Россияне разлюбили iPhone. Грядет массовое бегство на Android

По данным ВЦИОМ, россияне стали гораздо меньше доверять Apple и ее устройствам из-за удаления приложений. Многие уверены – если так продолжится и дальше, начнется массовый переход россиян на технику под управлением Android. Apple останавливаться не намерена – в день публикации отчета ВЦИОМ она удалила из своего магазина важное приложение «Яндекса».

Доверия нет

Компания Apple стремительно теряет доверие российских потребителей, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованного 12 августа 2026 г. Основная причина – удаление российских приложений из магазина App Store, единственного в экосистеме Apple. Если утилиты нет в этом каталоге, то ее нельзя установить на iPhone и iPad без особых «костылей».

Что интересно, непосредственно в день публикации отчета Apple продолжила удалять российское ПО из своего магазина. На этот раз досталось приложению платежной системы «Яндекс Пэй» – его больше нет в App Store. В июне 2026 г. Apple удалила приложения холдинга VK, включая нацмессенджер «Макс».

В результате недоверие к Apple испытывают 50% опрошенных. «Негативный опыт использования бренда воспринимается как снижение готовности россиян покупать iPhone в будущем», – говорится в публикации в Telegram-канале ВЦИОМа.

Apple роет яму

Согласно результатам опроса, 45% жителей России полагают, что удаление приложений из App Store станет весомым поводом для перехода на Android. Здесь российский софт тоже периодически исчезает из Google Play, но зато есть поддержка сторонних магазинов приложений и возможность ручной установки нужной программы при помощи АРК-файлов.

Abhijeet Barak / Unsplash Дорогое устройство, на которое тысячи россиян берут кредиты, способно подвести в любой момент

69% владельцев Apple iPhone сообщили о том, что удаление приложений из App Store затронуло лично их. Среди пользователей Android таких оказалось гораздо меньше – всего 37%.

56% пользователей техники Apple беспокоят и возможные сложности с ремонтом устройств Apple – компания ушла из России в начале 2022 г. и с тех пор у официальных сервисных центров неоднократно возникали проблемы с получением оригинальных запчастей.

Все козни Apple приводят к тому, что ее техникой становится менее удобно пользоваться. На это обратили внимание 52% респондентов, владеющих устройствами этого бренда.

Очень многие владельцы iPhone (64%) жалуются на отсутствие уведомлений от приложений, которые удалены из App Store. Невозможность обновить приложение по той же причине стала частью жизни 46% участников опроса. А на сам факт того, что нужное ПО не скачать в ввиду его отсутствия в App Store, обратили свое внимание 42% пользователей.

Вперед, на Android!

Из результатов опроса ВЦИОМа следует, что среди тех, кто сейчас пользуется iPhone, велика доля готовых в обозримом будущем перейти на Android. 50% уже заявили о недоверии к компании, а 51% сообщили, что вообще не станут рассматривать iPhone в качестве своего следующего телефона.

Также опрос показал, что 97% владельцев iPhone и смартфонов на Android в курсе о ситуации с удалением российских приложений из иностранных каталогов. При этом корректными такие действия считают лишь 20% респондентов, некорректными – 56%.

Когда ждать

Опрос ВЦИОМа не содержит прогнозов о том, когда именно пользователи iPhone начнут массовый переход на Android. Однако существует вероятность, что в обозримом будущем эта миграция не произойдет.

В России очень сильно просели продажи смартфонов. В начале июля 2026 г. CNews освещал статистику российского мобильного рынка за первое полугодие 2026 г. – за этот период он обвалился, по разным оценкам, на 7-10% год к году. Продажи одних только iPhone упали на 10% во II квартале 2026 г.

Возможная причина – деньги. За последний год они подорожали на 2-4%. При этом развиваются смартфоны довольно медленно – новая модель почти не отличается от устройства трехлетней давности с точки зрения аппаратных возможностей.