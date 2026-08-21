CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Интернет Веб-сервисы
|

Умер основатель легендарного сайта «Лепрозорий» Йован Савович

Ушел из жизни создатель культовых интернет-сообществ «Лепрозорий» и Dirty Йован Савович. На момент смерти ему было 43 года. Причиной гибели стал сердечный приступ. Его проекты «Лепрозорий» и Dirty появились в эпоху самого бурного развития Рунета – они намного старше «Вконтакте», а Dirty и вовсе почти ровесник «Живого Журнала».

Основателя «Лепрозория» больше нет

Умер создатель культовых блог-платформ Dirty и «Лепрозорий» Йован Савович, пишет РБК со ссылкой на его знакомых. Он ушел из жизни в возрасте 43 лет – смерть наступила в результате сердечного приступа, пишет Telegram-канал Mash.

По информации канала, за несколько дней до смерти Йован лежал в больнице под капельницей. Как сообщили Mash близкие Йована, у него был рассеянный склероз.

Йован Савович родился в октябре 1982 г. в Сараево (на тот момент – Югославия). В 1991 г. в возрасте девяти лет вместе с семьей переехал в Москву.

Неотъемлемая часть Рунета

В российском сегменте интернета Йован Савович известен в первую очередь как создатель блог-платформы dirty.ru, также известной как d3.ru. Проект был основан в 2001 г. – на тот момент Савовичу было всего 19 лет.

lepr6.jpg

wikipedia.org
Йован Савович

Dirty.ru стартовал всего на два года позже «Живого Журнала», который работает с 1999 г. Это один из старейших проектов современного Рунета – для примера, соцсеть «Вконтакте» появилась в 2006 г. а «Яндекс» и Ozon – в 1998 г.

С момента основания регистрация на dirty.ru осуществлялась по приглашениям (инвайтам). К концу августа 2026 г. сервис по-прежнему существовал. Отметив 25-летний юбилей, dirty.ru в настоящее время является своего рода социальной сетью с тематическими сообществами.

lepr62.jpg

Dirty пережил своего создателя

Другой проект Йована Савовича – «Лепрозорий», на деле напрямую связан с Dirty.ru. Появившись в 2004 г., поначалу он не был отдельным веб-ресурсом, а являлся закрытым разделом Dirty.ru, в который отправлялись заблокированные пользователи.

В 2007 г. «Лепрозорий» переродился в виде полноценного отдельного сайта. Как и в Dirty.ru, в него сразу интегрировали систему инвайтов – зарегистрироваться в нем без приглашения было нельзя. В течение некоторого периода времени «Лепрозорий» открыто торговал приглашениями – это была схема монетизации проекта.

Сервис существует по сей день и в настоящее время представляет собой нишевое сообщество со своими внутренними шутками и мемами, зачастую непонятными людям извне. Попасть в него «с улицы», как и раньше, невозможно – при попытке зайти на главную страницу происходит автоматический переход на форму авторизации, где нет кнопки «Зарегистрироваться».

lepr61.jpg

В «Лепрозорий» так просто не попасть

Стоит отметить, что в реальной жизни существует болезнь лепра (проказа, болезнь Гансена), а также лепрозории – лечебные учреждения для прокаженных, больных проказой.

Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании
Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании цифровизация

В отличие от «Лепрозория», dirty.ru в итоге отказался от системы инвайтов и теперь позволяет регистрироваться любому, и даже привязывать свой профиль к соцсети «Вконтакте».

Но регистрация в системе платная – заплатить придется 100 руб. Вариантов оплаты всего два – карта и кошелек «ЮMoney», ранее известный как «Яндекс Деньги».

lepr63.jpg

Приобщиться к истории Рунета можно за 100 рублей

Работа в «Яндексе»

О карьере Йована Савовича открытой информации почти нет. По информации «Газета.ру», в 2004 г. он основал компанию Futurico, в которую объединил все свои ключевые проекты. Годом ранее он победил в конкурсе интернет-проектов «РОТОР++» в номинации «Человек года».

В 2007 г. Савович зарегистрировал сайт «блогистан.ру», на котором в течение долгого времени не было ничего. Создатель держал интригу на протяжении нескольких лет, а летом 2010 г. открыл кафе под этим названием. Оно просуществовало совсем недолго – в августе 2011 г. его закрыли на реконструкцию, а в марте 2012 г. оно полностью прекратило свою работу.

Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект
Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект цифровизация

Также Йован Савович успел поработать в «Яндексе». В 2018-2019 гг. он занимал должность продуктового менеджера блогинговой платформы «Дзен». Как пишет РБК, он развивал социальные функции этой платформы.

С 2022 г. «Дзен» принадлежит холдингу VK.

Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

VK на тропе войны. С Apple через суд сдерут сотни миллионов за удаление «Вконтакте» и «Макса» с iPhone

Власти потратят 8 миллиардов на создание единой платформы для всей госстатистики

Россиян предупреждают о проблемах с оплатой в интернете. Рекомендовано оформлять заказы через «Яндекс Браузер»

Конференция CNews «Цифровые технологии в финансовом секторе» состоится 8 сентября 2026 года

Хакеры наловчились взламывать домашние роутеры россиян, чтобы отправить их на фальшивые «Госуслуги»

Путин распорядился подготовить программу восстановления складов, пострадавших от украинских БПЛА

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны для школьников в 2026 году: хиты продаж

Лучшие инверторные кондиционеры в 2026 году: выбор ZOOM

Лучшие 65-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще