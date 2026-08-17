Фонд «юного ИИ-гения» потерял состояние на инвестициях в создателя «Яндекс»

Фонд Situational Awareness «юного гения» Леопопольда Ашенбреннера, вкладывавшегося в Nebius и другие инфрастрмктурные ИИ-компании, потерял три четверти своего состояния и распродает активы. Причинами стали падение акции ИИ-компаний и одновременный рост акций Adobe, в которых у фонда были короткие позиции.

Situational Awareness распродает акции Nebius и других ИИ-компаний

Хедж-фонд Situational Awareness бывшего топ-менеджера OpenAI 25-летнего Леопопольда Ашенбреннера (Leopold Aschenbrenner) и инвестировавший в компании, связанные с инфраструктурой искусственного интеллекта (ИИ), спешно распродал значительную часть своих активов. Об этом сообщил телеканал CNBC.

Среди компаний, в которые инвестировал Situational Awareness, были Nebius (бывший Yandex), разработчики модулей памяти Micron, San Disk и SK Hynix, провайдеры облачной инфраструктуры для ИИ CoreWaeve, SharonAI и IREN и разработчик энергосберегающих технологий для ЦОД Bloom Energy.

Фото: Kremlin.ru Разорившийся фонд Situational Awareness «юного гения» Леопопольда Ашенбреннера владел 4,9% акций Nebius Аркадия Воложа

Объем фонда Situational Awareness летом 2026 г. составлял $45 млрд.

В апреле 2026 г., фонд владел 4,9% акций Nebius, следовало из документов на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC).

Две проблемы Situational Awareness

Позиции фонда Situational Awareness сильно ослабило падение акций инфраструктурных ИИ-компаний, в частности, SK Hynix.

С другой стороны, акции компаний, в которых Situational Awareness держал короткие позиции («игра на понижение»), например, Adobe, стали расти, что также отрицательно сказалась на позициях фонда.

В результате стоимость активов фонда сократилась до $10 млрд, то есть фонд потерял более трех четвертей своего состояния.

Брокеры Bank of America, Goldman Sachs и JP Morgan Chase, сотрудничающие с фондом, объявили о margin call, требовании о досрочном погашении кредитов или увеличении обеспечения. Также брокеры стали продавать позиции фонда, ка длинные, так и короткие.

Покупателем долей Situational Awareness в публичных компаниях может стать фонд Citadel Кена Гриффина (Ken Griffin). Кроме того, CNBC пишет о намерении Situational Awareness продать свою долю в в Anthropic, разработчике LLM-модели Claude. Правда, в самом фонде это отрицают.

Главе Situational Awareness Леопольду Ашенбреннеру 25 лет. В августе 2026 г. он женился на Авитал Балвит (Avital Balwit), главе аппарата гендиректора Anthropic Дарио Амодея (Dario Amodei).

Как Yandex превратился в Nebius

Nebius зарегистрирована в Голландии и первоначально называлась Yandex. В 2024 г. Yandex продал свое российское подразделение МКПАО «Яндекс» за 475 млрд руб. консорциуму российских инвесторов. У Yandex остался ряд стартапов., включая Nebius AI (графические вычисления в ИИ), в честь которого и была переименована компания.

Основным акционером Nebius является ее гендиректор и основатель «Яндекса» Аркадий Волож. Через траст Lastra он владеет 11,3% акций компании, что составляет 51,6% от общего числа голосов. 1,3% акций компании (7,1% от общего числа голосов) принадлежит одному из старейших сотрудников «Яндекса» Владимиру Иванову.

В начале 2206 г. Nebius договорился с Nvidia о привлечении варрантов на сумму $2 млрд (опцион с возможностью продажи на бирже), в случае реализации которых Nvidia получит 8,5% акций Nebius.

Летом 2026 г. американский банк Goldman Sachs стал владельцем 9,1% акций в Nebius.

В начале 2026 г. акции Nebius на американской бирже Nasdaq торговались в районе $100. В апреле 2206 г. начался рост, и в середине июня 2026 г. акции торговались $275. Затем началось падение и в конце июля 2026 г. акции торговались около $150. Но затем снова начался рост, и сейчас акции торгуются по цене $277 за одну бумагу.