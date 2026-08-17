Новый троян поражает Android-смартфоны россиян. Он маскируется под обновление браузера Chrome

Пользователи устройств на базе Android из более чем 26 стран, включая Россию, подверглись кибератакам новой шпионской программы DragonDoll. В августе 2026 г. она маскируется под обновление браузера Google Chrome. После установки программы хакеры могут отслеживать, что происходит на устройстве, и управлять им удаленно, программа позволяет включать и выключать экран, фиксировать нажатия, делать скриншоты и читать сообщения.

Новое шпионское приложение

Появилось новое шпионское программное обеспечение (ПО) DragonDoll, которое поражает Android-устройства, об этом сообщила РБК пресс-служба экспертного центра безопасности Positive Technologies. После установки программы хакеры могут отслеживать, что происходит на устройстве, и управлять им удаленно.

По данным Positive Technologies, пользователи устройств на базе Android более чем из 26 стран, включая Россию, подверглись кибератакам с помощью новой шпионской программы DragonDoll. Вредоносное ПО маскируется под обновление браузера Google Chrome. Специалисты департамента Threat Intelligence Positive Technologies впервые обнаружили вредонос весной 2026 г. при анализе кибератаки на пользователей из Саудовской Аравии. За два месяца эксперты зафиксировали около 150 образцов программы. «DragonDoll дает злоумышленникам почти полный контроль над устройством жертвы и похищает данные, в том числе переписки в мессенджерах», — отметили в пресс-службе.

Aiartgenerator Новый троян поражает Android-устройства россиян, он маскируется под обновление браузера Google Chrome

Схема заражения во всех случаях одинакова. Пользователь Google Chrome на Android попадает на поддельный сайт, оформленный под официальную страницу браузера, и видит предложение обновить Chrome. После нажатия на кнопку обновления на устройство устанавливается вредоносное ПО. Программа запрашивает разрешение специальных возможностей, после чего в несколько этапов разворачивает на смартфоне финальный шпионский модуль, защищенный от обратного анализа.

Функционал DragonDoll

После установки хакеры получают возможность отслеживать происходящее на устройстве и управлять им удаленно — включать и выключать экран, фиксировать нажатия, делать скриншоты и читать сообщения.

Кроме того, DragonDoll умеет незаметно накладывать поверх настоящих приложений поддельные окна интерфейса и перехватывать вводимые пользователем данные. Таким образом злоумышленники получают пароли и PIN-коды.

Функционал программы также позволяет считывать списки чатов и контактов в мессенджерах, в частности в Telegram и WhatsApp* (принадлежит Meta*, которая признана в России экстремистской и запрещена), а также текст и время сообщений прямо с экрана. DragonDoll способен перехватывать содержимое всплывающих уведомлений в Telegram. Переписку в других приложениях, включая Viber, троян путем копирования собирает буквально все, что видно на экране у пользователя-жертвы. Собранные данные шифруются и отправляются на сервер злоумышленников, размещенный на российском хостинге.

Целенаправленные атаки

В июне 2026 г. управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел (УБК МВД) России также предупредило владельцев Android-устройств о вредоносном ПО Drama RAT. Как рассказали в киберполиции, оно позволяет получить удаленный контроль над смартфоном, похищает данные, может управлять банковскими приложениями и даже полностью блокировать устройство.

Эксперты по кибербезопасности УБК, как уведомлял CNews, рекомендуют устанавливать приложения и обновления только из официальных источников, внимательно проверять адреса сайтов и не предоставлять подозрительным программам расширенные разрешения.

Снижение числа киберпреступлений

Благодаря принятым Правительством России мерам по борьбе с мошенничеством число киберпреступлений с января по июль 2026 г. по отношению к аналогичному периоду 2025 г. сократилось на 30% — с 371,4 тыс. до 252,9 тыс., об этом CNews сообщил представитель МВД.

По итогам 2025 г., когда был принят «Антифрод 1.0», количество случаев онлайн-мошенничества уже снизилось на 90 тыс. Минцифры и другие ведомства и летом 2026 г. продолжают работу по защите граждан России.

* Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. по реализации продуктов социальных сетей Facebook и Instagram входит в перечень организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации экстремистскими