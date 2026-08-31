В работе логистического сервиса СДЭК сбои. Компания заявляет, что у нее все идет по плану

Пользователи крупного логистического сервиса СДЭК сообщили о перебоях в его работе. Только за час поступило больше 500 таких сообщений. Это уже как минимум четвертый сбой с начала августа прошлого года.



Жалобы пользователей

Логистический сервис СДЭК испытывает перебои в работе. На сайт Detector404, по данным на 11:00 мск 31 августа 2026 г., за час поступило больше 500 жалоб пользователей на работу логистического сервиса СДЭК.

Чуть меньше половины обращений (46%) касаются работы сайта СДЭК. У 33% пользователей не работает мобильное приложение. 14% заявили о неполадках в работе личного кабинета.

СДЭК — это один из крупнейших экспресс-доставщиков в России. Он занимает второе место по географическому охвату доставки после «Почты России». В составе СДЭК, как писал CNews в начале 2026 г., более 7,6 тыс. пунктов выдачи и 5 тыс. курьеров, компания обрабатывает более 350 тыс. отправлений в день.

Объяснения СДЭК

В СДЭК подтвердили ТАСС наличие перебоев и объяснили их плановым обновлением внутренних систем.

СДЭК Пользователи не первый раз в этом году не могут зайти на сайт и в мобильное приложение СДЭК

«Видим обращения пользователей по поводу перебоев в работе сервиса. Это связано с плановым обновлением внутренних систем. Специалисты уже завершают работы, по нашей оценке, сервисы выйдут в штатный режим в течение ближайших часов», — говорится в сообщении сервиса.

Представители логистического оператора также заверили агентство в том, что отправления и данные клиентов в безопасности, отделения и доставка работают».

Сбои участились

В январе 2026 г. CNews уже писал о крупном сбое в системах СДЭК. Больше всего уведомлений о неработающем СДЭК тогда поступало от жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Жалобы касались недоступности сайта и мобильного приложения, в них говорилось о невозможности отследить отправления.

До этого подобные проблемы фиксировались 4 августа 2025 г. Приложение тогда нормально открывалось, но отследить или получить посылку люди также не могли — приложение не генерировало необходимый для этого четырехзначный код. За несколько дней до этого, 1 августа 2025 г., СДЭК тоже ломался, и притом не менее крупномасштабно. Пользователи потеряли возможность авторизоваться в личном кабинете и проверить статус отправлений.

Самый катастрофический сбой произошел в май 2024 г., когда сервис вышел из строя на несколько дней из-за атаки хакеров — не выдавал поступившие посылки, не принимал к отправлению новые, сайт и приложение не работали, и также нельзя было отследить груз. Злоумышленники из группировки Head Mare уничтожили всю инфраструктуру СДЭК. Поначалу о взломе не говорилось официально. Лишь спустя некоторое время в СДЭК подтвердили факт атаки.