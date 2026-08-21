VK на тропе войны. С Apple через суд сдерут сотни миллионов за удаление «Вконтакте» и «Макса» с iPhone

VK подала в суд на Apple за удаление из App Store своих приложений и требует 58 млн руб. за каждый день, что они отсутствовали в этом каталоге. Это потенциально десятки или даже сотни миллионов рублей. «Макс» исчез из App Store почти три месяца назад, а остальные утилиты удалили в конце июня 2026 г. Google судом пока не пугают, хотя она тоже удалила весь софт VK из Google Play.

Где деньги, Apple?

Российский холдинг VK намеревается отсудить у Apple десятки миллионов рублей за удаление своих приложений из магазина App Store. Их вычеркнули из каталога в начале июня 2026 г. – первым убрали нацмессенджер «Макс», а через три недели были удалены оставшиеся приложения. К 21 августа 2026 г. ни одно из них не было восстановлено.

Иск подан в Арбитражный суд Москвы 19 августа 2026 г. Истец – МКПАО «ВК», ответчик – ООО «Эппл Рус» (российское юрлицо Apple), а также зарубежные компании Apple Distribution International Ltd. (Ирландия) и Apple Inc. (США).

Основное требование иска – это восстановление в AppStore всего лишь трех приложений – («Вконтакте», «ВК Музыка» и «Одноклассники»). Почему только их, холдинг не уточняет. Как пишет агентство РИА «Новости», VK просит взыскивать с Apple по 58 млн руб. за каждый день отсутствия перечисленных приложений в App Store, если суд вынесет вердикт об их восстановлении. Сумма складывается из трех компонентов: 50 млн руб. – за приложение соцсети «Вконтакте», 3 млн руб. – за «Одноклассники», 5 млн руб. – за «ВК Музыку».

«Неустойку истец просит взыскивать, начиная с шестого дня с даты изготовления судебного акта в полном объеме», пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

© Vadymvdrobot / Фотобанк Фотодженика VK пытается через суд вернуться на iPhone и iPad

На вопрос редакция CNews, почему холдинг требует восстановления только трех приложений из числа удаленных, и почему среди них нет «Макса», представители VK отвечать отказались.

Добавим также, что отомстить Apple за удаление программ VK из App Store призывал депутат Госдумы от Республики Крым и член комитета по безопасности Михаил Шеремет. С этой инициативой он выступил 27 июня 2026 г., несмотря на то, что это был выходной день – суббота.

Кто в доме хозяин

В VK утверждают, что Apple удалила приложения холдинга внезапно. «Apple без предупреждения в одностороннем порядке удалила приложения VK из App Store. В иске VK требует от Apple вернуть приложения компании в Аpp Store, восстановить возможность пользователям получать уведомления из приложений и взыскать неустойку в случае неисполнения решения суда», – сообщили CNews представители VK.

Согласно официальному заявлению Apple, приложения VK были вычеркнуты из App Store в соответствии антироссийскими санкциями.

Карточка дела

Удаление приложения из App Store – весьма серьезная проблема для любого разработчика, поскольку другого магазина в экосистеме Apple нет. Пользователям приходится идти на ухищрения, чтобы поставить нужное им ПО, минуя App Store, а разработчики обманом возвращают свои программы в каталог, меняя их название. Но Apple довольно быстро находит и удаляет эти клоны.

Важно отметить, что Apple – единственный владелец своей экосистемы, и у нее есть полный контроль над ней. Только за ней остается последнее слово, какое приложение будет в ее каталоге, а какое нет. Смартфон iPhone первого поколения вышел 19 лет назад, тогда же появилась первая версия iOS. За эти годы в России так и не создали ни операционку, способную полностью заменить iOS как по функциям, так и по количеству приложений в магазине, так и хотя бы один современный смартфон на ее основе, который можно купить в рознице, и который не уступает актуальным моделям iPhone по аппаратным возможностям.

Помощь государства

Надавить на Apple с целью вернуть приложения VK в App Store попытались и российские власти. В конце июня 2026 г. Минцифры России подало обратилось в Федеральную антимонопольную службу России (ФАС). В нем упоминалось не только удаление приложений VK из App Store, но и то, что Apple не выполняет требование российского закона о предустановке RuStore.

Менее чем через неделю, в начале июля 2026 г., ФАС удовлетворила обращение Минцифры. Ведомство обязало Apple «устранить дискриминационные условия» и исполнить требования о предустановке отечественного ПО. По прошествии с того момента более полутора месяцев Apple никак не отреагировала на требование регулятора.

А как же Google

В середине июля 2026 г. приложения VK исчезли еще и из Google Play – основного магазина в экосистеме Android. Спустя более месяца ни одну из удаленных программ Google не восстановила.

Между тем, к моменту публикации материала холдинг не пытался отсудить у Google миллионы рублей и требовать от него восстановления программ. Возможно, это связано с тем, что Google, в отличие от Apple, обанкротил свое российское юрлицо ООО «Гугл» много лет назад – в октябре 2023 г. «Эппл Рус», между тем, продолжает работать и даже приносить Apple прибыль.

Другая потенциальная причина – это открытость экосистемы Android. В ней есть поддержка сторонних магазинов, благодаря чему, в том числе с мая 2022 г. функционирует отечественный каталог RuStore.