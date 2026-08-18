Знаменитый производитель компьютеров впаривал россиянам ПК со встроенным вредоносным ПО

Китайский вендор неттопов Geekom продавал компьютеры, в драйверах для которых содержится вредоносное ПО. Продукция компании доступна и в России, что подвергает россиян опасности заразить свой ПК при помощи с виду легитимного ПО сразу после установки операционной системы.

Драйвер с сюрпризом

Владельцы компьютеров компании Geekom оказались под угрозой заражения своих ПК вредоносным ПО Asruex. Как пишет Tom’s Hardware, Geekom распространяла опасный софт под видом драйвера для сетевой карты, и скачать его можно было прямо с официального сайта компании.

Geekom – это китайский производитель неттопов – небольших настольных ПК, внешне и по габаритам напоминающих Apple Mac mini. Они продаются во многих странах в мире, в том числе и в России – здесь его можно купить на маркетплейсах, к тому же у компании есть российский сайт. Из этого следует, что россияне тоже подвергаются опасности заражения своего ПК, притом сразу после чистой установки ОС, еще до первого выхода в интернет.

Проблема коснулась весьма внушительного ряда компьютеров Geekom. Зараженный Asruex драйвер подходит для неттопов A7, A8, AE7, AE8, AX7 Pro и AX8 Pro, как обнаружили эксперты портала Videocardz.

Проблема с глубокими корнями

Ввиду того, что вредонос Asruex был вшит именно в драйвер, он по умолчанию получал права администратора на ПК пользователя. Важно отметить, что проблема касается тех, кто самостоятельно установил на свой неттоп Geekom ОС Windows и затем скачал все нужные драйверы с сайта Geekom. Адептов Linux проблема не затрагивает.

Есть вероятность, что в зоне риска могут оказаться и те, кто пользуется Windows, установленной на неттоп Geekom с завода – часть из них поставляются в комплекте с этой ОС. К моменту выхода материала не было известно, какой драйвер Geekom встраивает в систему «из коробки»

Российский сайт Geekom

Как пишет Tom’s Hardwre, наличие прав администратора открывает Asruex все двери на зараженном ПК. Он может красть любые данные, перехватывать нажатия клавиш клавиатуры и даже получать пароли от любых сервисов.

Вредоносное ПО работает в режиме онлайн. Оно связывается с удаленными серверами, за счет чего киберпреступники могут получить доступ к компьютеру пользователя в любое удобное им время, когда тот включен.

Неттопы Geekom в российской онлайн-рознице

Эксперты Tom’s Hardware рекомендуют проверить систему антивирусом, хотя бы встроенным – Windows Defender. Однако лучше все же использовать стороннее антивирусное ПО – как сообщал CNews, а августе 2026 г. выяснилось, что Defender сам оказался инструментом для проникновения хакеров на компьютеры пользователей и кражи их файлов. В нем найдена уязвимость, для которой пока нет патча, а вычистить его с компьютера очень непросто – он почти намертво вшит в систему.

Хотели как лучше?

Geekom не стала выгораживать себя и честно призналась, что допустила публикацию зараженного Asruex драйвера на своей странице. После этого она удалила ссылку на опасный архив со своей страницы, но, как известно, интернет помнит все, и предпринятые Geekom действия в итоге ни к чему путному не привели.

С одной стороны, пользователи действительно больше не могут скачать опасный файл напрямую с сайта Geekom, однако через Google или любой другой поисковик он по-прежнему доступен. Даже если попросить ИИ-ассистента найти этот драйвер в интернете, в качестве ответа будет предложена прямая ссылка на зараженный архив.

Попытка скрыть правду?

Gервым внимание на то, что опасный архив все еще можно скачать с сайта Geekom обратил портал Videocardz. Как пишет Tom’s Hardware, Geekom потребовала от него отозвать свое первоначальное сообщение о проблеме, но тот ответил отказом.

DC Studio / FreePik Зараженный драйвер открывает хакерам полный доступ к компьютеру жертвы

Эксперты Videocardz проверили наличие в архиве с драйвером вредоносного ПО Asruex с помощью четырех различных систем обнаружения: VirusTotal, FileScan.IO, MetaDefender и Yarafy. Результат всякий раз был положительным.

При этом Geekom к моменту выхода материала не уточняла, как именно вредонос Asruex оказался в архиве с драйвером на ее сайте. Владельцам компьютеров этой марки эксперты Videocardz рекомендуют не только проверить ПК на наличие опасных приложений, но также загрузить требуемый драйвер через «Центр обновления Windows» или скачать его напрямую с сайта разработчика, минуя хранилище Geekom.