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Ущерб бизнеса России от кибермошенников вырос втрое и достиг 1,4 миллиарда

Ущерб российского бизнеса от действий кибермошенников составил 1,4 млрд руб. в первом полугодии 2026 г. Это почти в три раза больше, чем за аналогичный период 2025 г., когда сумма достигала 480 млн руб. ИТ-мошенники в основном проводят целевые атаки на бухгалтерские и финансовые службы.

Рост ущерба

Кибермошенники похитили у российских организаций 1,4 млрд руб. за полгода, пишет ТАСС. Это почти в три раза больше, чем за аналогичный период 2025 г.

«Зафиксировано порядка 1,6 тыс. хищений на общую сумму 1,4 млрд рублей за первое полугодие 2026 года», — сказал эксперт по кибербезопасности Сибирского главного управления Центрального банка (Центробанк) России Олег Савва.

Эксперт уточнил, что в первой половине 2025 г. сумма составляла 480 млн руб. Количество несанкционированных операций у юридических лиц период к периоду выросло на 10%.

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Ущерб бизнеса России от кибермошенников вырос почти втрое — до 1,4 млрд руб.

Савва отметил, что в основном ИТ-мошенники предпочитают совершать целевые атаки на бухгалтерские и финансовые службы. Актуальным механизмом влияния на жертв остается социальная инженерия — запугивание, просьбы установить приложение удаленного доступа, перевести средства на якобы безопасный банковский счет.

Хищения денежных средств

По данным Центробанка, всего в первом полугодии банки предотвратили порядка 34 млн попыток хищения денежных средств на общую сумму порядка 3,7 трлн руб. Мошенникам удалось провести 954 тыс. успешных операций, похитив порядка 14,8 млрд руб. При этом сумма хищений период к периоду выросла на 12%, а количество таких операций — на 68%. Такая динамика способствовала снижению среднего чека одной операции.

Объем средств, похищенных мошенниками в 2025 г., составил 29,3 млрд руб. По сравнению с 2024 г., когда мошенники похитили у россиян 27,5 млрд руб., показатель вырос на 6,4%.

Как указано в обзоре Центробанка, количество операций, совершенных без согласия клиента, за год увеличилось на 31,2%, до 1,6 тыс. Банки вернули клиентам 1,7 млрд руб., что составляет 5,9% всех операций без добровольного согласия.

Общее число мошеннических операций с использованием платежных карт в 2025 г. составило 980,4 тыс., еще 290,6 тыс. совершены по системе быстрых платежей (СБП), 282,6 тыс. — по счетам без использования карт.

Борьба с киберпреступностью

«Антифрод 1.0» был принят в начале 2024 г. Он включал около 30 мер по защите граждан в цифровой среде. Среди них — запрет сотрудникам госорганов, банков и операторов связи использовать мессенджеры для общения с клиентами, блокировка SMS с кодами от «Госуслуг», если человек в момент получения разговаривает по телефону, а также возможность самозапрета на SMS-рассылки и спам-обзвоны. Все они вступили в силу в сентябре 2025 г.

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Право жертв телефонных мошенников на компенсацию входит во второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками, о чем писал CNews. Среди других мер — возможность устанавливать самозапрет на входящие международные звонки и создание сервиса «красная кнопка» на портале «Госуслуг» для оперативных сообщений о киберпреступлениях.

В третий пакет Минцифры собрало уже более 46 мер, отметил замминистра. По его словам, они, скорее всего, будут иметь и пересечение с разрабатываемым законом об искусственном интеллекте (ИИ). Сергей Боярский уточнил, что их планируется представить к обсуждению в новом созыве Госдумы для «Антифрод 3.0».

В третьем пакете, судя по анонсам и мировой практике, следует ожидать введения уголовной ответственности за создание и распространение дипфейков с целью мошенничества, а также за использование нейросетей для автоматического сбора биометрии без согласия, рассуждает ведущий эксперт в области ИИ «Университета 2035» Ярослав Селиверстов.

Антон Денисенко

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