссиями на этих площадках. Как пишет «Коммерсант», Союз продавцов маркетплейсов (СПМ) изложил свою просьбу в письменном виде и направил ее в Правительство России.

Письмо СПМ – это перечень мер поддержки российских предпринимателей, которые Союз просит государство рассмотреть в связи с атаками БПЛА. С середины июля 2026 г. склады Wildberries находятся под почти ежедневными атаками дронов – они горят вместе с товарами продавцов. По различным оценкам, ущерб предпринимателей оценивается в сотни миллиардов рублей. Некоторые склады сгорели дотла, некоторые – частично, и ряд товаров удалось сохранить.

Среди предложенных в письме СПМ мер – снижение комиссии для пострадавших в результате таких атак предпринимателей на срок не менее полугода после возобновления продаж.

Действительно ли все серьезно

К моменту выхода материала дроны атаковали исключительно склады Wildberries. По крайней мере, в открытом доступе сведения об ударах по инфраструктуре Ozon, «Яндекс Маркета» и других площадок к середине августа 2026 г. отсутствовали.

freepik Недовольных «внутренней кухней» российских маркетплейсов становится все больше

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на Data Insight, к 5 августа 2026 г. от атак БПЛА пострадало примерно 25,6-29,6% складской инфраструктуры Wildberries, из них свыше 16% полностью утеряны.

По предварительной оценке Data Insight., стоимость товаров на атакованных складах может составлять в пределах 415,4-479,8 млрд руб. Российский интернет переполнен текстовыми публикациями и видеороликами продавцов, чьи товары сгорели вместе со складами Wildberries. Кто-то был вынужден закрыть бизнес, кто-то потерял только его часть, а кто-то остался и без товара, и с огромными долгами и кредитами за товар.

Дайте скидку

Авторы письма попросили у властей помощи в снижении комиссий маркетплейсов для продавцов, торгующих по моделям FBO (хранение на складе маркетплейса) и FBS (хранение на складе самого продавца). В Союзе подсчитали, что в отдельных категориях тарифы на эти услуги отличаются на 5-15% в зависимости от конкретной категории товара.

При этом сами комиссии очень высоки. К примеру, Wildberries может забирать себе вплоть до 43-48%.

Другие участник рынка, в частности, Ассоциация представителей электронной торговли, упоминают резкий рост расценок маркетплейсов на логистику. По их словам, на крупнейших в стране площадках этоа услуга подорожала 33-89% за три года, а комиссии платформ – на 58-63% за тот же срок.

Отметим также, что Wildberries начал строить сеть из частных складов и приглашает их владельцев и арендаторов к сотрудничеству. При этом маркетплейс не уточняет, как планирует защищать такие склады и товары в них от налетов БПЛА.

У соседа трава и правда зеленее

В своем обращении к властям России СПМ привел в пример иностранные крупнейшие маркетплейсы, которые, несмотря на свои размеры и влияние, относятся к продавцам более лояльно. Так на китайском AliExpress и американском Amazon комиссии варьируются от 5% до 15%, тогда как на российских площадках из числа крупнейших они запросто могут достигать 30-55%, отмечают в Союзе продавцов маркетплейсов.

По мнению авторов письма, большие комиссии при продажах по модели FBS «препятствует развитию собственных складов и усиливает зависимость бизнеса от логистики онлайн-площадок».

Уберите дисконт

Еще одна просьба СПМ – это отказ о всех скидок, которые маркетплейсы предоставляют пользователям, включая ту, что получают постоянные покупатели. Авторы письма уверены, что «использование маркетплейсами возможности смены цены на витрине подталкивает покупателя постоянно перезаказывать выбранный товар». Это приводит «к повышенной нагрузке на продавца за оплату прямой и обратной логистики».

В Wildberries заявили «Коммерсанту», что отказ от платформенных скидок едва ли сможет оказать положительное влияние на онлайн-торговлю. В Ozon отказались от комментариев, в «Яндекс Маркете» не ответили на запрос издания.

Власти помогут

Как сообщили изданию в пресс-службе Правительства России, письмо СПМ было направлено в Минэкономики России, где займутся проработкой изложенных в нем предложений. Представители ведомства заявили изданию, что прямо сейчас ведется работа над «рядом мер» по поддержке пострадавших предпринимателей.

В министерстве подчеркнули, что эту работу ведомство ведет совместно с Минфином, Федеральной налоговой службой и Центробанком под руководством вице-премьера Александра Новака. При этом там не уточнили, о каких именно мерах идет речь.

Все что-то требуют

Продавцы – не единственные, кого не устраивают нынешние условия работы на маркетплейсах. Как сообщал CNews, в начале августа 2026 г. владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries стали просить арендодателей снизить им арендные платежи на фоне падения дохода. Чем меньше ПВЗ выдают товаров, тем меньше они получают, а с товаром у Wildberries сейчас проблемы – он сгорает на складах, которые почти ежедневно атакуют БПЛА, Wildberries все отрицает – в частности, маркетплейс утверждает, что доход ПВЗ совершенно не зависит от объемов выдачи товаров. На фоне этого количество объявлений о продаже ПВЗ конкретно этого маркетплейса заметно увеличилось, а небольшие точки и вовсе могут начать массово закрываться.