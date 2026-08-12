Продавцы маркетплейсов создают собственные онлайн-магазины. Их число выросло в полтора раза

На фоне роста комиссий и атак на склады Wildberries селлеры маркетплейсов начали диверсифицировать бизнес. Они создают собственные интернет-магазины, количество запусков которых во втором полугодии 2026 года растет почти в геометрической прогрессии.



Количество регистраций онлайн-магазинов резко растет

Во II полугодии 2026 г. у россиян резко вырос интерес к запуску собственной интернет-торговли. К IV кварталу количество новых проектов может быть на 40–50% выше среднемесячного уровня первого полугодия, который составлял несколько сотен онлайн-магазинов, приводит Forbes прогноз агентства INFOLine.

На платформах, которые помогают быстро запускать интернет-магазин и управлять ими без привлечения разработчиков, рост, правда, с низкой базы, может оказаться двукратным, отметили аналитики.

Тенденцию подтвердили в «Яндексе». К концу июля 2026 г. количество регистраций новых продавцов на «Яндекс KIT» (помогает запустить магазин-сайт с логистикой под ключ) выросло в два раза относительно начала месяца, а за первую неделю августа — в 2,5 раза по сравнению с началом июля.

ИИ вам в помощь

Современные SaaS-платформы и ИИ-инструменты, которые автоматизируют создание карточек товаров, SEO-материалов, коммуникации и аналитику, помогают создать собственный бизнес тому, кто полагался на возможности крупных маркетплейсов.

© Primakov / Фотобанк Фотодженика Маркетплейсы могут остаться без селлеров, которые резко заинтересовались открытием собственных торговых онлайн-площадок

«Собственный интернет-магазин постепенно перестает быть тяжелым многомесячным ИT-проектом и превращается в инструмент, который можно сравнительно быстро запустить, проверить и масштабировать», — сказали в INFOLine. Хотя маркетплейсы дают огромный трафик, широкую географию, привычную логистику и быстрый доступ к покупателю, на собственном сайте можно показать полный и эксклюзивный ассортимент, продавать товары вместе с услугами, развивать программу лояльности, персонализировать предложения и сохранять прямую коммуникацию с клиентом, отметили аналитики агентства.

С другой стороны, развитие собственного магазина может себе позволить далеко не каждый бизнес, учитывая высокую стоимость привлечения аудитории и логистики с привычными сроками и удобствами, обратил внимание исполнительный директор Data Insight Сергей Беляев.

«Для небольших продавцов запуск собственного интернет-магазина остается более сложной задачей. Он требует не только создания сайта, но и соответствующей экспертизы, логистики, связанности маркетинга, CRM, клиентского сервиса. Поэтому для малого бизнеса собственный магазин не так просто запустить, несмотря на все преимущества диверсификации каналов продаж», — согласен директор платформы управления клиентским опытом RetailCRM Дмитрий Бороздин.

Ситуация со складами Wildberries стимулирует спрос

Интерес к развитию прямых продаж начался, когда маркетплейсы стали поднимать комиссии, а селлеры ощутили зависимость от сторонних площадок и начали искать способы диверсификации, прокомментировал основатель ИT-интегратора AWG и платформы гибкой занятости SkillStaff Александр Хачиян.

Простимулировала спрос на запуск своих интернет-магазинов ситуация, вызванная атаками беспилотников на склады Wildberries. Она может оказывать влияние на рост спроса к собственным интернет-магазинам, «но это конъюнктурные сдвиги рынка», считает Бороздин.

Первый удар по складам Wildberries случился в середине июля 2026 г. Тогда очень сильно пострадали площадки в Электростали и Котовске. Были уничтожены не только сами помещения, но и размещенные в них товары. Спустя почти месяц удары по инфраструктуре маркетплейса происходят едва ли не каждый день. По различным оценкам, суммарный ущерб продавцов измеряется сотнями миллиардов рублей.

Рекламодатели тоже стали покидать Wildberries после этих атак, по данным источников «Коммерсанта» в крупных рекламных агентствах. В Digital Budget отметили в июле 2026 г. снижение бюджетов на прямое баннерное продвижение на маркеплейсе на 63% месяц к месяцу.