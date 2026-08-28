«Софтлайн» нарастил прибыль, но получил проблемы с телекоммуникационным оборудованием

«Софтлайн» нарастил во II квартале 2026 г. оборот на 27%, EBITDA – на 52%. Также компания получила чистую прибыль против чистого убытка годом ранее. Но кластер «СФ Тех» демонстрирует отрицательную динамику из-за сдержанных бюджетов заказчиков и задержками с включением телекоммуникационного оборудования в реестр Минпромторга.

Финансовые итога «Софтлайна» за II квартал 2026 г.

Группа компаний «Софтлайн» (Softline) представила финансовые итоги II квартала 2026 г. Оборот компании увеличился на 27% и составил 28 млрд руб. Валовая прибыль выросла на 21% и составила 5,4 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) составил 2,6 млрд руб. (рост за год – 53%).

Доля валовой прибыли в обороте составила 19,4% (снижение – 0,9 процентных пункта п.п.), доля скорректированного показателя EBITDA от оборота – 9,2% (рост – 1,6 п.п.), от валовой прибыли – 47,5% (рост – 9,8 п.п.). Операционная прибыль составила 52 млн руб.. сократившись за год на 68%. Чистая прибыль составила 815 млн руб. (против чистого убытка на 832 млн руб.). Крупнейшей статьей расходов, сдерживающих рост чистой прибыли, были процентные расходы, увеличение которых связано с ростом ключевой ставки Центробанка и увеличение долгового портфеля для финансирования текущей деятельности компании.

Фото: ГК Softline Софтлайн» нарастил во II квартале 2026 г. оборот на 27%

Со II квартала 2026 г. «Софтлайн» перешел к обновленной методике расчета показателя валовой прибыли. Теперь компания учитывает не только себестоимость продажи, но также расходы на вознаграждение работникам, соответствующие налоги и амортизацию основных средств и нематериальных активов.

Финансовые итоги «Софтлайна» за первое полугодие 2026 г.

По итогам 6 месяцев 2026 г. оборот Softline составил 53,1 млрд руб. (рост за год – 15%). Валовая прибыль составила 11,6 млрд руб. (рост за год – 16%), скорректированный показатель EBITDA составил 4,4 млрд руб. (рост за год – 27%), операционная прибыль – 632 млн руб. (снижение – 12%), чистая прибыль составила 900 млн руб. (против чистого убытка в размере 88 млн руб.).

Размер нераспределенной чистой прибыли «Софтлайна» на 30 июня 2026 г. составил 7,7 млд руб. Чистый долг на 30 июня 2026 г. составлял 31,75 млрд руб. (рост за год – 42%), скорректированный чистый долг – 29,67 млрд руб. (рост за год – 65%), отношение скорректированного чистого долга к показателю EBITDA за последние 12 месяцев – 3,3x (по состоянию на 30 июня 2025 г . – 2,5x).

Доля валовой прибыли от оборота составила 21,8% (практически без изменений), доля скорректированного показателя EBITDA от оборота – 8,4% (рост – 0,8 п.п.), от валовой прибыли – 38,4% (рост – 3,2 п.п.).

Структура оборота «Софтлайна» и негативна динамика «СФ Тех»

В структуре оборота во II квартале 2026 г. на собственные решения пришлось 27% (7,5 млрд руб., рост за год – 7%), на сторонние решения – 73% (20,5 млрд руб., рост за год – 36%). В первом полугодии 2026 г. на собственные решения пришлось 32% (16,8 млрд руб., рост за год – 6%), на сторонние решения – 68% (36,3 млрд руб., рост за год – 20%). При этом динамика сегмента собственных решения была сдержана из-за переноса ряда проектов на второе полугодие 2026 г, добавили в «Софтлайне».

В структуре оборота по кластерам во II квартале 2026 г. на «Цифровые решения» пришлось 70,4% (19,7 млрд руб., рост за год – 27%)), на «Фабрика ПО» (fabricaONE.AI в фактическом периметре консолидации) – 26,6% (7,4 млрд руб., рост – 28%)), на «СФ Тех» - 6,5% (1,8 млрд руб., снижение за год – 28%)).

За 6 месяцев 2026 г. оборот кластера «Цифровые решения» составила 72,9% (38,7 млрд руб., рост за год – 16%)), на fabricaONE.AI ( в фактическом периметре консолидации) – 23,5% (12,5 млрд руб.). ротс – 38%), на «СФ Тех» – 6% (3,2 млрд руб., снижение за год – 34%). Если рассматривать результаты fabricaONE.Ai по про-форме – то есть допустить, что компании «Борлас» и «БерингПро» входили в состав кластера в течении всего сравнительного периода – тогда рост оборота данного кластера составил 15%.

Относительно негативной динамики показателей кластера «СФ Тех» (производит телекоммуникационное оборудование, в частности, VPG LaserOne) в «Софтлайне» полагают, что это связано с «более сдержанными бюджетами промышленных заказчиков».

Это привело к переносу сроков реализации отдельных проектов, а также более позднего, чем ожидалось, включения телекоммуникационного оборудования в реестр Минпромторга. Но в последующих периодах «Софтлайн» ожидает реализации ранее отложенных проектов, что должно способствовать более позитивной динамике оборота кластера во втором полугодии 2026 г.

Структура валовой прибыли «Софтлайна»

В структуре валовой прибыли на собственные решения пришлось 24% (1,3 млрд руб., снижение – 29%)), на сторонние решения – 76% (4,12 млрд руб., рост – 57%), Валовая рентабельность по данным направлениям составила 17,3% (снижение – 8,9 п.п.) и 20,2 ( (рост – 2,7 п.п.) соответственно. В первом полугодии 2026 г. на собственные решения пришлось 39,5% (4,6 млрд руб., снижение – 2,9 п.п.), на сторонние решения – 60,5% (7 млрд руб., рост – 36%).). Валовая рентабельность по данным направлениям составила 27,3% (снижение – 2,9 п.п.) и 19,3% (рост – 2,2 п.п.) соответственно.

Негативную динамику валовой прибыли и валовой рентабельности от собственных решений в «Софтлайне» объяснили динамикой кластера «СФ Тех». Также на показатели повлияла проводимая оптимзация численности персонала, а также высокая доля постоянных затрат в структуре себестоимости кластера: на фоне снижения оборота это оказало дополнительное давление на валовую прибыль и рентабельность.

Прогноз на 2026 год

По прогнозам на 2026 г. Softline ожидает увеличение оборота до 145-155 млрд руб. (рост – 9,9%-17,5%), увеличение валовой прибыли – до 30-35 млрд руб., увеличение скорректированного показателя EBITDA до 9-9,5 млрд руб. (рост – 11%-17,3%) Соотношение скорректированного чистого доля к скорректированному показателю EBITDA на конец 2026 г. должно составить не более 2.