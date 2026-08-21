CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Бизнес Законодательство Интернет Веб-сервисы Техника
|

VK на тропе войны. С Apple через суд сдерут сотни миллионов за удаление «Вконтакте» и «Макса» с iPhone

VK подала в суд на Apple за удаление из App Store своих приложений и требует 58 млн руб. за каждый день, что они отсутствовали в этом каталоге. Это потенциально десятки или даже сотни миллионов рублей. «Макс» исчез из App Store почти три месяца назад, а остальные утилиты удалили в конце июня 2026 г. Google судом пока не пугают, хотя она тоже удалила весь софт VK из Google Play.

Где деньги, Apple?

Российский холдинг VK намеревается отсудить у Apple десятки миллионов рублей за удаление своих приложений из магазина App Store. Их вычеркнули из каталога в начале июня 2026 г. – первым убрали нацмессенджер «Макс», а через три недели были удалены оставшиеся приложения. К 21 августа 2026 г. ни одно из них не было восстановлено.

Иск подан в Арбитражный суд Москвы 19 августа 2026 г. Истец – МКПАО «ВК», ответчик – ООО «Эппл Рус» (российское юрлицо Apple), а также зарубежные компании Apple Distribution International Ltd. (Ирландия) и Apple Inc. (США).

Основное требование иска – это восстановление в AppStore всего лишь трех приложений – («Вконтакте», «ВК Музыка» и «Одноклассники»). Почему только их, холдинг не уточняет. Как пишет агентство РИА «Новости», VK просит взыскивать с Apple по 58 млн руб. за каждый день отсутствия перечисленных приложений в App Store, если суд вынесет вердикт об их восстановлении. Сумма складывается из трех компонентов: 50 млн руб. – за приложение соцсети «Вконтакте», 3 млн руб. – за «Одноклассники», 5 млн руб. – за «ВК Музыку».

«Неустойку истец просит взыскивать, начиная с шестого дня с даты изготовления судебного акта в полном объеме», пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

vk7501.jpg

© Vadymvdrobot / Фотобанк Фотодженика
VK пытается через суд вернуться на iPhone и iPad

На вопрос редакция CNews, почему холдинг требует восстановления только трех приложений из числа удаленных, и почему среди них нет «Макса», представители VK отвечать отказались.

Добавим также, что отомстить Apple за удаление программ VK из App Store призывал депутат Госдумы от Республики Крым и член комитета по безопасности Михаил Шеремет. С этой инициативой он выступил 27 июня 2026 г., несмотря на то, что это был выходной день – суббота.

Кто в доме хозяин

В VK утверждают, что Apple удалила приложения холдинга внезапно. «Apple без предупреждения в одностороннем порядке удалила приложения VK из App Store. В иске VK требует от Apple вернуть приложения компании в Аpp Store, восстановить возможность пользователям получать уведомления из приложений и взыскать неустойку в случае неисполнения решения суда», – сообщили CNews представители VK.

Согласно официальному заявлению Apple, приложения VK были вычеркнуты из App Store в соответствии антироссийскими санкциями.

vk61.jpg

Карточка дела

Удаление приложения из App Store – весьма серьезная проблема для любого разработчика, поскольку другого магазина в экосистеме Apple нет. Пользователям приходится идти на ухищрения, чтобы поставить нужное им ПО, минуя App Store, а разработчики обманом возвращают свои программы в каталог, меняя их название. Но Apple довольно быстро находит и удаляет эти клоны.

Важно отметить, что Apple – единственный владелец своей экосистемы, и у нее есть полный контроль над ней. Только за ней остается последнее слово, какое приложение будет в ее каталоге, а какое нет. Смартфон iPhone первого поколения вышел 19 лет назад, тогда же появилась первая версия iOS. За эти годы в России так и не создали ни операционку, способную полностью заменить iOS как по функциям, так и по количеству приложений в магазине, так и хотя бы один современный смартфон на ее основе, который можно купить в рознице, и который не уступает актуальным моделям iPhone по аппаратным возможностям.

Помощь государства

Надавить на Apple с целью вернуть приложения VK в App Store попытались и российские власти. В конце июня 2026 г. Минцифры России подало обратилось в Федеральную антимонопольную службу России (ФАС). В нем упоминалось не только удаление приложений VK из App Store, но и то, что Apple не выполняет требование российского закона о предустановке RuStore.

Менее чем через неделю, в начале июля 2026 г., ФАС удовлетворила обращение Минцифры. Ведомство обязало Apple «устранить дискриминационные условия» и исполнить требования о предустановке отечественного ПО. По прошествии с того момента более полутора месяцев Apple никак не отреагировала на требование регулятора.

А как же Google

В середине июля 2026 г. приложения VK исчезли еще и из Google Play – основного магазина в экосистеме Android. Спустя более месяца ни одну из удаленных программ Google не восстановила.

Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект
Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект цифровизация

Между тем, к моменту публикации материала холдинг не пытался отсудить у Google миллионы рублей и требовать от него восстановления программ. Возможно, это связано с тем, что Google, в отличие от Apple, обанкротил свое российское юрлицо ООО «Гугл» много лет назад – в октябре 2023 г. «Эппл Рус», между тем, продолжает работать и даже приносить Apple прибыль.

Другая потенциальная причина – это открытость экосистемы Android. В ней есть поддержка сторонних магазинов, благодаря чему, в том числе с мая 2022 г. функционирует отечественный каталог RuStore.

Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти потратят 8 миллиардов на создание единой платформы для всей госстатистики

Россиян предупреждают о проблемах с оплатой в интернете. Рекомендовано оформлять заказы через «Яндекс Браузер»

Конференция CNews «Цифровые технологии в финансовом секторе» состоится 8 сентября 2026 года

Умер основатель легендарного сайта «Лепрозорий» Йован Савович

Хакеры наловчились взламывать домашние роутеры россиян, чтобы отправить их на фальшивые «Госуслуги»

Путин распорядился подготовить программу восстановления складов, пострадавших от украинских БПЛА

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны для школьников в 2026 году: хиты продаж

Лучшие инверторные кондиционеры в 2026 году: выбор ZOOM

Лучшие 65-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще