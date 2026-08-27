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2ГИС и Сбербанк готовят «карту штрафов». Водителям будут показывать камеры, которые строго штрафуют

Сбербанк и 2ГИС совместно разработали новый ИТ-инструмент отслеживания участков дороги, на которых водители когда-то нарушили ПДД. Так называемая карта штрафов появится в геосервисе уже осенью 2026 г. В основе решения лежат данные 2ГИС о камерах на дорогах и данные Сбербанка об уплате штрафов.

Создание ИТ-сервиса

На основе данных о штрафах Сбербанка и 2ГИС начнут предупреждать водителей об опасных участках дорог, об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Технология, в основе которой лежат данные 2ГИС о камерах на дорогах и сведения Сбербанка об оплате штрафов, поможет автомобилистам не повторять ошибки и повысит безопасность дорожного движения.

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ИТ-разработчики считают, что это поможет водителям избежать новых штрафов и лучше соблюдать правила дорожного движения (ПДД).

Сама же функция уже осенью 2026 г. появится в геосервисе 2ГИС, аудитория которого превышает 80 млн активных пользователей в месяц.

Как работает «карта штрафов»

Для того чтобы увидеть свою персональную «карту штрафов» в 2ГИС, достаточно авторизоваться в геосервисе по «Сбер ID» и включить навигатор. На карте отобразятся нарушения, зафиксированные разными типами камер: контролирующими скорость, соблюдение разметки, наезд на выделенные полосы общественного транспорта, несоблюдение правил остановки и проезда перекрестков.

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Unsplash - Arthur Sharaev
2ГИС и Сбербанк запустят «карту штрафов», онлайн-сервис будет показывать водителям камеры, которые их ранее уже штрафовали

Данные будут обновляться еженедельно на основе информации о штрафах, оплаченных через онлайн-сервисы Сбербанка за последний год. Это самая большая база данных на рынке: 50 млн клиентов банка водят автомобиль. При этом сервисы не обмениваются информацией о размере штрафа или условиях его оплаты — доступ к данным каждого пользователя есть только у него самого.

Комментарии ИТ-разработчиков

«Мы хотим, чтобы навигатор 2ГИС был не просто инструментом для построения маршрута, а помощником в дороге, который знает историю поездок водителя и помогает ездить аккуратнее. Ранее мы начали выделять на карте камеры, под которыми водитель уже превышал скорость, а теперь представляем технологию, которая покажет и места, где он получал штрафы. Это персональный опыт: видя такие точки на карте и в навигации, водитель сможет заранее сбросить скорость или быть внимательнее и не повторять прошлых ошибок», — сказал CNews директор по продукту 2ГИС Максим Березкин.

Директор дивизиона «Авто» Сбербанка Наталья Русова отметила CNews: «Мы часто думаем о штрафах как о досадной трате денег. Однако за каждым постановлением и отметкой на карте — реальная ситуация, на которую в следующий раз стоит обратить больше внимания. Новая опция помогает автолюбителям лучше знать свои привычные маршруты, быть внимательнее за рулем и увереннее чувствовать себя на дорогах».

Оплата штрафов

Оплачивать штрафы можно в разделе «Авто» в приложении «Сбербанк Онлайн». Достаточно добавить автомобиль в этот раздел, и информация о начислениях будет отображаться автоматически. После оплаты данные появятся на «карте штрафов» в 2ГИС. В будущем оплатить штраф можно будет прямо в геосервисе с помощью SberPay.

Антон Денисенко

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