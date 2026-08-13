Microsoft придумала хитрый план по принудительному переводу пользователей на Windows 11. Он заранее обречен на провал

Microsoft лишит пользователей Windows 10 обновлений онлайн-сервиса Office 365 и перестанет пускать их в облако OneDrive. Этим она хочет заставить всех поскорее перейти на Windows 11, которая мало кому нравится из-за бесконечной череды глючных обновлений и высоких системных требований. Однако профильные эксперты очень сомневаются в успехе этой затеи, и у них есть весомые аргументы.

Новые козни Microsoft

Корпорация Microsoft решила ограничить доступ пользователей к офисному сервису Microsoft 365 (ранее – Offce 365) и облачному хранилищу OneDrive в Windows 10. Как пишет профильный портал Windows Latest, делает она это с целью подтолкнуть пользователей к переходу на Windows 11.

По сути, своими действиями Microsoft хочет снизить привлекательность Windows 10 для тех, кто до сих пор пользуется этой операционной системой, ограничивая доступ к своим облачным сервисам. И начнет она именно с Microsoft 365.

До конца августа 2026 г. выйдет апдейт для Microsoft 365 с индексом 2608, который станет последним крупным обновлением, поддерживающим Windows 10. После этого Microsoft будет предлагать всем желающим перейти на Windows 11 для получения доступа к новым возможностям сервиса.

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Точную дату релиза обновления 2608 Microsoft пока не называет. По данным Windows Latest, оно выйдет в ближайшие 14 дней.

Игра слов

Ранее Microsoft пообещала поддерживать приложения Office на Windows 10 как минимум до 10 октября 2028 г., и пока нет никаких сведений о том, что поддержка будет продлена после этой даты. То же касается и апдейтов для Microsoft 365 – после выхода патча 2608 прекратится выпуск именно крупных обновлений. Microsoft оставит только патчи безопасности – она поступает так со многими программными продуктами.

Например, функциональные обновления, за очень редкими исключениями, перестали выходить для Windows 10 весной 2023 г. Окончательно бесплатная поддержка этой системы была прекращена в октябре 2025 г.

«Устройства, на которых запущены приложения Microsoft 365 под управлением Windows 10, будут получать обновления функций и поддержку Copilot (где это возможно) до выхода версии 2608, – отметила Microsoft в своем официальном заявлении. – Устройства останутся на версии 2608, получая только обновления безопасности до 10 октября 2028 г».

Это не сработает

Эксперты портала Windows Latest не сомневаются – затея Microsoft обречена на провал. По их мнению, софтверный гигант не сумеет убедить тех, кто до сих пор пользуется Windows 10, перейти на Windows 11, ограничивая доступ к онлайн-приложениям Office.

Одна из возможных причин – последние обновления для Office 365 так или иначе связаны с ИИ-ассистентом Copilot, которого пользователи очень не любят. Например, последнее крупное обновление для PowerPoint вышло в апреле 2026 г. и добавило в него возможность редактирования презентаций с помощью Copilot. Аналогичное обновление было в феврале 2026 г., когда Microsoft интегрировала поддержку ИИ-агентов в Word.

Как бы Microsoft ни пыталась это отрицать, реальность такова, что большинство приложений Office уже обладают полным набором функций, и предприятия или частные пользователи более чем довольны текущим количеством возможностей, пишет Windows Latest.

К слову, большинство крупнейших проблем с приложениями Office из числа недавних также связаны с Copilot. Например, плавающая кнопка Copilot затрудняла чтение ячеек в Excel, что вызвало волну негатива и заставило Microsoft чинить все экстренном порядке.

Если Microsoft действительно последует собственному заявлению и прекратит выпуск апдейтов Office 365 для Windows 10, то пользователи этой ОС «больше не станут жертвами диких тестов искусственного интеллекта» (will no longer be victims of wild AI tests), отмечает Windows Latest.

Что насчет OneDrive

С облачным хранилищем OneDrive все еще проще. Пока что Microsoft намерена отключить в нем поддержку лишь старых версий Windows 10 и оставить только сборку 22H2. Однако большинство пользователей уже перешли на Windows 10 22H2, поэтому это не должно стать проблемой. С другой стороны, пока нет информации, будет ли компания продолжать выпускать новые функции OneDrive для Windows 10.

«Устройства, на которых запущено настольное приложение OneDrive под управлением Windows 10 22H2, будут продолжать получать обновления до 10 октября 2028 г. На устройствах, работающих под управлением более старой версии Windows 10, настольное приложение OneDrive больше не будет обновляться», – отметила Microsoft в своем заявлении.

Напомним также, что OneDrive периодически удаляет пользовательские профили со всеми хранящимися в них данными. Без причины и без возможности восстановления.

Зачем пользователям Windows 10

ОС Windows 10 вышла в июле 2015 г. и долгие годы была самой популярной версией Windows в мире. К концу июля 2026 г. она удерживала 29,83% против 68,93% у Windows 11, релиз которой состоялся в октябре 2021 г. (статистика StatCounter).

В России Windows 10 продолжает доминировать. Здесь у нее 55,14% рынка, тогда как у Windows 11 – 41,85%.

Основных причин, по которой пользователи не спешат переходить на Windows 11, всего две, и первая – это бесконечный поток кривых обновлений для этой системы, которые раз за разом ломают те или иные ее компоненты. Для Windows 10 апдейты больше не выходят, что делает ее гораздо более стабильной.

Вторая причина – деньги. Windows 11 имеет значительно более высокие системные требования и с большой неохотой устанавливается на старые компьютеры. Часто драйверов под нее для старого «железа» попросту нет.

В то же время покупка нового ПК или ноутбука в 2026 г. – это задача не из легких ввиду высоких цен из-за дефицита комплектующих. Свою лепту вносит и Apple со своим супердешевым MacBook Neo, который стоит $700 или 58,1 тыс. руб. по курсу ЦБ на 13 августа 2026 г. и предлагает больше «фишек» в сравнении с ноутбуками на Windows за те же деньги. А до подорожания летом 2026 г. Neo стоил и вовсе $600 (49,8 тыс. руб.).